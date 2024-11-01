«А, ты ревнуешь?»: история одной картины Поля Гогена

Французский художник Поль Гоген много путешествовал, но особенным местом был для него остров Таити – земля «экстаза, спокойствия и искусства», ставшая для художника второй родиной. Именно здесь он пишет свои самые выдающиеся работы, одна из которых – «А, ты ревнуешь?» – заслуживает отдельного внимания.

Таити, Французская Полинезия. Дом, в котором жил ГогенВпервые Поль Гоген прибыл на Таити в 1891 г. Он надеялся обрести здесь воплощение своей мечты о золотом веке, о жизни в гармонии с природой и людьми. Встретивший его порт Папеэте разочаровал художника: ничем не примечательный городок, холодная встреча местных колонистов, отсутствие заказов на портреты заставили его искать новое пристанище. Около двух лет Гоген провел в туземной деревушке Матаиеа, это был один из самых плодотворных периодов в его творчестве: за 2 года он написал около 80 полотен. 1893-1895 гг. он проводит во Франции, а затем снова уезжает в Океанию, чтобы уже никогда не вернуться.Музей Поля Гогена на ТаитиО Таити Гоген всегда отзывался с особенной теплотой: «Меня пленила эта земля и ее люди, простые, не испорченные цивилизацией. Чтобы создавать новое, надо обращаться к нашим истокам, к детству человечества. Ева, которую я выбираю , почти животное, поэтому она остается целомудренной, даже обнаженная. Все Венеры, выставленные в Салоне, выглядят неприличными, отвратительно похотливыми…». Гоген не уставал восхищаться таитянскими женщинами, их серьезностью и простотой, величественностью и непосредственностью, необычной красотой и природным очарованием. Он писал их на всех своих полотнах.Поль Гоген. Таитянские женщины на пляже, 1891Картина «А, ты ревнуешь?» была написана во время первого пребывания Гогена на Таити, в 1892 г. Именно в этот период творчества в его стиле появляется необыкновенная гармония цвета и форм. Отталкиваясь от обыденного сюжета, подсмотренного в повседневной жизни таитянок, художник создает настоящие шедевры, в которых основным носителем символического содержания становится цвет. Критик Поль Делярош писал: «Если Гоген, представляя ревность, делает это посредством розового и фиолетового, то, кажется, вся природа принимает в этом участие».Поль ГогенСвою творческую манеру в этот период художник объяснял так: «Беру как предтекст любую тему, заимствованную из жизни или природы, и, несмотря на размещение линий и цветов, получаю симфонию и гармонию, не представляющую ничего полностью реального в точном значении этого слова…». Гоген отрицал ту действительность, которую писали реалисты, – он создавал иную.Поль ГогенСюжет картины «А, ты ревнуешь?» тоже подсмотрен в повседневной жизни таитянок: сестры-аборигенки после купания нежатся на берегу и разговаривают о любви. Одно из воспоминаний вдруг вызывает ревность одной из сестер, что заставило вторую вдруг присесть на песке и воскликнуть: «А, ты ревнуешь!». Эти слова художник написал в левом нижнем углу холста, воспроизведя таитянскую речь латинскими буквами. Из этого случайного эпизода чужой жизни родился шедевр искусства.Могила Поля Гогена на кладбище Атуоны на Маркизских островахОбе девушки, изображенные на картине, обнажены, но в их наготе, несмотря на чувственные позы, нет ничего постыдного, странного, эротического или вульгарного. Их нагота так же естественна, как необычайно яркая экзотическая природа вокруг. По европейским канонам красоты их вряд ли можно назвать привлекательными, но Гогену они кажутся прекрасными, и свое эмоциональное состояние ему в полной мере удается запечатлеть на полотне.Остров Таити в наши дниЭтой картине Гоген придавал особенное значение . В 1892 г. он сказал другу в письме: «Я написал великолепную картину обнаженных недавно, две женщины на пляже, я думаю, это лучшее из всего, что я когда-либо делал».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)