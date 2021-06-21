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Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса

Банальные мебельные горки, унылые стенки и набившие оскомину застеклённые книжные полки уходят в прошлое. Современные дизайнеры делают ставку на оригинальность и нестандартный подход. 

Уникальные цветовые, фактурные и геометрические решения способны превратить мебель не только в необходимую составляющую нашего быта, но и в самодостаточный, привлекающий внимание объект. Очень простая в исполнении и невероятно актуальная угловая полка станет изюминкой вашего интерьера!

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса

Для проекта вам понадобятся отрезки толстого деревянного бруса. Примерные размеры: самый длинный элемент — 44, 5 см (1 шт.), средний элемент — 26, 5 см (2 шт.) и самый короткий — 9 см (3 шт.)

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса


Сначала выкладываем на горизонтальной поверхности пирамиду из трех элементов разной длины и скрепляем пластинами и саморезами по дереву.

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса


Теперь переворачиваем конструкцию металлическими пластинами вниз и, отцентровав, ставим на самую длинную часть элемент средней длины. Скрепляем их вместе описанным выше способом.

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса


Водружаем сверху самый малый элемент и вновь скрепляем.

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса


В образовавшийся между двумя «стенками» угол с помощью столярного клея, нанесённого на две стороны, крепим последний малый элемент.

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса


Оригинальная угловая полка готова!

Осталось прикрепить на задние стенки петли и повесить.

Дизайнерская угловая полка из нескольких кусков деревянного бруса

 

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