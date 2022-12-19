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Как быстро высушить бельё после стирки

Высушите бельё после стирки за считанные минуты! Это рабочий лайфхак, для которого вам нужно только сухое махровое полотенце.

Как быстро высушить бельё после стирки

Когда машина закончит стирку, положите 1-2 сухих махровых полотенца (в зависимости от того, сколько белья в машинке). Включите режим отжима.

Как быстро высушить бельё после стирки

После этой процедуры вещи будут совсем слегка влажными и высохнут максимально быстро!

Как быстро высушить бельё после стирки
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