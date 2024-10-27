Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно…
Даниловский колхозный рынок в Москве.
Центральный продовольственный рынок.
Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.
Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.
Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.
Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.
Уличная торговля у станции метро Владимирская.
Колхозный рынок у станции метро Щукинская.
Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.
Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.
Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.
Рынок в городе Орджоникидзе.
Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.
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Какими были рынки в СССР
Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно…
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