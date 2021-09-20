Когда дань СССР бьёт по интерьеру и организму: от каких предметов в доме нужно отказаться

Спонсоры вашей аллергии и астмы.
Некоторые предметы быта времён СССР так прочно вошли в сознание некоторых людей, что отказаться от них видится весьма сложным. Но ладно если бы они наносили ущерб только внешнему виду жилища! К сожалению, некоторые предметы быта, столь любимые в советские времена, могут наносить серьезный вред человеческому организму. Присмотримся к ним повнимательнее в данном материале.
1. Советские ковры
Визитная карточка СССР.
Перефразируя знаменитое высказывание: можно вывезти человека из СССР, но порой нельзя вывезти СССР из человека. Советские ковры на полу и на стенах - настоящая визитная карточка СССР. Оказывается, сейчас у иностранцев существует модное хобби - коллекционирование фотографий советских ковров в действии (как вариант - себя на фоне этих ковров).
Советская экзотика. / Фото: kp.ru
Если ковер на полу можно хоть как-то оправдать бытовыми нуждами, то висящий на стене ковер - это самая настоящая экзотическая бомба СССР. Эта традиция перекочевала из еще дореволюционных деревень в советские городские жилища. Цели навешивания ковра на стену были самые разные: «красивенько так», «освежить комнату», «сохранить обойки» (?), «от клопов» (???) и т.д. На поверку же клопы обожали жить именно за этими коврами, так как текстиль - их естественная среда обитания.
На фото ниже - ваша покорная слуга в возрасте 1 года ищет за ковром так называемых «га» (гадов - перевод с детского языка), а именно черные точки, оставленные за ковром клопами. Суровое советское развлечение, ничего не скажешь...
Девочка ищет следы клопов за советским ковром. 1985 год.
Ну а процесс выбивания ковров на снегу или турниках во дворах иностранцы и вовсе почитают за магический ритуал. Вот только авторы Novate.Ru хорошо помнят, какие черные пятна оставались на снегу после таких выбиваний. Вся печаль заключается в том, что этой самой черной пылью дышат ежедневно те, у кого на полу в комнатах лежат старые ковры. Грязь накапливается, и никакой пылесос (хоть ежедневно!) тут не поможет.
Советский ритуал вызывания чистоты.
Ежедневный контакт с коврами на полу может приводить к хронической аллергии и астме а также заражению глистами у людей и домашних животных. Современный рынок стройматериалов предлагают напольные покрытия на любой вкус и кошелек, по которым приятно ходить как босиком, так и в тапочках. В практичной современной квартире должно быть только два коврика - силиконовый перед ванной и около входной двери.
2. Перьевые подушки
Мурашки по коже от одной лишь картинки... Бр-р-р...
И вот на такой красоте, показанной на коллаже выше, до сих пор спят некоторые постсоветские граждане. Есть еще жилища, где гнездятся перьевые подушки, которые не чистили 20-60 лет. И это воистину ужасно. И не только потому, что выделяемый из птичьего пера натуральный жир с годами превращает подушку в грязное месиво, но ещё и потому, что в перьевых подушках живут в количествах, исчисляемых миллиардами, вот такие красавцы...
Перьевой клещ. / Фото: econet.ru
Знакомьтесь: перед вами изображение перьевого клеща, увеличенное под микроскопом. Такое впечатление, что это прорисованный с помощью компьютерной графики монстр из современного фантастического ужастика. Но нет, это совершенно реальное существо, которое в колониях с миллионами собратьев живет в перьевых подушках и часто приводит к тому, что у домочадцев развивается аллергия и астма. Суровая правда заключается в том, что никакие громкие рекламные слоганы на витринах ателье о чистке перьевых подушек на 100 процентов не помогут избавиться от этих существ ввиду их микроскопического размера. Это рекламный трюк, на который не следует вестись. Единственное место для перьевой подушки на сегодняшний день - уличный контейнер для сбора отходов.
3. Советские тюли и гардины
Грустные советские гардины...
Непрезентабельный деревянный подоконник, оконная рама с отвалившейся краской и не знавшие годами стирки серые (в прошлом - белые) кружевообразные тюли - так до сих пор выглядят оконные зоны кухонь некоторых постсоветских квартир. Это самый настоящий рассадник пыли, ежедневный контакт с которой приводит к аллергии и астме.
До этой пыли ооооооооой как далеко...
Пыль скапливается также на карнизах этих унылых шторок, а поскольку там ее мало кто видит, то и протирать не всегда догадываются. Автором Novate.Ru однажды был проведен такой эксперимент: старая советская гардина была выстирана вручную в тазу с предварительным суточным отмачиванием. Вода после слива была черного цвета. Но после стирки была сразу же проведена еще одна стирка. И знаете что? Вода в тазу снова была серой. То есть выстирать эту вековую пыль почти невозможно. Выводы делайте сами. А до ближайшего контейнера для сбора отходов, как правило, совсем недалече.
4. Салфеточки повсюду
Пылесборнички...
Если в жилище повсюду разложен текстиль, то помимо проблемы скапливания на нем вековой невыстирываемой пыли может возникнуть также и... популяция блох. Особенно это касается квартир в старых кирпичных домах, где есть классические подвалы с пятидесятилетней историей. Блохи или их личинки могут быть занесены в квартиру на подошвах обуви, а уж расселиться в уютненьком текстильчике этим прыгунам не составит труда. Блохи могут вызвать дерматит и людей и домашних питомцев, кроме того, являются переносчиками ряда весьма неприятных заболеваний.
Отголоски советского прошлого... / Фото: fishki.net
Советские люди ввиду стесненного финансового положения норовили прикрыть салфеточкой что угодно: пятно на мебели, облупившуюся краску, царапину на поверхности. Но самый нокаутирующий аргумент на тему, зачем класть салфетку там-то и там-то, это, безусловно «чтобы пыли не было». Остается просто развести руками! Но ведь чтобы убрать пыль с ровной поверхности достаточно смахнуть ее сухой или влажной тряпочкой для уборки. А вот с текстиля пыль можно только выстирать! Для того, чтобы жилище было экологичным, в нем должно быть минимум текстиля. В идеале это только штора и покрывало на кровати.
5. Засилье советских статуэток
Отголоски советского прошлого.
На чей-то взгляд это, может, и мило. Вот только позвольте полюбопытствовать: а кто и как часто протирает с них пыль либо моет их под проточной водой? Ответ, как правило, один: никто и никогда. Статуэтки - это огромная совокупность замысловатых поверхностей, и все они покрыты пылью. Чтобы комната, в которой находятся статуэтки, была экологичной, их нужно мыть под проточной водой как минимум раз в неделю.
Дабл трабл: советский коврик плюс... СТАТУЭТОЧКИ!!!
Обилие статуэток - отличный повод заработать острый или хронический аллергический ринит. А если их жалко относить на мусорку, то всего пара минут поисков в гугле позволит узнать номер местного коллекционера данных вещей (в рамках всего одного квартала от места проживания вашей покорной слуги таких коллекционеров выходит ежедневно на уличную точку приема аж трое).
6. Подстилка для любимой кошечки
Хочется чихнуть от одного лишь изображения...
Раньше, когда хотелось чихнуть, к носу подносили табакерку. А теперь помочь вам прочистить нос поможет... подстилка для кошки. Когда видишь покрытую комьями свалявшейся кошачьей шерсти подстилочку на очередном подоконнике или кресле, так и хочется спросить: «А ваша кошка сама вам сказала, что эта тряпочка - ее любимая?»
Кошка ляжет на все, что вы предложите. / Фото: pikabu.ru
Достаточно провести эксперимент: положите на пол газету или целлофановый пакет. Ваша кошка немедленно на него уляжется.
Экологичная, раз в неделю утилизируемая подстилка для любимца. / Фото: tuxedo-cat.co.uk
Секрет прост: кошки просто любят... улечься на что-то. Тогда почему не отдать предпочтение экологичным подстилкам для кошек, продающимся в специализированных зоомагазинах? Они легко поддаются чистке и нравятся питомцам.
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