Фэнтезийные фотоистории о реальных страхах и эмоциях, которые притаились внутри каждого

Странный мир фотохудожников Katarzyna and Marcin Owczarek.
«Мы все связаны между собой: люди, животные, природа – всё это, как один живой организм. В каждом человеке есть кусок животных инстинктов, и у каждого животного есть кусочек человека: душа, чувства, эмоции, хрупкость, переживания, тревоги, забота, любовь», - так говорит семейная пара фотографов Катажина и Марчин Овчарек (Katarzyna and Marcin Owczarek), создавшая странный мир, полный сюрреалистических образов, где антропоморфные звери живут какой-то своей особенной жизнью, играя в покер и не только.
Мечтатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Охотник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Уроки свободы. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Песнь моря. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Последний поэт. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Возьми меня домой. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Игрок. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Любители картошки. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Художник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Созданная ими реальность напоминает кадры из фильма, в котором всё слишком путано и непонятно, но при этом весьма логично. С одной стороны, творчество дуэта – воплощение их фантазий, а с другой – некое послание с отголосками шаманства, гностицизма, алхимии, символизма, антропологии и строчек из Тибетской книги мёртвых, которые нравится трактовать и изучать авторам. Каждое их творение образует сложную композицию, сочетающую в себе человеческое и животное начало, что притаилось внутри каждого из нас, и наоборот. И чем дольше смотришь на снимки, тем сильнее начинаешь задумываться над тем, а кто же всё-таки ключевая фигура – люди под маской зверя, или звери с душой человека? В их работах собрано всё то, что иногда просто невозможно собрать вместе в одном кадре. Это и тонкая психология, и попытка докопаться до сути, отыскав себя среди сотен таких одинаковых, но в тоже время абсолютно разных людей. Присмотритесь, и вы обязательно поймёте всё то, что хотела сказать Катажина со своим мужем.
Путешественник и его тень. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Морской волк. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Хранитель снов. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Мастер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Хаос. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Призрачный писатель. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Фотограф. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Фокусник. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
Цербер. Авторы: Katarzyna and Marcin Owczarek.
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