Редкие паспорта государств, которые уже не существуют

Коллекционеру Тому Тополу принадлежит множество редких паспортов — включая документы тех стран, которых давно нет. В его коллекции есть паспорт с фото женщины, играющей на гитаре, свидетельство о стране, которая просуществовала всего четыре года, и редкие паспорта из стран советского блока. Помимо прочего, Тополу удалось приобрести паспорт гражданина КНДР — хотя эта страна и существует до сих пор, найти такие артефакты невероятно сложно.
Не считая нервных ночей перед международными перелетами, мало кто по-настоящему задумывается о своих паспортах и их значении. Паспорт — это не просто способ перейти границу и добраться до дьюти-фри — это еще и отпечаток времени и места, а также память о человеке, который когда-то уйдет навсегда.
Коллекционер Том Топол из Германии, говорит: «Я верю, что эта тема особенно интригует потому, что в наше время паспорта очень стандартизованы». Когда видишь в одном из паспортов его коллекции фотографию с гитарой, легко понять, что он имеет в виду.
Вольный ганзейский город Бремен (1921)
Вольный ганзейский город Бремен был основан после развала Священной Римской империи в 1806 году. В качестве вольного города он просуществовал до 1933 года, а затем стал частью Третьего рейха. Как видно на картинке, паспорта Бремена по сегодняшним меркам необычны.
После краха Римской империи имперский город Бремен стал городом-государством — Вольным ганзейским городом. С 1811 по 1813 год он побыл частью Французской империи Бонапарта, а в 1871 году вошел в состав Германской империи как автономное государство — то есть паспортная система у него была все еще собственная.
Этот паспорт был выдан Софи Шапер в 1921 году и действовал только год. Современные службы безопасности бы удивились фотографии: фон не белый, глаза девушки опущены, она улыбается, смотрит не в камеру, да еще и играет на гитаре.
Этот документ — один из серии паспортов Бремена в коллекции Топола, который живет в Германии и специализируется на немецких паспортах, хотя собирает и другие. Его владелица, Софи Шапер, родилась в 1901 году и работала телефонным оператором. К сожалению для Софи, ее страну ждали сложные времена. В 1933 году Бремен как часть Германской империи оказался под контролем нацистов и впоследствии стал частью гитлеровского Третьего рейха.
В 1947 году Бремен восстановил свой статус государства, а затем стал частью ФРГ и современной Германии. Ну а паспорта с альбомными фотографиями, подобные паспорту Софи Шапер, ушли в прошлое.
Свободный город Фиуме (1923)
Свободный город Фиуме был основан в 1923 году: тогда поэт Габриеле д’Аннунцио возглавил вторжение 2500 человек в этот город, за который Италия боролась с Королевством сербов, хорватов и словенцев.
Свободный город Фиуме просуществовал как отдельное государство всего четыре года — теперь это часть Хорватии.
Курсивное написание на итальянском (доминантный язык государства) и необычный портрет владельца паспорта — прекрасные черты индивидуальных паспортов, какими они были до эпохи массовых путешествий, быстрой печати и программ распознавания лиц. Фиолетовые печати означают, что этот мужчина въезжал в страну повторно.
В 1719 году император Карл VI провозгласил город Риека свободным портом Священной Римской империи. Однако город не был независимым до Первой мировой войны, когда Италия согласилась отдать большую часть своих земель в этом регионе — кроме Фиуме. За контроль над этой территорией боролись Италия и Королевство сербов, хорватов и словенцев, что привело к беззаконию и бюрократическому хаосу. В 1919 году поэт Габриеле д’Аннунцио с отрядом националистов вошел в город и стал настаивать на том, чтобы его аннексировала Италия, — к радости преимущественно итальянского населения.
За следующий год Италия с Королевством сербов, хорватов и словенцев свергли д’Аннунцио, согласившись признать «полную свободу и независимость Свободного города Фиуме» и обязавшись «уважать ее вечно». Вечность, как оказалось, продлилась четыре года.
После постоянных столкновений преимущественно италоязычных жителей города с сербами и хорватами в 1924 году город отошел Италии. После Второй мировой войны он стал частью Югославии, а в 1992 году, когда Югославия перестала существовать, вошел в состав Хорватии.
Союз Советских Социалистических Республик (1958)
В СССР у каждого человека должен был быть паспорт, хотя выезжать за границу могли далеко не все. Поездки по странам Восточного блока были разрешены, но даже они не были чем-то простым и будничным. Советские власти беспокоились о том, что выехавшие на Запад граждане не захотят возвращаться в страну. Судя по штампам в этом паспорте, его владелец часто выезжал за пределы СССР.
В СССР каждый гражданин должен был указать в паспорте свою национальность.
В 1991 году Советский Союз распался, и особые дипломатические паспорта перестали выпускать.
Вольный город Данциг (1935)
Вольный город Данциг включил в свои паспорта некоторые биометрические данные — в частности, форму лица владельца (в данном случае это овал). Город много веков был полуавтономной частью Пруссии.
10 января 1920 года, после Первой мировой войны, был образован Данциг — город-государство под протекторатом Лиги Наций. В 1939 году нацистская Германия оккупировала город и включила его в округ Данциг — Западная Пруссия.
Большую часть своей истории Данциг в разных состояниях входил в состав Пруссии, но в то же время он всегда пользовался значительной автономией.
В 1807 году Наполеон Бонапарт объявил Данцигскую республику «полуавтономным государством», вассальной республикой Франции. Семь лет спустя Данциг был возвращен Пруссии, а после Первой мировой войны, в 1920 году, снова получил независимость. Вторая же мировая война эту независимость уничтожила: в 1939 году «вольный город» оккупировала Германия. После окончания войны по решению с Потсдамской конференции Данциг вошел в состав Польши.
В этом паспорте указаны цвет глаз и цвет волос его владельца, а также форма лица — в данном случае овальная.
Британский мандат в Палестине (1939)
Это паспорт 1939 года, выданный Британской Палестиной. Его владелец, еврей, родом из города Леова в Молдавии. Молдавскую Советскую Социалистическую Республику нацисты атаковали в 1941 году, несмотря на пакт о ненападении 1939 года.
Надписи в этом документе выполнены на трех языках: английском, арабском и иврите. Отмечено, что владелец паспорта стал палестинцем согласно британскому закону, который должен был способствовать тому, чтобы евреи приобретали палестинское гражданство.
После Второй мировой войны решено было разделить территорию на два государства — Палестину и Израиль.
Германская Демократическая Республика (1964)
Это редкий образец паспорта ГДР — дипломатический паспорт Герхарда Мюллера, работавшего в консульстве ГДР в Советском Союзе. Такие документы очень ценятся у коллекционеров.
Информация в паспорте дублируется на немецком и русском языках. Золотые серп и молот с государственной эмблемы СССР здесь сменились на молот и циркуль, символизирующий немецкую интеллигенцию.
Мюллер, как посольский сотрудник, часто летал: на странице справа видны штампы аэропорта Берлин-Темпельхоф. Восточная Германия прекратила свое автономное существование в 1990 году, вместе с падением Берлинской стены.
Маньчжоу-го, или Маньчжурия (1940)
Это паспорт Маньчжурии — марионеточного государства, образованного японской военной администрацией в Северо-Восточном Китае в 1934 году. Из этой области Китая происходила последняя китайская императорская династия — Империя Цин (1644-1912 годы).
Этот паспорт принадлежал русскому эмигранту, причем ему предоставили бессрочное разрешение на въезд в «Ниппон», то есть Японию.
Японию удалось вытеснить с материкового Китая благодаря общим усилиям тогдашнего правительства, Китайской республики и коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. После гражданской войны Мао Цзэдун возглавил Китайскую Народную Республику.
Британский Гонконг (1988)
В 1842 году, после Первой опиумной войны, Великобритания захватила контроль над Гонконгом и небольшой частью материкового Китая. Хотя большая часть материка была недоступна для иностранцев, Гонконг стал оживленным портом, на который повлияли обе культуры.
С 1988 года Британское правительство выдавало паспорта жителям Гонконга — в том числе и мистеру Хосе Чан Ки Ману.
Его паспорт действовал до 30 июня 1997 года, а 1 июля китайское правительство снова получило контроль над Гонконгом. Это такой же синий паспорт, какие когда-то действовали в самой Великобритании.
Сиам (1937)
Сиам — это единственная страна в Юго-Восточной Азии, которую никогда не колонизировал Запад. Все дело в том, что ее власти с умом использовали соперничество между Великобританией и Францией.
Тем не менее в этом паспорте мы видим надпись на французском. В 1939 году, через два года после выдачи этого документа, Сиам стал называться Таиландом.
Если владелец этого паспорта, Иад Накорнтап, хотел съездить в гости к азиатским соседям, ему нужно было обратиться в их консульства. На странице слева — печать французского консульства.
Накорнтап также обращался к американскому правительству с просьбой посетить Филиппины и к британскому — чтобы съездить в Гонконг.
Хотя Таиланд до 1939 года назывался Сиамом, азиаты всегда знали страну как Мыанг-Таи. Происхождение топонима «Сиам» все еще неизвестно, слово могло быть заимствовано из китайского языка или санскрита.
Корейская Народно-Демократическая Республика (1957)
Хотя КНДР существует и сегодня, паспорт этой страны увидеть непросто, ведь северокорейцы живут крайне замкнуто. Если судить по карте справа, то КНДР принадлежит вся Корея целиком.
Даже сейчас жители КНДР крайне редко покидают свою страну, хотя это и возможно. У страны есть консульства и посольства, также существуют северокорейские рестораны, в которых работают жители страны, но они находятся под строгим надзором.
Ким Тае Сан из КНДР рассказала Тополу, что, когда она выезжала за границу, проверяющие приняли ее паспорт за подделку: так дешево он был напечатан. Судьба владельца этого паспорта неизвестна.
Ким также рассказала, что перед отъездом из страны она получила инструкции о том, как себя вести: «Хотя Китай богаче Северной Кореи, деньги не должны затмевать нам рассудок. Китай отличается от нас».
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