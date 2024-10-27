С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Одно я испытала на себе, находилась в облаке, когда ходила по Уралу.13 мифов о Земле,...
  • Россиянин
    Австралийские подземные города почему не показали?В пещере горного ...
  • Ингерман Ланская
    всю эту хрень, про "полезность" да опубликовать при совдепии.... в совдепии как раз рекламировали всё это, как ооооче...Какие продукты ош...

Какими были рынки в СССР

Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно…

Какими были рынки в СССР

Даниловский колхозный рынок в Москве.

Какими были рынки в СССР

Центральный продовольственный рынок.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.

Какими были рынки в СССР

Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.

Какими были рынки в СССР

Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.

Какими были рынки в СССР

Уличная торговля у станции метро Владимирская.

Какими были рынки в СССР

Колхозный рынок у станции метро Щукинская.

Какими были рынки в СССР

Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.

Какими были рынки в СССР

Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.

Какими были рынки в СССР

Рынок в городе Орджоникидзе.

Какими были рынки в СССР

Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
г. Москва
б-р Цветной
г. Новокузнецк

Картина дня

наверх