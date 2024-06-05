10 колоритных фотографий, сделанных в начале ХХ столетия

Ретро колоритные фотографии, сделанные в начале ХХ столетия.
Фотография - удивительная вещь, позволяющая запечатлеть самые важные и интересные моменты. Вниманию читателей подборка из десяти уникальных снимков, сделанных в начале пошлого столетия. Трудно поверить, что некоторым из них уже больше века.
1. На берегу моря
Кристина в красном, 1913 год.
2. Девочки с очаровательным букетом
Сестры сидят в саду с букетом роз, 1911 год.
3. Портретный снимок
Женщина с любимой собакой, 1910 год.
4. Уединение
Девушка на природе, 1909 год.
5. Торговля цветами
Flower Street Vendor. Франция, Париж, 1914 год.
6. Эйфелева башня
Металлическая башня в центре Парижа. Франция, Париж, 1914 год.
7. На склоне холма
Heinz и Eva на склоне холма, 1925 год.
8. Знаменитое классическое кабаре в Париже
Мулен Руж. Франция, Париж, 1914 год.
9. Дети Парижа играют в войнушку
Фюзеляж самолета, которые сделан детьми из коробки, 1915 год.
10. Девочка с куклой
Девочка с куклой рядом с солдатским обмундированием в Реймсе. Франция, 1917 год.
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