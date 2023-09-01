В чем секрет разноцветных скал в Китае - природного чуда, где горные пики окрашены во все цвета раду

Редкая локация со всеми удобствами

разглядеть радужные красоты помогают смотровые площадки.

Вид на парк с высоты.

Разноцветный «пирог»

Этот природный пейзаж словно написан крупными мазками.

Нерукотворное чудо.

Как появился радужный пейзаж

Когда-то здесь был водоём.

Фантастика, созданная природными явлениями.

Как сюда попасть

Эти фантастические виды стоят того, чтобы проделать столь долгий путь.

Если вы окажетесь в парке, передвигаться по нему будет удобно на бесплатном автобусе.