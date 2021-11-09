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Замечают ли бармены, кому продают алкоголь?

Работа бармена состоит в том, чтобы посетитель покупал как можно больше напитков, по самой высокой цене, никогда не пьянел, чувствовал себя комфортно и… соблюдал законы.

Замечают ли бармены, кому продают алкоголь?

Но по последнему пункту могут возникать сложности. Ведь на самом деле отличить несовершеннолетнего от того, кому еще запрещено употреблять алкоголь, достаточно проблематично. Особенно в эпоху бородатых хипстеров и вычурного женского макияжа. А еще учтите, что во многих странах запрет на продажу спиртного длится до 21 года. И тут уж совсем сам черт ногу сломит.

В доказательство, предлагаем вам посмотреть видео от ютуб-канала WatchCut Video, где бармены демонстрируют свою профнепригодность.



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