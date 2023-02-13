Кухонный лайфхакинг

Когда вы возитесь на кухне, то неизбежно встречаетесь с множеством раздражающих факторов в виде льющихся и сыплющихся не туда, куда надо продуктов, неприятных запахов или летающих над фруктами мошек. Мы предлагаем вам восемь советов, которые помогут избавиться от восьми самых популярных кухонных раздражителей:
1. Как не пролить жидкость мимо стакана, наливая из полной бутылки
Мы все иногда бываем неловкими, особенно по утрам. А если надо налить сок, молоко или ещё что из полной бутылки — то тут мало кому удаётся избежать лужицы на столе, а то и на полу. Выход прост: возьмите палочку для еды (или что-нибудь похожее) и поместите поперёк горлышка бутылки. Теперь наливайте, направив один конец палочки в стакан. Не потеряете ни капли.
2. Как раз и навсегда избавиться от плодовых мушек
Для того чтобы отвадить дрозофил, вам понадобится яблочный уксус. Налейте немного в стакан, добавьте каплю-другую жидкости для мытья посуды и увидите, как мошки начнут тонуть в этой ловушке одна за другой.
3. Чтобы пицца не рассыпалась
Иногда готовить неохота или некогда, и тут пицца, заказанная на дом, оказывается очень неплохим выходом. Есть пиццу тоже бывает не так-то просто, особенно когда начинка рассыпается на составные части. Такое случается, если пиццу разрезали сразу после приготовления, не дав «отдохнуть». Если хотите есть пиццу с комфортом, при попросите привезти ваш заказ неразрезанным. Лучше разрезать самим, чем мучиться, собирая крошки.
4. Смягчите (и предотвратите) ожог от жгучего перца
Вам когда-нибудь приходилось использовать при готовке жгучий перец, а потом случайно потереть рукой глаза? Ощущение ужасное, но жжение можно значительно уменьшить с помощью молока. Промойте им глаза и довольно быстро почувствуете облегчение. Если молока вдруг не окажется, может выручить сахар. А для того, чтобы избежать таких проблем в будущем, вотрите в кисти рук немного оливкового масла после работы с перцем, чтобы удалить с кожи его следы. Затем вымойте руки как обычно.
5. Чтобы масло из холодильника лучше намазывалось
Масло из холодильника — это камень, который не желает намазываться на хлеб, а ждать, особенно по утрам, некогда. Решение — тёрка для сыра. Натрите масло на хлеб или тост, и оно моментально оттает.
6. Лёгкий способ отмыть микроволновку
Как бы аккуратно вы не пользовались микроволновой печью, со временем её внутренняя поверхность неизбежно покрывается присохшими жирными подтёками, отмыть которые очень сложно. Не мучайтесь. Поместите в микроволновку чашку с водой, и включите на несколько минут. Грязь отстанет от стенок, и удалить её будет гораздо легче. А если вы добавите в воду немного лимонного сока или уксуса, то мыть будет ещё легче. Можете и губку для мытья посуды положить внутрь — это прекрасный способ её продезинфицировать.
7. Как избежать слёз при резке лука
Когда будете резать лук, попробуйте поднять язык к нёбу и дышать через рот.
8. Как избавиться от запаха чеснока на пальцах
Если вы часто готовите с чесноком, то знаете, как долго этот резкий запах сохраняется на пальцах. Что очень некстати, если вы ждёте гостей или сами собрались на вечеринку. К счастью, есть на удивление простое решение. Возьмите ложку из нержавеющей стали и потрите об неё пальцы под струёй холодной воды. Запах исчезнет.
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