С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Сталин-гений!Шутки Иосифа Сталина
  • Ингерман Ланская
    какая культура пития в совдепии? массовый алкоголизм и стремление нажираться до свинячьего состояния - вот савейская ...Культура распития...
  • Ингерман Ланская
    "берёзовый " сок совдепии не имел никакого отношения к берёзамВ поисках натурал...

Китайские мегаполисы без людей

На сегодня в Китае насчитывается уже несколько десятков городов-призраков, которые отданы природе. Некоторые из них ранее были заселены, другие же просто построены и оставлены – в них люди даже не приехали. У каждого из них своя история, но чаще всего развитие Китая и города просто не сошлись. Китайские мегаполисы без людей

Феномен призрачного города


Ситуацию с городами-призраками Китая усугубил мировой финансовый кризис последних лет.
Еще до его начала, страна вышла на производство такого количества цемента в год, которое превышало аналогичное производство США за целое десятилетие. Естественно, подобный процесс просто нельзя остановить в один момент — и Китай решил продолжить строительство. В открытые источники попадает довольно небольшая часть информации о городах-призраках, поскольку она может только усугубить положение на рынке жилья. Тем не менее, социологи из Пекинского университета смогли составить карту из нескольких десятков призрачных городов. Мы же решили рассмотреть семь самых больших городов-призраков немного подробнее. Китайские мегаполисы без людей

Инкоу


Провинция Ляонин всегда была зависима от добычи полезных ископаемых. Реструктуризация экономики могла эту ситуацию изменить: правительство согласовало денежные вливания в новые отрасли, а строительные компании немедля приступили к возведению жилья для работников. Инкоу построили в считанные годы, вот только своих жителей он ждет до сих пор. Китайские мегаполисы без людей

Новый Хэби


Хэби считался столицей провинции Хэнань. Как и многие другие города подобного типа, Хэби держался на плаву за счет нескольких угольных шахт. Новые месторождения, найденные в сорока километрах от старого города, заставили правительство создать очередную индустриальную зону — так называемый «Новый Хэби».
За двадцать лет территорию в несколько сотен квадратных километров так и не освоили. Китайские мегаполисы без людей

Темза-таун


Городок спроектировал американский архитектор Тони Мэкэй, который постарался воссоздать в китайских реалиях настоящую британскую глубинку. Большую часть недвижимости раскупили состоятельные люди — в качестве достойных инвестиций. Взлетевшие цены отпугнули обычных покупателей, и теперь Темза-таун посещают разве что туристы. Китайские мегаполисы без людей

Тяньдучэн


И еще один сюрприз китайской мысли: Тяньдучэн, построенный в провинции Чжэцзян, выглядит в точности, как маленький Париж. Ситуация с жителями здесь та же, что и в Темза-тауне — зато реплика Эйфелевой башни выглядит почти настоящей. Китайские мегаполисы без людей

Чэнгун


Два университета должны были стать основой нового городка Чэнгун: исходя из количества студентов проектировались огромные многоэтажки на сотни тысяч квартир. К сожалению, всеобщих ожиданий Чэнгун не оправдал. Местные жители скупили основную часть жилья в качестве инвестиций, но жить здесь не стал никто. Китайские мегаполисы без людей Цаофэйдянь Первый сверхэкологичный город — вот, как позиционировался Цаофэйдянь, построенный всего в паре сотен километров от перегруженного Пекина. Этот своеобразный эксперимент подразумевал использование только возобновляемой энергии: все полтора миллиона жителей, ради которых были построены дома и спроектированы проспекты, должны были показать всей Поднебесной преимущества экологически чистой жизни. На данный момент, несмотря на 90 миллиардов вложенных сюда долларов, Цаофэйдянь так и остается городом-призраком. Китайские мегаполисы без людей

Ордос


Сам город считается крупным центром автономной республики Внутренняя Монголия. Китайское правительство решило расширить Ордос, пристроив к нему целый новый район, Канбаши. Вместо миллиона человек, на которых рассчитан район, здесь до сих пор проживает всего двадцать тысяч.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!



Ссылка на первоисточник
наверх