7 фактов о самом добром актёре Голливуда

1. Киану и съемочная площадка
Самая известная история, связанная со съемками, случилась еще во времена «Матрицы». После успеха первого фильма актер решил отказаться от части будущих заработков, которые, по сторонним подсчетам, составляли примерно 80 миллионов долларов, в пользу команды спецэффектов и костюмеров. Ривз считал, что они заслужили похвалу за работу над фильмом больше остальных. Не забыл он и про каскадеров — абсолютно всем работавшим над продолжениями «Матрицы» он купил по мотоциклу. Ривз и сам очень любит байки, так что «харлеи» для каскадерской команды стали настоящим подарком от сердца.
Одному из рабочих, занимавшихся конструированием декораций, Ривз решил учредить премию на Рождество, узнав, что у того проблемы. Так человек получил неожиданный подарок — 20 тысяч долларов, о чем позже рассказал его друг на Reddit. В остальное время актер просто любил покупать всем работающим на съемках ланч и старался всегда познакомиться с каждым, с кем работал, и обязательно запоминая имена. Деньги же, по его собственным словам, для него не главное. Звезда «Матрицы» считает, что у него уже более чем достаточно «на ближайшие пару веков». Учитывая шутки про то, что Киану вампир или как минимум бессмертный, возможно, он выражался буквально.
2. Киану и бездомный
Главный случай задокументировали для потомков папарацци. История простая: в 1997-м Киану провел утро вместе с бездомным в Голливуде. Актер гулял, увидел бездомного и решил присесть к нему и побеседовать о жизни, а заодно и позавтракать и выпить вместе. История разлетелась с подписями «Киану относится к бездомному как к равному». Случай и правда исключительный по своей доброте. Перед тем как возмутиться, мол, лучше бы ему квартиру купил, задумайтесь: мало кто из нас когда-либо действительно помогал или хотя бы просто общался с бездомными без какого-либо пренебрежения. Такой подход — лучшая иллюстрация теории мелких дел: перемены начинаются не с широких жестов, а с человечного отношения друг к другу.
3. Киану и другие звёзды
Когда дело доходит до работы, обычно всплывают две истории про то, как Киану отказался от части гонорара для того, чтобы была возможность пригласить более дорогих и крутых актеров для работы над лентой. Не будем принимать во внимание, что речь, может быть, здесь идет и не о самых выдающихся его фильмах, такой подход показывает ответственное и добросовестное отношение к работе. В «Дублерах» Ривз согласился на существенное снижение гонорара — 90%, чтобы можно было позвать оскароносного Джина Хэкмена. Аналогичная история произошла и при планировании «Адвоката дьявола». Ривз был готов отказаться от части заработка в размере нескольких миллионов, лишь бы была возможность позвать в фильм Аля Пачино, отчего тот, без сомнений, выиграл.
4. Киану и сестра
Ривзу, мягко скажем, не очень везло на протяжении жизни. На него обрушились тридцать три несчастья. Когда появился мем «печальный Киану», все вспомнили, что у актера было не просто тяжелое детство: его лучший друг Ривер Феникс скончался от передозировки, а девушка Ривза погибла в автокатастрофе вскоре после того, как они потеряли ребенка. Кажется, что актеру удалось выкарабкаться из всего этого ада только благодаря своему альтруизму: чем больше он терял, тем больше отдавал.
Когда его сестра заболела лейкемией, он переехал, чтобы жить рядом с ней, а также вложил более 5 миллионов долларов в исследование болезни в надежде на потенциальное лекарство. Ривз пожертвовал деньги больнице, в которой она лечилась, чтобы поспособствовать изучению страшной болезни. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал всё свое время заботе о сестре, последнему близкому человеку, который у него остался. Ривз также основал собственный фонд по борьбе с раком.
5. Киану и метро
Вопреки дурацкому заголовку «Молодец или мудак?», тут все максимально просто. Киану увидел женщину с тяжелой сумкой и спросил, не хочет ли она сесть. Девушка согласилась — так что актер уступил ей место. Отдельно заметим, что Ривз не гнушается пользоваться общественным транспортом, и потому молодец, а чёрный парень, присевший по соседству, тут явно ни при чём.
6. Киану и сумасшедшие фанаты
Как и любая кинозвезда, Ривз регулярно сталкивается со своей группой не очень здоровых обожателей. Например, к нему в дом не раз залезали сталкеры. В один из таких визитов он решил проблему, не прибегая к крику или радикальным мерам: успокоил отчаянную фанатку, просто с ней поговорив, и только после этого позвонил в полицию, чтобы сообщить о произошедшем. Другая женщина, с которой Киану никогда не встречался, заявила, что тот провернул трюк вполне в духе «Американской истории ужасов», переодевшись в ее мужа, чтобы зачать с ней четырех детей. Скандала, очевидным образом, не последовало. Вместо бессмысленных препираний Ривз выбрал максимально простой выход из ситуации — согласился сдать генетический тест, чтобы проверить отцовство. Как и ожидалось, никакого сюрприза не получилось, а судебное разбирательство, инициированное женщиной, моментально сошло на нет, как и требование алиментов в три миллиона долларов.
7. Киану и «Ода счастью»
Вопреки своим несчастьям, Киану любит йогу и старается сохранить положительный взгляд на жизнь. Вместе с художницей Александрой Грант он выпустил в 2011 «Оду счастью». «Ода» представляет собой «иллюстрированную книгу для взрослых», состоящую из стихотворения Ривза. Актер поначалу написал его в шутку для друзей, вдохновившись своей знакомой Джейми, любящей максимально печальную музыку. Каждая страница посвящена одной строке, над которой стоит простая иллюстрация, сделанная чернилами. Картинки нарочно выглядят так, будто их слезами размыло, но конец у книги жизнеутверждающий — все эти строки про «шампунь разочарований» и «горячую ванну печали» на самом деле написаны с иронией к упивающимся собственным горем. «Всегда может быть еще хуже», — напоминает актер, за что ему большое спасибо.
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