Припять до Чернобыльской катастрофы

Сегодня этот город представляет собой весьма мрачную картину – пустые жилые дома, школы, детские сады, неработающие магазины, кинотеатры, парк с аттракционами… Даже не верится, что по улицам этого успешного города когда-то ходили счастливые люди, а в парках и дворах звучал детский смех. Перед аварией в городе жили около 50 тысяч человек, а сейчас сюда приезжают только туристы-экстремалы, бывшие местные жители и те, кто каждый год приезжает почтить память погибших.









Центральная аллея Припяти

Новостройка в центре города

Ночной пейзаж в 1979 году

Кафе «Светлячок»

Культурный центр Припяти

Скульптуры на детской площадке

Типовой микрорайон

Припятская средняя школа

Бассейн

Первый микрорайон

Строители

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС