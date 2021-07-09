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15 шокирующе маленьких жилищ мира

Хорошо, когда дом — это крепость. А что вы скажете, если вам приходится жить в пространстве, которое скорее напоминает шкаф или чемодан, чем может считаться квартирой в общепринятом смысле слова? Или про дома площадью в пару квадратных метров? В перенаселенных городах, где плата за жилье порой съедает весь доход, такое решение кажется очень мудрым. 15 самых маленьких «домов» мира в нашей специальной подборке удивительных фактов.

15 шокирующе маленьких жилищ мира

Эти крохотные квартиры, несомненно, будет лучше описать как «тесноватые», а вовсе не «уютные», но все же они обеспечивают жилье по доступной цене для их владельцев или арендаторов… Некоторые из них даже оборудованы с такой смекалкой и инженерной задумкой, что кажется, будто места более, чем достаточно. Кто знает, быть может эти скромные жилища заставят вас вдохновиться сократить издержки на аренду… или подбодрят вас, ведь по сравнению с многими из них мы живем в огромных хоромах.

Готенбург — комната в стиле иглу


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Эта крошечная и идеальная шведская квартира — работа дизайнеров Торстена Оттесьо и Ларса Изестига. Хотя они располагают только 183 квадратными футами, они смогли создать удивительное и функциональное жилое пространство, которое многие люди не возражали бы назвать своим домом.


Их дом расположен на трех этажах с двумя лестницами: там есть кухня, ванная комната с душевой кабиной и гостиной, которая также может быть рассмотрена как гостевая спальня. Что же касается спальни хозяев, она реально впечатляет и выглядит в стиле иглу. В их доме есть места для хранения и небольшая обеденная зона. Основное пространство было сделано открытым, чтобы гости не страдали клаустрофобией, а его центром является единственное в квартире окно.

Лондон — квартира с одной комнатой


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Ни у кого нет сомнений в том, что Лондон является одним из самых дорогих городов мира, где можно купить недвижимость, так что имеет смысл, если проницательные инвесторы будут рассматривать возможные варианты жизни в казалось бы невероятно маленьких пространствах.

Маленькая однокомнатная квартира в популярном районе Айлингтон имеет площадь всего лишь 188 квадратных футов: крошечная коморка может похвастаться кроватью в «мезонине», кухней под лестницей, а также небольшой гостиной и ванной комнатой с туалетом и душем.

Она была описана агентом, как «уникальный одноместный дом в отличном состоянии в самом сердце Барснбури». Что же касается цены, то она по меркам Лондона довольно низкая — 347000 долларов.

Это может оказаться отличным вариантом для тех, кто не планирует проводить слишком много времени у себя дома. При условии, конечно, что у них не очень много личных вещей.

Род-Айленд — дом с 48 квартирами


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Миниатюрная квартира в Род-Айленде является одной из 48 «микро-квартир», которые были созданы из магазинов в галерее Провиденс, самом первом Торгово-развлекательном центре Америки, построенном 188 лет назад.

Реконструкция была завершена содружеством архитекторов, которые превратили бывшие бутики в студии в пределах от 225 до 275 квадратных футов.

— Наши арендаторы должны иметь всего два чемодана вещей — и они могут смело располагаться, — говорит главный архитектор Майкл Эбботт.

Каждая из квартир полностью оборудована двумя кроватями, комодом, диваном, телевизором с плоским экраном и кухонным столом. Все они имеют оборудованные ванные комнаты, кухни с мини-холодильником, раковиной и микроволновой печью (не идеально для тех, кто предпочитает готовить дома). В апартаментах также есть доступ к общей комнате с телевизором и компьютерами, прачечная и дополнительное место для хранения велосипедов и т.д.

ЮАР — Pod Indawo


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Отличие этой микроквартиры от остальных — она на самом деле представляет собой сборный дом, который может быть перемещен, куда душа пожелает. Южноафриканские архитекторы Клара да Круз Алмейда и студия «Collaborate 000″ разработали дом под названием ‘Pod Indawo’ — очень милый мобильный дом, который может похвастать и высокой экологичностью.

Капсула в 183 квадратных футов включает в себя кухню, спальную зону, а также открытый патио. Там есть раскладной диван, стол и место для хранения вещей.

Разработчики говорят, что эта «капсула» будет отличным решением для молодых южноафриканцев, которые находятся в поисках своего первого дома, или даже для домовладельцев, которые хотят разместить на своей территории гостей. Хотя «капсула» все еще находится в стадии прототипа, создатели считают, что в конечном итоге ценник будет колебаться от $ 18,000 до $ 61000.

Сиэтл — минидом своими руками


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Сиэтл стал чем-то вроде лидера на рынке «микрожилья» США. Примером этого можно назвать жилье Стива Сауэра, который сделал дом своими руками.

Он потратил в общей сложности семь лет для того, чтобы довести до совершенства 182 квадратных фута пространства, и в результате получил уютный и полностью функциональный трехэтажный дом.

— Я хотел, чтобы это было единое пространство без всяких излишков, — говорит Стив. — Качество важнее количества, а дополнительное пространство только проблема.

В квартире сейчас находится две кровати, ванная комната с душем, полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, а также бар с гостевой зоной и телевизором.

Существует также место для хранения вещей, в том числе и двух велосипедов.

Стив проводил часы в поисках мебели, которой он хотел обставить свое жилье, а что не смог найти, сделал сам.

Женева — 12 полезных метров


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Женева естественно входит в число самых дорогих городов мира по различным рейтингам, но даже несмотря на это эта квартира вызвала настоящий переполох, когда в 2015 году была размещена в Интернете.

С ценой в 1185 швейцарских франков (около 1172 долларов США) за месячную аренду — она вызвала шок среди пользователей, который обвинили владельцев в жадности — не может столько стоить квартира общей площадью 12 метров.

С серьезным недостатком недвижимости, сдаваемой в аренду, это означает, что завышенные арендные платежи, к сожалению, не редкость в дорогом швейцарском городе… И потому эта квартира довольно быстро найдет своего владельца. Будем надеяться, что тот, кто живет здесь, большой поклонник деревянных панелей, и имеет не более чем один чемодан вещей…

Нью-Йорк — профессиональный органайзер


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Многие люди думают о переезде на Манхэттен, но приходится идти на компромисс, когда дело доходит до жилых помещений… Однако эта квартира в 90 квадратных футов, вероятно, будет слишком тесной для большого количества людей, чтобы жить в ней.

Это дом Феличе Коэн, которая платила 700 $ в месяц за место в течение шести лет до 2013 года.

Хотя она признается, что у нее здесь был приступ паники в первую ночь, ей пришлось применить весь опыт профессионального организатора, чтобы сделать маленькое пространство пригодным к жизни, в том числе разработать систему хранения вещей в вертикальном положении, фруктов в микроволновой печи и избавиться от большей части мебели. Она не жалеет о своем времени в крошечной квартире — на деньги, которые она смогла отложить, она смогла позволить себе купить гораздо большую квартиру в том же районе.

Париж — опыт службы в армии


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Парижские квартиры отличаются своими маленькими размерами, но студия в 86 квадратных футов на седьмом этаже — это уже высший пилотаж. Перед тем, как она подверглась переработке архитектурным бюро «Китоко», эта коморка была просто подсобкой с раковиной. Теперь это «умное» пространство в стиле «швейцарского ножа», где есть все, что может потребоваться даже для небольшой семьи.

В помещении сделан капитальный ремонт, и теперь здесь есть кухонный уголок, ванная комната, стол и место для хранения, все это спрятано в выдвижной шкаф.

Ступени, ведущие к спальной зоне, удваивают маленькое помещение, а в миникухне расположена скрытая раковина и бытовая техника.

Конечно, может несколько раздражать, что все находится в ящиках и ящичках, которые приходится все время вытаскивать, но есть, вероятно, немало людей, которые бы с удовольствием назвали это место домом, если это дает возможность жить в самом сердце одного из самых красивых городов мира.

Мадрид — пустая коробочка


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Эта маленькая мадридская квартира была разработана специально для тех, кто работает дома. Испанские архитекторы из студии «MYCC» создали микро-квартиру, в которой есть мезонин со спальней, кухня, гостиная и ванная комната. Интерьер выполнен в белых тонах, чтобы сделать пространство визуально большим и привлекательным.

Архитекторы говорят, что квартира — как пустая коробка, которая только и ждет того, чтобы ее заполнили:

— В самых первых эскизах появилась идея светлого пространства, с простыми полами и несколькими уровнями. Здесь всего двадцать квадратных метров, но на них приходится более 100 кубических метров объема. В таком замкнутом пространстве может жить и работать один человек. Мы думаем, что он будет использовать свой творческий потенциал, чтобы сделать себе настоящий дом из нашей коробочки.

Нью-Йорк – 78 квадратных футов




Теперь мы снова в Нью-Йорке в самой крошечной квартире в Соединенных Штатах! Архитектор Люк Кларк Тайлер — гордый обитатель квартиры в 78 квадратных футов, расположенной в самом востребованном месте Манхэттена. Он платит $ 800 в месяц за квартиру, что выглядит как грабеж в пересчете на квадратный метр жилья… У него нет кухни, но есть микроволновая печь, а встроенный холодильник аккуратно стоит под его рабочим столом…

Он должен был сконструировать свою собственную кровать, и ему приходится делить ванную комнату с тремя другими квартирами. Несмотря на все это, он очень рад:

— Я жил в местах для беженцев на Юго-Востоке, в трущобах Восточной Африки, и я уже не думаю, что эта крохотная квартира — большая проблема. Вы можете назвать это просто коридором, шкафом или кухней, а для меня это мой дом.

Варшава — самый узкий дом


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Эта квартира имеет честь называться не только самой маленькой квартирой во всем мире, она является одной из самых узких квартир. Построенная в 2012 году архитектором Якубом Щесны, она имеет 122 см в самом широком месте и 72 см в его самом узком.

Это варшавское убежище израильского писателя Этгара Керета, который посещает его два или три раза в год. Для него имеет особое значение расположение этих апартаментов — здесь, в Воле, когда-то жила его мать, которая смогла избежать смерти, спрятавшись между домами.

На двух этажах дома есть все: спальня, кухня, гостиная… Эта квартира на самом деле слишком мала, чтобы технически считаться местом жительства в соответствии с польским законодательством, так что «Дом Керета» считается чем-то вроде арт-инсталляции.

Рим — одна крошечная комнатка


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Небольшая, но прекрасно обставленная квартира — работа итальянского архитектора и дизайнера Марко Пьерацци. Он наткнулся на место в 2010 году, когда оно пустовало в течение нескольких десятков лет. Сначала это была крошечная комната, но Марко обновил ее полностью, разместив в ней ванную комнату с душем, спальную и гостиную зоны, и, что необычно для столь небольшой квартиры, полностью оборудованную кухню.

На 75 квадратных футов у него есть все, что нужно — а самым главным является ее расположение — в нескольких минутах ходьбы от Пантеона и площади Святого Петра.

Тем не менее, после появления ребенка, Марко и его жена решили, что квартира немного маловата для троих, так что они теперь сдают ее в аренду туристам.

Сеул — Гошивон


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Надо сказать, что в одном из самых густонаселенных городов планеты, Сеуле, не очень большие квартиры. Тем не менее, крошечные однокомнатные студии становятся все более и более распространенными, многие жители города уже привыкли к жизни в чрезвычайно компактных условиях. Идея для этого типа студий берет свое начало от коридорных общежитий с комнатами в 4 кв метра — «гошивонов» с общей кухней, как правило, заселенных студентами высших учебных заведений, которые платят за жилье от $ 250 до $ 400 в месяц.

Эти крошечные квартиры могут показаться крайней мерой, но, учитывая, что депозит за жилье может обойтись в тысячи долларов, гошивоны и гошители становятся спасением для бюджета. Если вы хотите попробовать жизнь в гошителе — за 730 долларов в месяц можно найти что-то на Airbnb.

Гонг-Конг — миниапартаменты


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Сегодня Гонг-Конг известен как самое дорогое место на планете в плане стоимости недвижимости, так что не удивительно, что обладатели скудного бюджета вынуждены жить в менее чем просторных апартаментах.

Однако снимки, сделанные в Организации по правам человека КНР, демонстрируют шокирующую реальность многих семей, которые проживают в крошечных домах площадью 40 квадратных футов.

Там едва хватает места для туалета и душа, большинство квартир обставлены двухъярусными кроватями, на которых могут спать до пяти или шести человек. Если внутри размещается оборудование для приготовления пищи и хранения одежды, то почти нет места для семьи, чтобы всем вместе сидеть за столом.

Токио — квартира-шкаф


15 шокирующе маленьких жилищ мира

Хотите жить в самом популярном районе Токио (например, Сибуя)? Тогда рассмотрите бюджетный вариант Geki-Sema — если у вас нет клаустрофобии, разумеется. Подобно известным отелям-капсулам, эти комнато-шкафы имеют достаточно места для сна, хранения одежды и личных предметов. Тем не менее, есть одно существенное различие — в отличие от капсульных отелей коробчатые апартаменты предназначены для самого настоящего долгосрочного проживания…

Квартиры имеют общие ванные комнаты, но расположенные друг над другом напоминают скорее шкафчики в бассейне, чем дома людей. Некоторые номера достигают в длину нескольких метров и не имеют окон. Несмотря на это, арендная плата за одно из этих чудных мест может колебаться $ 480 и $ 600 в месяц.

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