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Буйство красок на картинах Байрама Саламова

Байрам Саламов через свои работы показывает мир таким, каким его видит именно он: ярким, сказочным, иногда грустным, лиричным, иногда феерично-карнавальным и праздничным. Зрители часто проникаются тем ощущением счастья и радости, которые они видят на картинах Байрама. Лучшие работы художника – в нашей подборке.

“Любовь”
Байрам Саламов родом из Азербайджана. Он с детства увлекался культурой Востока, отсюда и его сюжеты для большинства работ.

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Семирамида”
Образный мир произведений Байрама Саламова – это, прежде всего, мир его народа, показанный с праздничной приподнятостью, лирично, или с подспудным драматизмом.

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Дама в красной шляпе”
Темы восточных сказок в вариациях композиций тесно сплетаются с темой любви. Все в них пронизано негой Востока. Девушки, словно цветы, грациозно склоняют головы с безмятежными розовыми лицами.

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Лето”
В творчестве Байрама Саламова соединяются черты азиатской и европейской культуры.

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Араб”

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Приехали”

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Игрок”

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Искатели”

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

“Осеннее кафе”

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

Осень, осень

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

Венецианка

Буйство красок на картинах Байрама Саламова

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