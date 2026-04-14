С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Почему тарелки "как у бабушки" возвращаются в интерьер

Мода на советскую посуду — это не ностальгия в чистом виде. Это переоценка привычных вещей и попытка найти баланс между простотой и характером.

Тарелки с тонким цветочным кантом, граненые стаканы, тяжелые столовые ножи – все это долгое время ассоциировалось с «пыльным прошлым», но точно не с трендами.

Но сейчас ситуация изменилась. Советская эстетика неожиданно вернулась – и уже не выглядит устаревшей.

Последний сигнал – новая коллекция от ZARA Home. В ней легко узнать знакомые формы: простые стеклянные стаканы, базовые тарелки с аккуратным декором, столовые приборы с характерной «тяжестью». Все выглядит так, будто это достали из серванта.

Почему это снова стало актуально

Возвращение советской посуды – не случайность и не единичный кейс бренда. Это часть более широкого тренда на переосмысление привычных вещей.

Во-первых, изменилась оптика. То, что раньше считалось «обычным» или «устаревшим», сейчас воспринимается как винтаж с характером. У этой посуды есть узнаваемый дизайн, и он не перегружен деталями.

Во-вторых, вырос интерес к локальной эстетике. После долгого периода, когда все ориентировались на скандинавский минимализм или западные тренды, внимание сместилось к тому, что ближе культурно. Советская посуда – как раз такой пример.

И третий момент – усталость от «идеальных» интерьеров. Слишком выверенные сервировки и одинаковые наборы из масс-маркета больше не вызывают интереса. Хочется чего-то живого, с историей.

Что именно возвращается



Речь не о буквальном копировании старых сервизов, а о переосмыслении деталей.


Снова появляются:

прозрачные граненые стаканы
простые белые тарелки с тонким декором
стеклянные салатницы
массивные столовые приборы

Важно, что это не выглядит как «ретро». Эти предметы спокойно вписываются в современный интерьер и работают на контрасте с более минималистичной деталями.

Как это выглядит сегодня

Почему тарелки "как у бабушки" возвращаются в интерьер

Советская посуда больше не живет сама по себе. Ее смешивают с современными предметами, и именно за счет этого она выглядит актуально.

Например, классические тарелки могут сочетаться с лаконичными столешницами, а граненые стаканы – с дизайнерским светом и современной кухней.

В сервировке появляется легкая небрежность. Наборы не обязательно должны совпадать. Можно использовать разные тарелки, сочетать стекло и керамику, добавлять винтажные детали точечно.

Почему это нравится зумерам и миллениалам



У этого тренда есть и эмоциональная составляющая. Для кого-то это прямая ассоциация с детством, для кого-то – эстетика, которую раньше не замечали.

Но ключевой момент – в ощущении «настоящего». Такая посуда не выглядит стерильно. У нее есть вес, фактура, простота, которая сейчас воспринимается как ценность.

Плюс – это доступный способ добавить характер интерьеру. Не нужно менять мебель или делать ремонт. Иногда достаточно заменить посуду, чтобы кухня или стол выглядели иначе.

Как вписать советскую посуду в современный интерьер

Почему тарелки "как у бабушки" возвращаются в интерьер

Главное – не пытаться полностью воссоздать «как было». Это почти всегда выглядит тяжело.
Гораздо лучше работает смешение. База может оставаться современной, а советская посуда добавляется как акцент.
Есть несколько простых ориентиров:

не собирать полный одинаковый сервиз
сочетать с нейтральной посудой
не бояться разной фактуры и формы
использовать винтаж дозированно

Так интерьер остается актуальным, а не превращается в стилизацию.
Ссылка на первоисточник
наверх