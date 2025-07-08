Китайские мегаполисы без людей

На сегодня в Китае насчитывается уже несколько десятков городов-призраков, которые отданы природе. Некоторые из них ранее были заселены, другие же просто построены и оставлены – в них люди даже не приехали. У каждого из них своя история, но чаще всего развитие Китая и города просто не сошлись.





Феномен призрачного города

Инкоу

Новый Хэби

Темза-таун

Тяньдучэн

Чэнгун

Ордос