Для чего в Советском Союзе делали странные трехгранные стеклянные бутылки

В Советском Союзе было много странных вещей: молоко в пирамидках, ковры на стенах, однопартийная система. Однако, мало что может показаться таким же странным, как трехгранные стеклянные бутылки. Сегодня таких больше не делают, потому что и необходимости в них нет. Однако, для чего такие сосуды были нужны в годы Советского Союза?
Уксус – бесцветная и слабо окрашенная прозрачная жидкость с весьма специфическим резко-кислым вкусом и ароматом. Человечество познакомилось с уксусом еще в глубокой древности, научившись получать его из спиртосодержащего пищевого сырья в процессе производства вина. Натуральный уксус – это целый букет из сложных спиртов, сложных эфиров, альдегидов, нескольких видов пищевых кислот (яблочной, виннокаменной, лимонной и т.п.), но самое главное – это продукт с высоким содержанием уксусной кислоты, доля которой в неразведенном виде может достигать 100%. Такая уксусная кислота называется «ледяной». Уксус с содержанием уксусной кислоты на уровне 70-80% называют «уксусной эссенцией». Если процент уксусной кислоты составляет 3-15%, то такую жидкость называют столовым уксусом. Разводится «сырой» уксус главным образом при помощи обычной воды.
Уксус широко применяется человеком в производстве: при создании лекарств, красителей, в книгопечатании, в промышленности в качестве окислителя, в медицине вместо нашатырного спирта и еще много, где еще. Но самое главное в том, что столовый уксус или уксусная эссенция, разбавленная до состояния 15% уксуса, широко используется человеком в кулинарии в качестве приправы.
Собственно, это одна из причин, почему раньше уксус разливали в трехгранные бутылки. В Советском Союзе такие появились еще в 1950-е годы. Разливали в трехгранные бутылки 80% уксусную эссенцию. Вещь нужную в хозяйстве и на кухне, но потенциально опасную для человека. Хозяйки, занимавшиеся готовкой, должны были самостоятельно делать столовый уксус разводя его из уксусной эссенции при помощи обычной воды. Специфическая трехгранная бутылка в данном вопросе позволяла выполнять сразу несколько важных функций.
Во-первых, трехгранную бутылку с эссенцией трудно было спутать с чем-то еще, даже если терялась наклейка. Таким образом риск того, что кто-то отхлебнет концентрированной кислоты вместо водички или даже чего-то покрепче, сводился фактически на нет. Во-вторых, бутылка с тремя гранями получалась намного прочнее обычных бутылок и намного реже билась, даже если хозяйка роняла ее из рук или случайно толкала со стола на пол. В-третьих, трехгранную бутылку можно было не только ставить, но класть на бок, что было банально удобно, ведь это позволяло держать уксусную эссенцию, например, на продольной полке. В наши дни стеклянную тару для уксуса вытеснила пластиковая, да и уксусная эссенция 80% больше не в ходу, чаще всего на прилавках магазина сразу лежит безопасный и готовый к применению столовый уксус 3-15%.
