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10 колоритных фотографий, сделанных в начале ХХ столетия


Ретро колоритные фотографии, сделанные в начале ХХ столетия.

Ретро колоритные фотографии, сделанные в начале ХХ столетия.

Фотография - удивительная вещь, позволяющая запечатлеть самые важные и интересные моменты. Вниманию читателей подборка из десяти уникальных снимков, сделанных в начале пошлого столетия. Трудно поверить, что некоторым из них уже больше века.

1. На берегу моря


Кристина в красном, 1913 год.

Кристина в красном, 1913 год.

 

2. Девочки с очаровательным букетом


Сестры сидят в саду с букетом роз, 1911 год.

Сестры сидят в саду с букетом роз, 1911 год.

 

3. Портретный снимок


Женщина с любимой собакой, 1910 год.

Женщина с любимой собакой, 1910 год.

 

4. Уединение


Девушка на природе, 1909 год.

Девушка на природе, 1909 год.

 

5. Торговля цветами


Flower Street Vendor. Франция, Париж, 1914 год.

Flower Street Vendor. Франция, Париж, 1914 год.

 

6. Эйфелева башня


Металлическая башня в центре Парижа. Франция, Париж, 1914 год.

Металлическая башня в центре Парижа. Франция, Париж, 1914 год.

 

7. На склоне холма


Heinz и Eva на склоне холма, 1925 год.

Heinz и Eva на склоне холма, 1925 год.

 

8. Знаменитое классическое кабаре в Париже


Мулен Руж. Франция, Париж, 1914 год.

Мулен Руж. Франция, Париж, 1914 год.

 

9. Дети Парижа играют в войнушку


Фюзеляж самолета, которые сделан детьми из коробки, 1915 год.

Фюзеляж самолета, которые сделан детьми из коробки, 1915 год.

 

10. Девочка с куклой


Девочка с куклой рядом с солдатским обмундированием в Реймсе. Франция, 1917 год.

Девочка с куклой рядом с солдатским обмундированием в Реймсе. Франция, 1917 год.

 

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