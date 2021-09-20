Когда дань СССР бьёт по интерьеру и организму: от каких предметов в доме нужно отказаться

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1. Советские ковры

Визитная карточка СССР.

Советская экзотика. / Фото: kp.ru

Девочка ищет следы клопов за советским ковром. 1985 год.

Советский ритуал вызывания чистоты.

2. Перьевые подушки

Мурашки по коже от одной лишь картинки... Бр-р-р...

Перьевой клещ. / Фото: econet.ru

3. Советские тюли и гардины

Грустные советские гардины...

До этой пыли ооооооооой как далеко...

4. Салфеточки повсюду

Пылесборнички...

Отголоски советского прошлого... / Фото: fishki.net

5. Засилье советских статуэток

Отголоски советского прошлого.

Дабл трабл: советский коврик плюс... СТАТУЭТОЧКИ!!!

6. Подстилка для любимой кошечки

Хочется чихнуть от одного лишь изображения...

Кошка ляжет на все, что вы предложите. / Фото: pikabu.ru

Экологичная, раз в неделю утилизируемая подстилка для любимца. / Фото: tuxedo-cat.co.uk