Как быстро избавиться от мазутных пятен на одежде

Мазутные пятна – далеко не удел спецовки, как думает большинство. Они могут появиться внезапно на детской одежде и даже на женском платье. Приятного мало, но это не повод отчаиваться. Несмотря на все сложности, есть несколько способов вывести мазут с одежды в домашних условиях.







1. Способ первый: используйте хозяйственное или дегтярное мыло

2. Второй способ: используйте сливочное или растительное масло

3. Третий способ: используйте органический растворитель

4. Четвёртый способ: используйте пену для бритья

5. Пятый способ: используйте толуол

6. Шестой способ: используйте очищенный бензин

7. Седьмой способ: используйте утюг

8. Восьмой способ: используйте пятновыводители

9. Девятый способ: используйте нашатырный спирт с мыльной стружкой

10. Чистка разных тканей

Мазутные пятна можно вывести с помощью хозяйственного или дегтярного мыла.Наверняка многие не раз слышали о том, что хозяйственное или дегтярное мыло способно творить чудеса. Что же, пришло время проверить на деле, а не на словах, тем более, когда речь идёт о мазутных пятнах, въевшихся в одежду. Придётся немного повозиться, но результат приятно удивит. Итак, для начала хорошенько вспеньте мыло, а затем нанесите густую пену на пятно и как следует потрите щёткой\мочалкой или кусочком тряпки. Оставьте примерно на двадцать минут. После тщательно прополощите и постирайте одежду при максимально тёплой температуре, соответствующей типу ткани.А вы знали, что в домашних условиях можно вывести мазут с одежды с помощью сливочного или растительного масла?Как бы странно это не звучало, но сливочное или растительное масло – своего рода натуральный растворитель, способный расщепить и удалить определённые вещества, в том числе на масляной основе. Обычно то или другое используют в качестве первого шага в процессе выведения пятен, но в случае с мазутом – всё обстоит иначе. Чтобы избавиться от жирных маслянистых пятен, нанесите небольшое количество сливочного или растительного масла непосредственно на пострадавший участок и разотрите его чистой тканью, пальцами или щёткой. Оставьте примерно на двадцать-тридцать минут. За это время молекулы мазута растворятся и их будет гораздо проще вывести и отстирать. Затем возьмите чистую мочалку, ватный диск или кусочек ткани, смочите средством для мытья посуды (также можно использовать жидкое мыло), вспеньте с помощью небольшого количества воды и как следует протрите маслянистый участок. Так вы не только уберёте жирную плёнку, а и излишки загрязнений. После этого прополосните одежду и постирайте.Органический растворитель также поможет справиться с мазутными пятнами.Как правило, органические растворители запросто могут похвастаться рядом преимуществ. Они не только растворяют органические соединения или неорганические вещества, а и обладают низкой полярностью и высокой летучестью, что делает их весьма эффективными средствами в борьбе даже с самыми сложными загрязнениями. Чтобы избавиться от мазутных пятен, смочите ватный диск или кусок марли растворителем, приложите его к пятну и оставьте на пятнадцать-двадцать минут. Если с первого раза результат не достиг желаемого, то повторите процедуру.Пена для бритья также не будет лишней в борьбе с мазутными пятнами.Благодаря своему пенообразующему действию и мягким абразивным свойствам, пена для бритья также станет отличным вариантом для удаления мазутных пятен.Для начала промокните испачканный участок чистой тряпкой, чтобы впитать излишки масла. Затем нанесите небольшое количество пены непосредственно на пятно и аккуратно вотрите щёткой или мочалкой. Оставьте минимум на двадцать минут.Толуол также станет незаменимым помощником в борьбе с мазутом.Толуол – это растворитель, который широко используется в лакокрасочной, резиновой и пластмассовой промышленности. Он также входит в состав сырой нефти. Благодаря своим свойствам, толуол эффективен при растворении жира, красок и других веществ на масляной основе, поэтому его запросто можно использовать для выведения мазуты с одежды. Небольшой кусочек марли, сложенной в несколько слоёв, смочите в средстве, содержащем толуол. Затем приложите пропитанную ткань к мазутному пятну и аккуратно потрите. Оставьте до полного расщепления мазута, а после переходите к стирке вещей в обычном режиме.Очищенный бензин отлично подойдёт в качестве мазутного пятновыводителя.Очищенный бензин — весьма эффективное средство для удаления масляных пятен с тканей. Однако важно помнить о том, что это летучее и легко воспламеняющееся вещество. Его следует использовать либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. Для начала смочите ватный диск или марлевый отрез в бензине, затем приложите его к пятну и хорошенько потрите круговыми движениями. Оставьте на десять-пятнадцать минут. Если мазут не растворился, то повторите процедуру. После постирайте одежду с порошком и кондиционером для белья.Термообработка отлично справится даже с самым едким мазутным загрязнением.Избавиться от мазутного пятна можно при помощи термообработки. Для этого возьмите испачканную вещь, постелите под неё несколько слоёв бумаги, переложенной тканью, накройте сверху грязный участок кусочком бумаги с тряпкой. Нагрейте утюгом до тех пор, пока пятно не станет жидким. Затем аккуратно прогладьте несколько раз, пока маслянистые разводы полностью не впитаются в подстеленную бумагу и ткань. После постирайте одежду с порошком и другими смягчающими средствами.Специальные пятновыводители также отлично справятся с мазутом на одежде.Есть несколько пятновыводителей, специально предназначенных для удаления пятен от мазута. Обычно они содержат активные ингредиенты (например, нефтяной дистиллят или поверхностно-активное вещество), растворяющие и удаляющие жирные маслянистые загрязнения. Как правило, такие средства выпускаются в аэрозольной или жидкой форме и предназначены для использования на различных тканях, включая ковры, обивку мебели и одежду. Перед использованием пятновыводителя важно придерживаться инструкции, тщательно изучив её.Пригтовьте пасту из мыльной стружки и нашатырного спирта.Ещё один способ вывести мазут – приготовить смесь из мыльной стружки и нашатырного спирта (лучше всего использовать хозяйственное или дегтярное и десятипроцентную аммиачную воду). Для этого смешайте две-три чайные ложки мыльной стружки с флакончиком нашатырного спирта до образования густой вязкой кашицы, по консистенции напоминающей пюре или пасту. Получившуюся смесь аккуратно распределите по загрязнённому участку, потрите щёткой или мочалкой (мягкими круговыми движениями) и оставьте на два-три часа. После с помощью зубной щётки уберите остатки засохшей пасты, прополосните одежду в слегка тёплой воде, а затем хорошенько постирайте в смягчающих средствах.Прежде чем перейти к чистке, учитывайте тип ткани.Не секрет, что натуральные ткани с грубыми плотными волокнами (хлопок, лён и джут и т.д.), как правило, прочны и долговечны, что делает их устойчивыми к износу и усадке, поэтому они достаточно легко переносят любую чистку, в том числе – термическую обработку. Но при этом тонкий лён и хлопок весьма капризны. Здесь важно выбирать максимально щадящее чистящее средство. То же самое касается шёлка, атласа, велюра, тонкой пористой шерсти, вельвета и других деликатных тканей. Пуховики и куртки лучше всего стирать в мягких средствах, используя натуральные эфирные масла (пихтовое, апельсиновое, мятное, эвкалиптовое — вместо сливочного и растительного).