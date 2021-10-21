Редкие паспорта государств, которые уже не существуют

Коллекционеру Тому Тополу принадлежит множество редких паспортов — включая документы тех стран, которых давно нет. В его коллекции есть паспорт с фото женщины, играющей на гитаре, свидетельство о стране, которая просуществовала всего четыре года, и редкие паспорта из стран советского блока. Помимо прочего, Тополу удалось приобрести паспорт гражданина КНДР — хотя эта страна и существует до сих пор, найти такие артефакты невероятно сложно.







Не считая нервных ночей перед международными перелетами, мало кто по-настоящему задумывается о своих паспортах и их значении. Паспорт — это не просто способ перейти границу и добраться до дьюти-фри — это еще и отпечаток времени и места, а также память о человеке, который когда-то уйдет навсегда.



Коллекционер Том Топол из Германии, говорит: «Я верю, что эта тема особенно интригует потому, что в наше время паспорта очень стандартизованы». Когда видишь в одном из паспортов его коллекции фотографию с гитарой, легко понять, что он имеет в виду.



Вольный ганзейский город Бремен (1921)

Свободный город Фиуме (1923)

Союз Советских Социалистических Республик (1958)

Вольный город Данциг (1935)

Британский мандат в Палестине (1939)

Германская Демократическая Республика (1964)

Маньчжоу-го, или Маньчжурия (1940)

Британский Гонконг (1988)

Сиам (1937)

Корейская Народно-Демократическая Республика (1957)