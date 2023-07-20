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Фэнтезийные фотоистории о реальных страхах и эмоциях, которые притаились внутри каждого


Странный мир фотохудожников Katarzyna and Marcin Owczarek.

Странный мир фотохудожников Katarzyna and Marcin Owczarek.

«Мы все связаны между собой: люди, животные, природа – всё это, как один живой организм. В каждом человеке есть кусок животных инстинктов, и у каждого животного есть кусочек человека: душа, чувства, эмоции, хрупкость, переживания, тревоги, забота, любовь», - так говорит семейная пара фотографов Катажина и Марчин Овчарек (Katarzyna and Marcin Owczarek), создавшая странный мир, полный сюрреалистических образов, где антропоморфные звери живут какой-то своей особенной жизнью, играя в покер и не только.

Мечтатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Мечтатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Охотник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Охотник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Уроки свободы. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Уроки свободы. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Песнь моря. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Песнь моря. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Последний поэт. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Последний поэт. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Возьми меня домой. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Возьми меня домой. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Игрок. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Игрок. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Любители картошки. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Любители картошки. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Художник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Художник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 

Созданная ими реальность напоминает кадры из фильма, в котором всё слишком путано и непонятно, но при этом весьма логично. С одной стороны, творчество дуэта – воплощение их фантазий, а с другой – некое послание с отголосками шаманства, гностицизма, алхимии, символизма, антропологии и строчек из Тибетской книги мёртвых, которые нравится трактовать и изучать авторам. Каждое их творение образует сложную композицию, сочетающую в себе человеческое и животное начало, что притаилось внутри каждого из нас, и наоборот. И чем дольше смотришь на снимки, тем сильнее начинаешь задумываться над тем, а кто же всё-таки ключевая фигура – люди под маской зверя, или звери с душой человека? В их работах собрано всё то, что иногда просто невозможно собрать вместе в одном кадре. Это и тонкая психология, и попытка докопаться до сути, отыскав себя среди сотен таких одинаковых, но в тоже время абсолютно разных людей. Присмотритесь, и вы обязательно поймёте всё то, что хотела сказать Катажина со своим мужем.
Путешественник и его тень. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Путешественник и его тень. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Морской волк. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Морской волк. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Хранитель снов. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Хранитель снов. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Мастер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Мастер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Хаос. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Хаос. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Призрачный писатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Призрачный писатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Фотограф. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Фотограф. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Фокусник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Фокусник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 
Цербер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

Цербер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.

 

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Фэнтезийные фотоистории о реальных страхах и эмоциях, которые притаились внутри каждого

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Фэнтезийные фотоистории о реальных страхах и эмоциях, которые притаились внутри каждогоПодписаться на мой Instagram
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