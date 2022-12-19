Как быстро высушить бельё после стирки

Высушите бельё после стирки за считанные минуты! Это рабочий лайфхак, для которого вам нужно только сухое махровое полотенце.







Когда машина закончит стирку, положите 1-2 сухих махровых полотенца (в зависимости от того, сколько белья в машинке). Включите режим отжима.







После этой процедуры вещи будут совсем слегка влажными и высохнут максимально быстро!





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