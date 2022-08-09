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«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

Концентрационный лагерь Маутхаузен располагался в 20 километрах на восток от Линца — административного центра Верхней Австрии. Это был центр одного из крупнейших комплексов лагерей в Европе. В Австрии и Южной Германии создали еще около сотни таких лагерей, но в Маутхаузене условия были хуже всего. Маутхаузен был одним из двух трудовых лагерей «третьего класса»: туда отправляли «самых неисправимых политических врагов рейха», и многие из этих людей умирали от изнурительного труда. Сами нацисты называли это место мясорубкой.

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

Заключенные работали на гранитном карьере, на краю которого располагался лагерь. Это место было выбрано из-за близости Линца: Гитлер собирался полностью перестроить город по плану Альберта Шпеера, воспользовавшись трудом заключенных.

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

Несколько раз в день узников вынуждали носить по 186 ступеням каменные блоки весом до 50 килограммов. Часто заключенные не выдерживали и роняли груз — тогда он катился вниз, создавая жуткий эффект домино: люди на верхних ступенях падали на нижних, а те на следующих, и так до подножия лестницы. Камни придавливали человеческие тела, руки и ноги, и на лестнице каждый день кто-то умирал.

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

Эсэсовцы могли заставить измученных людей донести блоки до верха лестницы.

Тех, кто пережил испытание, выстраивали в линию на краю скалы — надзиратели это называли «стеной парашютистов». Каждому пленнику предлагали выбор: либо его застрелят, либо он столкнет в пропасть стоящего перед ним. Многие в этот момент прыгали со скалы сами.

Теперь посещение «лестницы смерти» входит в экскурсию по матхаузенскому мемориалу. Лестницу переделали так, что туристам легко подниматься и спускаться. В концлагере лестница была наклонена, а ступени скользили.

«Сегодняшние посетители каменоломни в Маутхаузене видят не ту же картину, что ее узники: в то время лестница не была зацементирована. Это были просто ступени, вырезанные в глине, неодинаковые по размеру, скользкие и практически непригодные для подъема, а тем более для спуска. Заключенных заставляли двигаться очень быстро, поэтому многие падали и роняли свой груз.

Работа состояла из переноски по лестнице больших тяжелых блоков. После этого нужно было еще и долго идти до базы. Если камень, который нес заключенный, казался надсмотрщику слишком маленьким, его расстреливали. И таких походов нужно было сделать 8-10 в день, и ни секунды отдыха».

Кристиан Бернадек, боец французского сопротивления, попавший в Маутхаузен, и автор книги «186 шагов»

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

«Мясорубка» концлагеря Маутхаузен

Сейчас Маутхаузен порос деревьями и кустарниками. На большей части его территории после войны построили жилые районы. Здесь находится музей и гостевой центр.

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