15 шокирующе маленьких жилищ мира

Хорошо, когда дом — это крепость. А что вы скажете, если вам приходится жить в пространстве, которое скорее напоминает шкаф или чемодан, чем может считаться квартирой в общепринятом смысле слова? Или про дома площадью в пару квадратных метров? В перенаселенных городах, где плата за жилье порой съедает весь доход, такое решение кажется очень мудрым. 15 самых маленьких «домов» мира в нашей специальной подборке удивительных фактов.







Эти крохотные квартиры, несомненно, будет лучше описать как «тесноватые», а вовсе не «уютные», но все же они обеспечивают жилье по доступной цене для их владельцев или арендаторов… Некоторые из них даже оборудованы с такой смекалкой и инженерной задумкой, что кажется, будто места более, чем достаточно. Кто знает, быть может эти скромные жилища заставят вас вдохновиться сократить издержки на аренду… или подбодрят вас, ведь по сравнению с многими из них мы живем в огромных хоромах.



Готенбург — комната в стиле иглу

Лондон — квартира с одной комнатой

Род-Айленд — дом с 48 квартирами

ЮАР — Pod Indawo

Сиэтл — минидом своими руками

Женева — 12 полезных метров

Нью-Йорк — профессиональный органайзер

Париж — опыт службы в армии

Мадрид — пустая коробочка

Нью-Йорк – 78 квадратных футов

Варшава — самый узкий дом

Рим — одна крошечная комнатка

Сеул — Гошивон

Гонг-Конг — миниапартаменты

Токио — квартира-шкаф