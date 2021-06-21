Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса

Банальные мебельные горки, унылые стенки и набившие оскомину застеклённые книжные полки уходят в прошлое. Современные дизайнеры делают ставку на оригинальность и нестандартный подход.

Уникальные цветовые, фактурные и геометрические решения способны превратить мебель не только в необходимую составляющую нашего быта, но и в самодостаточный, привлекающий внимание объект. Очень простая в исполнении и невероятно актуальная угловая полка станет изюминкой вашего интерьера!

Для проекта вам понадобятся отрезки толстого деревянного бруса. Примерные размеры: самый длинный элемент — 44, 5 см (1 шт.), средний элемент — 26, 5 см (2 шт.) и самый короткий — 9 см (3 шт.)



Сначала выкладываем на горизонтальной поверхности пирамиду из трех элементов разной длины и скрепляем пластинами и саморезами по дереву.



Теперь переворачиваем конструкцию металлическими пластинами вниз и, отцентровав, ставим на самую длинную часть элемент средней длины. Скрепляем их вместе описанным выше способом.



Водружаем сверху самый малый элемент и вновь скрепляем.



В образовавшийся между двумя «стенками» угол с помощью столярного клея, нанесённого на две стороны, крепим последний малый элемент.



Оригинальная угловая полка готова!

Осталось прикрепить на задние стенки петли и повесить.