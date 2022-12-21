Припять до Чернобыльской катастрофы

Сегодня этот город представляет собой весьма мрачную картину – пустые жилые дома, школы, детские сады, неработающие магазины, кинотеатры, парк с аттракционами… Даже не верится, что по улицам этого успешного города когда-то ходили счастливые люди, а в парках и дворах звучал детский смех. Перед аварией в городе жили около 50 тысяч человек, а сейчас сюда приезжают только туристы-экстремалы, бывшие местные жители и те, кто каждый год приезжает почтить память погибших.
Центральная аллея Припяти
Помимо поселения атомщиков, Припять также проектировалась как крупный транзитный центр. Для своего времени это был самый новый и самый передовой по системе городского планирования населенный пункт на западе СССР.
Новостройка в центре города
Основной градостроительной идеей стал принцип «треугольной» застройки, для которой характерна смесь жилых домов стандартной и повышенной этажности. Для того времени такая форма застройки была уникальна.
Ночной пейзаж в 1979 году
«Треугольная» застройка предполагала также визуальный простор и большие свободные пространства между зданиями. Кроме того, увеличение свободного городского пространства достигалось также равноугольным расположением улиц и проспектов.
Кафе «Светлячок»
В Припяти работали 25 магазинов в общей сложности на 9,2 тыс. кв. м торговых площадей, а также 27 столовых, кафе и ресторанов, рассчитанных суммарно на 5,5 тыс. человек. К концу 1988 года в городе планировалось сдать в эксплуатацию два крупных торговых центра.
Культурный центр Припяти
В центре Припяти располагались объекты досуга, культуры и отдыха, в том числе кинотеатр «Прометей», дворец культуры «Энергетик» и гостиница «Полесье».
Скульптуры на детской площадке
Вид на улицу поселка энергетиков Припять в 1977 году.
Типовой микрорайон
Поскольку Припять постоянно расширялась, а на электростанции строились новые блоки, в городе работали шесть первичных строительно-монтажных организаций, выполняющих объем строительно-монтажных работ на 132,3 млн руб.
Припятская средняя школа
Средняя школа № 3. СССР, Припять, декабрь 1979 год.
Бассейн
Плавательный бассейн «Лазурный».
Первый микрорайон
Первые чертежи были выданы на общежития и дома по улице Дружбы народов.
Строители
Строители неподалёку от Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина.
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
Вид на четвёртый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина.
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