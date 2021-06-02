Светлее светлого: как в домашних условиях отбелить белые вещи

Белая одежда ассоциируется у людей с чистотой, свежестью, а также праздником. Однако рано или поздно светлая одежда теряет былой вид. Опытные хозяйки знают, как отбелить белые вещи, удалив желтые пятна или же серый налет.

Для каждого типа ткани и степени загрязнения существуют свои средства и методы. Расскажем вам детальнее, как в домашних условиях отбелить белые вещи.

Как отбелить белое пальто

Красивое белое пальто всегда будет настоящим украшением гардероба. В нем вы будете выглядеть стильно, модно и нежно. Но белый цвет известен своей непрактичностью. Как постирать или отбелить то, что в принципе стирать нельзя?

Конечно, вы можете сдать пальто в химчистку. Но где гарантия, что пальто вернут вам неиспорченным и в то же время чистым? Мероприятие это весьма хлопотное, да и стоит дорого. К тому же любое химическое воздействие крайне негативно отразится на ткани изделия, намного сократив срок его носки. Поэтому следует подумать о том, как постирать пальто в домашних условиях.

Для начала нужно поэкспериментировать. Очень хорошо, если в наличии имеется лоскут такого же материала. Вот на нем и поучитесь.

Подберите правильную температуру и оптимальное моющее средство. После стирки обязательно обратите внимание на то, как «ведет» себя ткань: не изменился ли цвет и форма, не дала ли она осадку.

Если подходящего кусочка ткани нет – тогда можете аккуратно проверить, подходит ли моющее средство для стирки на внутренних деталях изделия. И только в том случае, если никаких видимых радикальных изменений не произошло, можно приступать к стирке всего пальто.

Если вы решитесь постирать пальто в машинке – выберите самый щадящий режим, но ни в коем случае не используйте отжим. Иначе сразу же после стирки можете выбросить свое красивое белое пальто.

После того как стирка закончилась, пальто необходимо повесить на плечики и подождать, пока стечет вода. Его необходимо повесить таким образом, чтобы нигде не было ни складок, ни заломов. Когда вода немного стечет, пальто нужно аккуратно прогладить через хлопчатобумажную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев. Следите за тем, чтобы во время глажки ткань не деформировалась и не растягивалась. Затем снова повесьте его на плечики и дождитесь полного высыхания. Когда пальто будет абсолютно сухим, прогладьте его во второй раз.

Конечно же, лучше попробовать постирать пальто вручную. Для этого возьмите теплую воду и жидкое моющее средство, погрузите очень аккуратно пальто в воду. Наиболее грязные участки легонько потрите нежесткой щеткой по направлению ворса. Прополоскать его можно, используя душ. Вода также не должна быть горячей. А дальше – делайте все, как после машинной стирки.

Стоит помнить, что если есть возможность избежать стирки, лучше, конечно же, ограничиться простой чисткой наиболее грязных частей пальто или удалением пятен. Тогда вы получите гарантию того, что еще хотя бы некоторое время сможете носить свое белое пальто и радоваться жизни.

Как отбелить белую шубу

Шубы могут привнести элегантность в любой наряд и заявить о вашем безупречном вкусе. Это особенно актуально для шуб из белого меха, так как они требуют чрезмерного ухода, если они должны оставаться чистыми и яркими. Главное, чтобы ваше меховое изделие было чистым, поэтому старайтесь не пачкать его. Однако, если произойдет несчастный случай загрязнения, ваша следующая лучшая защита — быстрая очистка. Для серьезной очистки, вы должны обратиться в химчистку, так как требуется специальное оборудование и процессы. Однако некоторые шаги можно предпринять и дома.

Храните вашу шубу из белого меха в плохо освещенном, хорошо проветриваемом помещении. Влажность в вашем помещении для хранения должна быть средней: слишком сухое помещение высушит мех, а слишком влажное может привести к образованию плесени. Оставьте достаточно места на подвесной стойке.

Удалите небольшой мусор, такой как листья или палки, с вашей шубы, используя пинцет. Если не выбрать быстро, мусор может навсегда запутаться в мехе. Избегайте вытаскивания ворса, когда вы чистите свою шубу.

Подвесьте пальто на вешалке и дайте ему полностью высохнуть на воздухе, если оно намокнет. Не пытайтесь вытереть или промокнуть воду, скопившуюся в мехе, так как это может привести к матированию и удержанию влаги.

Дезодорируйте вашу шубу, поместив открытую коробку свежей пищевой соды в шкаф, где она храниться. Поставьте коробку в шкафу на два-три дня или пока запахи не рассеются. Никогда не разбрызгивайте пищевую соду или любой другой дезодорант прямо на поверхность шубы.

Найдите профессионального меховщика, если ваше пальто пожелтело, имеет несколько заметных пятен или начинает матировать. Специалист использует специальный процесс, который включает опилки и химические чистящие средства для удаления грязи, жира и других остатков с меха. Когда закончено, применяется глазурь, чтобы восстановить естественный блеск меха. Очистка — деликатная задача, и ее должен выполнять только профессионал.

Избегайте носить вашу шубу в сильный дождь. Никогда не пытайтесь чистить свою шубу из белой лисы, если у вас нет профессионального опыта. Это может привести к необратимому повреждению вашего пальто или аннулированию гарантии производителя.

Как отстирать белую рубашку

Ваша белая рубашка выглядит немного «желтоватой» или «сероватой»? Вы хотите вернуть ту блестящую, яркую «новую белую рубашку» назад? Немного отбеливателя и ситуацию можно исправить? Но не все так просто. Приведем вам 4 способа отбеливания белой рубашки дома.

Метод 1: вымачивание с отбеливателем

Положите рубашку в ведро с холодной водой. В этом способе мы будем использовать обычный отбеливатель для стирки, чтобы снова сделать нашу белую рубашку сияюще белой. Для начала бросьте свою рубашку в ведро, таз или другую подходящую прочную емкость. Заполните емкость достаточным количеством холодной воды. Добавьте отбеливатель. Добавьте немного отбеливателя в воду, в которой замочена ваша рубашка. Наверняка, на самой бутылке есть рекомендации по количеству, которое необходимо использовать для отбеливания. У разных отбеливателей разная концентрация. Если вы только замочили рубашку, вам может потребоваться лишь несколько столовых ложек отбеливателя или около того. Тем не менее, если вы замачиваете большое количество белого белья, возможно, потребуется добавить до 1 стакана. Как правило, на 1 литр воды используется 1/4 стакана. На этом этапе также можно добавить другие чистящие средства, если белье испачкано. Дайте рубашке вымокнуть в течение 5-10 минут. Далее, перемешайте жидкость в ведре, чтобы рубашка (и/или любые другие предметы одежды) вымокла как следует. Затем установите таймер на 5-10 минут и просто подождите, пока отбеливатель сделает свою работу! Можно помешивать рубашку каждые несколько минут, чтобы она полностью вымокла. Прополощите рубашку в холодной воде. Как только ваша рубашка пропитается, достаньте ее из отбеливающей смеси и прополощите ее под холодной, чистой проточной водой. Вам нужно смыть весь отбеливатель из ткани. Если высушить рубашку и не прополоскать, то отбеливатель может оставить неприятный запах, к тому же вещества, которые содержатся в отбеливателе, могут вызвать раздражение на коже. Выжмите рубашку, и высушите. После того как вы хорошенько прополоскаете рубашку, выжмите ее. Потом просто высушите ее, как вы это обычно делаете. Для большинства самым простым вариантом будет просто использовать сушильную машину.

Метод 2: отбеливатель и стиральная машина

Для начала, если на вашей рубашке есть какие-то пятна, используйте бумажное полотенце, ложку, или любое другое средство, которое есть у вас под рукой, чтобы удалить эти пятна с рубашки. Чем раньше вы сможете избавиться от пятен, тем лучше будет выглядеть рубашка в конечном итоге. Предварительно обработайте пятна моющим средством. Далее, налейте небольшое количество (с горошину) жидкого моющего средства для стирки непосредственно на пятно, оставшееся на рубашке. Используйте мягкую зубную щетку (ту, которую вы не намерены снова использовать для ваших зубов), чтобы вычистить пятно. Оставьте втертое моющее средство на рубашке, прежде чем вы смоете его; пятно ослабнет, и ваша рубашка вновь засияет белизной. Загрузите стиральную машину и добавьте отбеливатель. Далее, положите предварительно обработанную белую рубашку (и любые другие белые вещи, которые вы стираете) в стиральную машину. Теперь можно добавить отбеливатель. Этап стирки будет варьироваться в зависимости от типа стиральной машины, которой вы пользуетесь. Запустите машину в режиме самой высокой температуры. Для наилучшей очистки и отбеливания используйте режим с настолько горячей температурой воды, насколько это допустимо для ткани. Посмотрите на ярлык на одежде, если вы не уверены в том, какая температура воды безопасна для стирки; в общем, жесткие ткани, такие как хлопок, джинсовая ткань и так далее нормально воспринимают высокую температуру, в то время как многие другие хрупкие или искусственные волокна могут выдержать только теплую воду. Высушите и повторите по мере необходимости. Когда стиральная машина закончит стирку, достаньте белую рубашку и любые другие белые вещи, которые вы с ней стирали. Сушите так, как вам нравится; большинство используют сушилку, однако можно высушить одежду на свежем воздухе, тем самым сэкономив электричество. Для особо окрашенных или загрязненных белых рубашек, возможно, потребуется повторить этот цикл несколько раз, чтобы привести их к исходному белому цвету. Чтобы добиться лучших результатов, попробуйте чередовать этот способ стирки с одним из тех, что описаны в этом разделе.

Метод 3: отбеливание белых рубашек солнцем

Постирайте рубашку, как обычно. Можно использовать один из способов, описанных выше, или просто использовать ту стиральную технику, к которой вы привыкли. Повесьте одежду на улице в теплую погоду. Если светит солнце и нет намеков на дождь, вывесьте мокрую одежду на улице. Повесьте рубашку на горизонтальной проволоке или деревянной стойке для сушки. Если у вас нет ни того, ни другого, можно попробовать уложить вещи на чистую ровную поверхность, такую как пол палубы или патио, либо повесить их на перила. Постарайтесь расположить рубашку там, где она получит много солнца; чем больше, тем лучше. Дождитесь, пока одежда высохнет. Теперь, все, что вам нужно сделать, это подождать! Через некоторое время солнце сделает свое дело – влага естественным образом испарится из ткани. Когда это произойдет, солнце будет также мягко отбеливать саму ткань, в результате чего заметно отбелит белые вещи без помощи покупных отбеливателей. Этот метод отлично подходит для пеленок из ткани и других видов белых тканей, которые часто пачкаются. Не допускайте одежде лежать на солнце в течение нескольких дней подряд. В то время как отбеливание солнцем выглядит простой, удобной альтернативой коммерческому отбеливателю, такое отбеливание имеет свои недостатки. Со временем солнечные лучи могут привести к ослаблению ткани одежды, что сделает ее гораздо более восприимчивой к повреждениям и износу. По этой причине вам не стоит оставлять одежду на солнце дольше, чем она должна там быть. Как только белые вещи высохнут, занесите белье в дом, так одежда прослужит вам гораздо дольше.

Метод 4: безопасное использование отбеливателя во время стирки

Используйте отбеливатель только для белых вещей. В целом отбеливатель следует использовать только для белых участков одежды. Отбеливатель отлично подходит для полностью белой одежды, что же касается цветной, то он может повредить ее. Отбеливатель может обесцветить цветную одежду, оставив вас с бледными, поблекшими вещами. Что еще хуже, если в неразбавленном виде пролить отбеливатель прямо на цветную одежду, это может привести к пятнистому, неравномерному осветлению ткани в тех местах, где отбеливатель попадет на рубашку. Именно поэтому держите цветные вещи подальше от отбеливателя. Проверьте на стойкость цвета на внутренней поверхности материала. В то время как хлорный отбеливатель обычно не рекомендуется для очистки цветной одежды, кислородный отбеливатель обычно можно безопасно использовать в небольших количествах для «цветоустойчивой» одежды; то есть, цветной одеждой, которая не полиняет. Иногда эта информация содержится на этикетке по уходу за предметом одежды. Если это не так, можно проверить цветоустойчивость вещи с помощью небольшого теста:

смешайте 1 столовую ложку кислородного отбеливателя в 1 стакане воды; опустите ватный тампон или ватный диск в смесь и нанесите с ее помощью лишь каплю или около того на один из внутренних швов одежды; подождите примерно 10 минут, затем проверьте, поблекли ли цвета; если да, то не используйте отбеливатель для чистки одежды. Не используйте отбеливатель для шерсти, мохера, кожи, шелка, или спандекса. Отбеливатель – очень мощное средство очистки; да, белые вещи станут белыми вновь, однако слабым тканям может быть нанесен непоправимый вред. В целом, именно по этой причине не стоит использовать отбеливатель на любом виде одежды, изготовленной из материалов, перечисленных выше. Отбеливатель может иногда испортить или серьезно изменить цвет одежды, изготовленной из этих тканей. Если вы стираете белую одежду, изготовленную из этого материала (то есть из белой шерсти, из белого мохера и так далее), вам, скорее всего, следует использовать перекись водорода или другой мягкий отбеливатель вместо стандартного. Если у вас есть сомнения, обратитесь к ярлыку на одежде. Приведенный выше список не является исчерпывающим, поэтому, если вы не уверены на 100% в том, можете ли вы действительно использовать отбеливатель для стирки конкретного предмета одежды, посмотрите на его этикетку.

Как отстирать изделия из белой кожи

Кожа является популярным и долговечным материалом для обуви, мебели и кошельков. Несмотря на то, что кожа крепкая, это пористая поверхность, которая может впитывать жир с кожи и рук, вызывая появление пятен. Белая кожа особенно восприимчива к пятнам. Приведем советы, как чистить белую кожу.

Регулярно протирайте кожу сухой тканью из микрофибры, чтобы избавиться от пятен и легких загрязнений. Для более глубокой очистки используйте коммерческое чистящее средство для кожи или сделайте свое собственное.

Смешайте раствор теплой воды, несколько капель кастильского или жидкого мыла для посуды и несколько капель уксуса. Смочите ткань раствором и протрите поверхности. Не насыщайте кожу, так как слишком много воды повредит ее. Используйте вторую ткань, смоченную чистой водой, чтобы стереть мыло. Тщательно высушите. Еще один рецепт домашнего чистящего средства: смешайте ½ стакана оливкового масла с ¼ стакана уксуса в аэрозольном распылителе. Нанесите смесь на пятно, дайте постоять пять минут и вытрите. Что бы вы ни делали, избегайте применения отбеливателей или чистящих средств на основе аммиака, поскольку они могут повредить кожу.

Вытирайте пятна, как только они появятся, чтобы минимизировать вероятность появления пятен. Даже если вы быстро справляетесь с чисткой, могут появиться пятна, поэтому вам нужно знать, как чистить белую кожаную обувь, как чистить белый кожаный кошелек и чистить белый кожаный диван. Возьмите один из этих предметов и начинайте.

Жидкость для снятия лака или спирт

Чтобы удалить чернила, обмакните ватный тампон в жидкость для снятия лака или спирт и промокните пятно. Не трите, иначе чернила могут растечь. После того, как вы удалили пятно, протрите поверхность мягким раствором жидкого средства для посуды и теплой воды. Протрите чистой влажной тканью.

Пищевая сода или кукурузный крахмал

Чтобы удалить масло или жир, посыпьте пищевую соду или кукурузный крахмал на месте. Втирайте их аккуратно. Пусть вещь полежит несколько часов или всю ночь. Сода или крахмал впитают жир. Протрите порошок мягкой тканью.

Зубная паста

Смочите загрязненный участок влажной тканью. Не мочите область сильно, только увлажните ее. Нанесите немного не гелевой зубной пасты на пятно. Используйте мягкую зубную щетку, чтобы стереть пятно. По окончании протрите поверхность чистой тканью, затем вытрите полотенцем. Зубная паста также удалит потертости.

Лимонный сок и крем тартар

Смешайте равные части каждого в пасту. Нанести на пятно и дайте постоять около 30 минут. Используйте влажную губку, чтобы удалить пасту. Лимонный сок и тартар имеют мягкий отбеливающий эффект, который поможет снять пятно.

Как только ваш предмет станет чистым, нанесите кондиционер для кожи, чтобы поверхность не высохла и не потрескалась. Кондиционер также делает кожу устойчивой к будущим пятнам и придает ей приятный блеск. Знание того, как чистить кожу, поможет вам сохранить прекрасную мебель и одежду и сделать ее долговечной.

Как отбелить изделия из белой замши

Если вы не боитесь смешивать разные стили, на ноги можно надеть белые замшевые туфли. К сожалению, любая грязь, попадающая на обувь, станет очень заметной на фоне совершенно белого цвета замши. Замша также при загрязнении или потертости может потерять свой естественный вид. Тщательная очистка дома поможет восстановить пару белых замшевых туфлей как раз к следующему дню. Воспользуйтесь советами, которые мы приведем ниже.

Промокните обувь мягкой тканью. Это удалит влагу, обнаруженную на обуви, и поможет восстановить часть ворса. Удалите все пятна, которые высохли, потерев их ластиком. Поместите кусок бумажного полотенца на любые влажные пятна. Приложите давление, чтобы удалить жидкость вместо того, чтобы тереть белую замшу, которая может вызвать распространение жидкости. Смочите мягкую ткань белым уксусом и аккуратно потрите оставшиеся пятна. Дайте обуви высохнуть и натрите всю поверхность замши средством для замши. Это восстановит ее внешний вид.

Как отбелить белые кроссовки

Мы привыкли думать, что люди, которым удалось сохранить свои белые кроссовки являются волшебниками. Что бы мы ни пытались сделать со своей обувью, ничего не получалось. Это было проблемой, ведь белые кроссовки столь же повсеместны, как узкие джинсы и леггинсы. Они присутствуют в гардеробе каждого одержимого стилем человека — будь то популярные Adidas Stan Smiths или классические высокие Converse. Однако, как сохранить белизну белых кроссовок? Во вам 8 невероятных трюков, чтобы ваши кроссовки были чистыми и белыми, чтобы вы могли убедить всех, что вы купили их только вчера.