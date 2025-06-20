Жженый сахар и еще 7 продуктов, которые ели дети вместо конфет в СССР

Что ели советские дети, когда хотели сладкого. / фото: mos.ru, ma-ma.store
В Советском Союзе большинство людей видели конфеты только по праздникам или когда приезжали гости. В остальные дни мамам и бабушкам приходилось импровизировать, чтобы утолить детскую потребность в сладостях. Давайте вспомним, что ели советские дети, когда в доме не было конфет, а сладенького очень хотелось.
1. Повидло в жестяных банках
Самое популярное повидло в СССР было яблочное/ фото: Pinterest .com
Практически все советские хозяйки заготавливали на зиму варенье. Но вот дети ели его не охотно. Другое дело повидло из местного магазина. Оно было таким нежным и вкусным, что малыши его уплетали за обе щеки. А все потому что его готовили из спелых фруктов без добавления «химии». Продавали повидло в жестяных банках, которые было очень сложно открыть детям самостоятельно, и если дома не оказалось родителей, то нужно было проявить смекалку. Обычно, выручал длинные толстый гвоздь и молоток. Железная крышка аккуратно пробивалась, а затем через это отверстие можно было выдавливать ароматное повидло.
2. Сухой кисель
Советский кисель состоял из крахмала, сахара, лимонной кислоты и фруктовых экстрактов/ фото: ecookie.ru
В СССР кисель был популярным напитком. Его продавали в столовой, кафе, давали в детском саду и школе. А можно было купить в гастрономе сухой кисель в брикетах для домашнего приготовления. Такой кисель часто хранился в буфете в количестве 2-3 штуки. Дети, конечно, знали про эти брикетики, которые манили не только своим ароматом, но и красивой упаковкой с изображением ягод и фруктов.
3. Аскорбиновая кислота
Советские дети часто съедали аскорбинки больше суточной нормы/ фото: yaplakal.com
Аскорбинка в Советском Союзе была востребованным продуктом. Ее просто так покупали детям, брали на сдачу в аптеке или специально назначали педиатры. Аскорбиновая кислота выпускалась в разных формах: в виде драже желтого цвета, в виде белых таблеток или порошка, но самые вкусная аскорбинка была в упаковке в виде конфетки. Мамы выдавали аскорбиновую кислоту по 2-3 штучки, а затем прятали от детей. Но они все равно ее пытались найти, чтобы есть ее как конфеты.
4. Хлеб с сахаром
Самым бюджетным десертом был хлеб с сахаром/ фото: ecookie.ru
Белый хлеб с сахаром — это самый популярный советский бутерброд. У него есть несколько вариантов приготовления. Самый бюджетный — хлеб просто посыпался сахаром. Для любителей влажного мякиша хлеб нужно было сначала пропитать водой с помощью ложки, а затем сверху посыпался сахар. Бутерброд получался влажным и сахар не осыпался. Но если в холодильнике было сливочное масло, то можно было приготовить самый вкусный бутерброд. Хлеб с маслом и сахаром советские дети просто обожали.
5. Жареные макароны с сахаром
Благодаря сахару макароны покрывались аппетитной корочкой/ фото: stock.adobe.com
А вот когда дома не оставалось ничего вкусненького, а до зарплаты еще далеко, то на помощь приходили все продукты, которые можно сахарить. Так в СССР появилось блюдо жареные макароны с сахаром. Мамы сначала их отваривали, а затем обжаривали на сковороде с добавлением сахара, который подгорал и давал аппетитную хрустящую корочку. В некоторых семьях бабушки, которые пережили войну, научили своих внуков есть не только макароны с сахаром, но еще и отварной картофель и свежие помидоры. Вместо соли овощи посыпали сахаром. Дети охотно ели такие блюда.
6. Пенка от варенья
Чем дольше варилось варенье, тем пышнее и вкуснее получалась пенка/ фото: otvet.mail.ru
Еще одной альтернативой конфетам в Союзе была пенка от варенья. Ее очень любили дети. Вкусная масса содержала большое количество пузырьков, чем напоминала безе или суфле. Самая вкусная и ароматная пенка получалась при варке клубничного варенья. А еще она была полезной, ведь в ее состав входили витамины и микроэлементы. К тому же, в ней содержалось большое количество кислорода — настоящий кислородный коктейль по-советски.
7. Сметана с сахаром и хлебом
Сметана с хлебом и сахаром напоминала сметанный тортик/ фото: Pinterest .com
Советские родители знали, что приготовить сытный десерт для малыша можно из кисломолочного продукта, сахара и хлеба. Для этого нужно было в глубокой миске соединить сметану с сахаром, а затем мелко покрошить хлеб и добавить в миску. В результате получалось своеобразное сметанное пирожное. Оно утоляло голод и насыщало детский организм кальцием, фосфором, магнием и другими ценными веществами. Такой десерт был намного полезнее конфет.
8. Жженый сахар
Если переварить сладкую воду, то леденцы получались горькими/ фото: babyblog.ru
В СССР самым популярной сладостью, которую детям не разрешали готовить без мамы, являлись леденцы из сахара, воды и лимонной кислоты. Их еще называли жженым сахаром. Бюджетные леденцы готовились прямо в ложке. Для этого нужно было в столовую ложку налить воды, добавить сахара и лимонную кислоту, а затем нагреть на плите. После остывания получался леденец. Также мамы готовили такие леденцы в большом объеме. Сахар, растворенный в воде, кипятился в кастрюле и разливался по ложкам. Позже даже стали производить специальные формочки. Самыми популярными были с изображением петушков. В результате такие леденцы прозвали «петушками». В домашних условиях для палочек использовали обычные спички. Самодельные конфеты были не хуже магазинных карамелек. Дети с удовольствием слизывали их и с палочки, и с ложки.
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