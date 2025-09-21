С нами не соску...
  • Ингерман Ланская
    автор из "жижи" , по глупости и незнанию жизни, всё перепутал - что носили в совдепии , а что носили в России...6 трендовых вещей...
  • Grandad
    "Прощайки" – фантазии молодого автора. У такой обуви было название "прощай молодость".«Прощайки»: какая...
  • Вадим Голышев
    Что может нравиться в полной безграмотности (орфография, стилистика, знание темы...). "шкура меняет форму", "не многи...Не по зубам волку...

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

Подрастающее поколение учится пользоваться смартфонами намного раньше, чем ходить и разговаривать.

Предлагаем посмотреть эти 11 забавных комиксов, а потом все-таки немного отвлечься от мониторов и взглянуть на мир по старинке.

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей
11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей
11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

11 комиксов о том, как технологии «воспитывают» современных детей

©

