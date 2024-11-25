Для чего исследователи создали огромный кратер, который горит уже пятьдесят лет

Горящий кратер /Фото:dzen.ru

Добыча газа /Фото:csn-tv.ru

Кратер привлекает туристов /Фото:tourister.ru

Кратер ночью завораживает /Фото:colodu.club

Пустыня Каракум /Фото:fotovas.ru

Выбросы кратера нарушают экосистему /Фото:happylove.top

Некоторые даже спускаются туда /Фото: www.ixbt.com

Хоть и завораживает, он очень вредит окружающей среде /Фото:duzapay.ru

Заброшенная деревня Дарваза /Фото:dzen.ru

Рядом есть и другие кратеры, но потухшие /Фото:imghub.ru