6 знаменитых мужчин, любимые женщины которых погибли от рук злоумышленников

Слава, деньги, поклонение публики: в жизни знаменитостей, кажется, есть всё для полного и безусловного счастья. К сожалению, популярность не является страховкой от трагических случайностей. Знаменитостям, точно так же, как и простым людям, известны и боль поражений, и горечь потерь. Герои нашей сегодняшней подборки - известные и успешные мужчины, возлюбленные которых стали жертвами преступников. Их счастье закончилось в одно мгновение.
Борис Невзоров и Анастасия Иванова
Борис Невзоров и Анастасия Иванова с дочерью. / Фото: www.kino-teatr.ru
В 1982 году Борис Невзоров и Анастасия Иванова стали мужем и женой, а через полтора года на свет появилась их дочь Полина. Семейное счастье актёров оборвала чудовищная трагедия. 3 июля 1993 года, возвращаясь вечером домой, Борис Невзоров отметил, что окна их квартиры не светятся. Встревоженный актёр открыл дверь, включил в квартире свет и просто обомлел: всё вокруг было перевёрнуто, а на полу лежала его Настя без признаков жизни.
Борис Невзоров. / Фото: www.film.ua
Поначалу подозревали самого Невзорова, однако позже стало известно, что актрису убил родственник актёра Александра Савченко, который уже был ранее судим за убийство. Следствие предположило: Сергей Просветов появился в доме Невзоровых под надуманным предлогом, воспользовавшись моментом, нанёс женщине два ножевых удара и отправился обыскивать квартиру в поисках ценных вещей, сбыв которые можно было приобрести очередную наркотическую дозу.
Анастасия Иванова. / Фото: www.yandex.net
Как выяснилось позже, из квартиры Бориса Невзорова и его жены пропал видеомагнитофон и несколько колец, не представлявших особенной ценности. А преступника так и не поймали. Сергей Просветов позже был убит сыном своей сожительницы.
Роман Полански и Шэрон Тейт
Роман Полански и Шэрон Тейт. / Фото: www.dominomagazin.com
Их называли самой красивой парой Голливуда, а сам Роман Полански считал свою жену актрису Шэрон Тейт настоящим ангелом. Режиссер долгое время отсутствовал дома, находясь на съёмках в Великобритании. До его приезда оставалось совсем немного времени, когда в дом супругов ворвались члены секты Мэнсона и убили Шэрон Тейт, находившуюся на девятом месяце беременности, и троих её друзей, ночевавших вместе с ней.
Роман Полански и Шэрон Тейт. / Фото: www.vk.me
Расправа была столь жестокой и кровавой, что даже суровые полицейские были не в состоянии выдержать это зрелище. При этом убийство совершалось без мотива, только ради убийства.
Брэд Силберлинг и Ребекка Шеффер
Брэд Силберлинг. / Фото: www.cinemagia.ro
Кинорежиссёр, известный по фильмам «Каспер», «Город ангелов» и других, в молодости встречался с американской моделью и актрисой Ребеккой Шеффер. Девушка была очень талантлива и имела все шансы стать настоящей звездой.
Девушка снялась в сериале «Моя сестрица Мэм», где её впервые увидел Роберт Бардо. В течение двух лет влюблённый поклонник писал письма на телестудию. Актриса решила поощрить своего фаната и отправила ему фотографию с дарственной надписью. После этого Роберт буквально обезумел. Он мог часами пересматривать видеозаписи с Ребеккой, а после решил лично навестить объект своей страсти.
Ребекка Шеффер. / Фото: www.cinemagia.ro
С помощью частного детектива молодой человек узнал адрес Ребекки Шеффер и появился на пороге её дома в Лос-Анджелесе 18 июля 1989 года. Он показал Ребекке её письмо и фотографию. Но девушка быстро проводила нежеланного гостя, попросив его не приходить к ней домой.
Бардо отправился в ближайшую закусочную, позавтракал, а затем снова позвонил в дверь своего кумира. Увидев холодное выражение лица Ребекки, Бардо выхватил пистолет и выстрелил ей в грудь. Его задержали на следующий день после убийства.
Брэд Силберлинг в память о своей возлюбленной снял в 2001 году фильм «Миля лунного света»
Эштон Катчер и Эшли Эллерин
Эшли Эллерин и Эштон Катчер. / Фото: www.woman.ru
Будущий звёздный актёр и модель познакомились во время съёмок сериала «Шоу 70-х». В 2001 году Эштону Катчеру было 23, Эшли Эллерин 22 года, и они только начали встречаться. Впереди у них было множество планов, но всем им не суждено было осуществиться. В ночь вручения премии Грэмми они договорились встретиться сразу после окончания официальной церемонии. Однако, когда актёр подъехал к дому своей девушки, на его звонок никто не отреагировал. Машина девушки была припаркована у дома, и Катчер решил заглянуть в окно. Он увидел лежащую на полу девушку и красное пятно рядом с ней. Но в тот момент он даже представить себе не мог, что случилось самое страшное.
Катчер решил: Эшли обиделась на него из-за отказа вместе посмотреть церемонию награждения Грэмми, и теперь отказывается общаться. Мало того, девушка, скорее всего перебрала вина и даже разлила его. Актёр уехал, а утром выяснилось, что Эшли Эллерин была жестоко убита.
Эштон Катчер. / Фото: www.adweek.com
На теле и голове девушки было обнаружено 47 ножевых ранений, 12 – смертельных. Убийцу поймали лишь через 7 лет, в 2008 году, а приговор ему не вынесен до сих пор. Мастер по ремонту систем кондиционирования Майкл Гарджуло, обвиненный в убийстве Эшли Эллерин, после задержания сообщил, что убил 9 женщин. Слушания по его делу начались 15 апреля 2019 года.
Эштон Катчер очень тяжело переживал случившееся, и спустя 18 лет был вызван в суд в качестве свидетеля. Ему и сегодня тяжело вспоминать подробности трагедии, но актёр готов сделать всё для того, чтобы преступник понёс наказание.
Питер Богданович и Дороти Страттен
Питер Богданович и Дороти Страттен. / Фото: www.nymag.com
Фотомодель Дороти Страттен познакомилась с фотографом Полом Снайдером ещё в 17 лет. Он же предложил юной красавице сняться для журнала Playboy, где сам работал. Между фотографом и моделью разгорелся роман, а вскоре Дороти вышла замуж за Пола, не обратив внимания на предостережения знакомых. Пола Снайдера многие считали самым обыкновенным сутенером.
Дороти много снималась, подрабатывала официанткой и даже была выбрана «Мисс Плеймейт» в 1980 году. Дороти заметили и предложили роль в фильме «Все они смеялись», на съёмках которого девушка познакомилась с режиссёром Питером Богдановичем. Он был совершенно очарован юной моделью, а она ответила ему взаимностью.
Дороти с Полом Снайдером, 1980 год. / Фото: www.istorik.net
Дороти уже строила планы на будущее и попросила у мужа развод, который совершенно не входил в планы Снайдера. 14 августа 1980 года девушка приехала к Полу, чтобы обговорить детали развода. Фотограф изнасиловал и убил Дороти, а после застрелился сам.
Питер Богданович не мог смириться со смертью любимой девушки. Он стал ухаживать за тяжело больной мамой Дороти, написал книгу «Убийство Единорога: Дороти Страттен», а в 1988 году женился на младшей сестре возлюбленной Луизе. Его жене к моменту бракосочетания исполнилось 20 лет. Именно столько было Дороти, когда её не стало.
Крис Перес и Селена Куинтанилья
Крис Перес и Селена Куинтанилья. / Фото: www.okchicas.com
Селена Куинтанилья была невероятно талантлива и очень популярна. Её называли самой продаваемой и влиятельной латиноамериканской исполнительницей. Возлюбленным Селены стал гитарист Крис Перес. Когда отец певицы узнал об их романе, он уволил Криса из группы, но дочь втайне вышла замуж за любимого человека. Отец Селены был вынужден смириться с замужеством дочери, и Крис Перес смог вернуться в состав группы.
Супруги мечтали построить дом и родить, как минимум, пятерых детей. Но 31 марта 1995 случилось непоправимое: Селена Куинтанилья была убита в отеле во время встречи с президентом своего фан-клуба Йоландой Сальдивар. Отец исполнительницы обнаружил большие недостачи по фан-клубу, а Селен решила прояснить ситуацию с президентом клуба.
Крис Перес и Селена Куинтанилья. / Фото: www.woman.ru
Сальдивар отрицала все обвинения, имитировала сердечный приступ. После возвращения из больницы спор вспыхнул с новой силой. Йоланда Сальдивар после слов Селены о недоверии лично президенту фан-клуба просто застрелила исполнительницу. Преступница была приговорена к 30 годам лишения свободы. Права на досрочное освобождение у неё нет.
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