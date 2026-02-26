Как вырастить у себя на даче стевию?

Стевия – это травянистое многолетнее растение, надземная часть которого обладает сладким вкусом. Ощущение сладости обеспечивает вещество под названием стевиозид, который в 250 раз слаще сахарозы.







То есть ощущение сладости есть, а сахарозы нет – это очень хорошо для диабетиков и при низкокалорийных диетах.

Как размножить?

Как использовать?

Листья и экстракты стевии могут заменить традиционные подсластители – цикламат и сахарин.Стевия – теплолюбивое растение, поэтому в открытом грунте не зимует и выращивать ее можно либо в теплице, либо на улице после того, как минует угроза заморозков.Размножают стевию семенами через рассаду, черенкованием и делением корневища. Наиболее рациональный способ – зеленое черенкование.Зеленый черенок – это часть побега текущего года с почками и листьями. Заготавливают их с хорошо развитых, здоровых растений, которые выращены из семян в этом году. Используют также прошлогодние экземпляры, которые зимовали дома. Лучший срок нарезки черенков – за 45–60 дней до высадки растений на постоянное место. С маточного растения срезают верхушку побега длиной 8–10 см, до половины нижних листьев. Побеги срезают острым ножом или бритвой так, чтобы на маточном растении остался пенек с двумя-четырьмя почками. Из оставшихся почек к осени вырастает 2–4 стебля длиной до 40–60 см. Черенок втыкают в плодородный грунт на глубину 4–6 см и обильно поливают. Для поддержания высокой влажности черенок и грунт периодически увлажняют из ручного опрыскивателя. Рассадник необходимо накрыть полиэтиленовым колпаком или пластиковой бутылкой.Высокая температура и влажность воздуха обеспечат приживаемость черенков в течение 8–10 дней.Высаживать стевию на постоянное место нужно, когда температура почвы поднимется до 12–15° и минует опасность заморозков. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Расстояние между растениями – 30–35 см. После посадки саженцы нужно накрыть укрывным материалом для притенения и повышения температуры. Уход заключается в периодических поливах, прополках, рыхлении почвы и удобрении.Для использования стевии в качестве сахарозаменителя применяют отвар или настой из измельченных листьев, а также приготовленный из нее порошок. Для этого ее собирают летом и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Заваривать стевию можно как обычный чай. Полученный настой процеживают и хранят в холодильнике до двух недель. Более длительное хранение нецелесообразно и может привести к порче продукта.