История обнаружения гробницы Тутанхамона в цветных фотографиях

В 1907 году английский аристократ и коллекционер Джордж Герберт Карнарвон пригласил египтолога и археолога Говарда Картера возглавить археологические исследования в египетской Долине Царей. Картер заслужил репутацию педантичного учёного, скрупулезно ведущего регистрационные записи и заботящегося о сохранности древностей.







Погребальная маска Тутанхамона. Ноябрь 1925 г.







Говард Картер, Артур Каллендер и рабочий египтянин открывают вход в массивное святилище в погребальной камере гробницы и впервые видят саркофаг Тутанхамона. 4 января 1924 г.



В течение нескольких археологических сезонов экспедиция Картера вела раскопки в Долине Царей, однако достигнутые результаты по-прежнему оставляли желать лучшего. В 1922 году истративший изрядные средства на археологические работы и обескураженный неудачами лорд Карнарвон объявил Говарду Картеру о своём решении прекратить финансирование проекта и свернуть поиски гробницы в данном районе по завершении текущего сезона. Более чем когда-либо заинтересованный в успехе Картер возобновил раскопки на оставленном им прежде без внимания участке возле группы разрушенных хижин.



Наконец, 4 ноября 1922 года экспедиция Картера обнаружила вырубленную в скале небольшую ступеньку, а к концу следующего дня от песка была расчищена целая лестница, ведущая к двери.

Картер отправил лорду Карнарвону срочную телеграмму, умоляя его приехать незамедлительно. 26 ноября в присутствии лорда Карнарвона Картер проделал в углу двери отверстие и, освещая образовавшийся проём пламенем свечи, осторожно заглянул внутрь.«Поначалу ничего не возможно было разглядеть, пламя слегка мерцало и колебалось в потоке тёплого воздуха, идущего из помещения. Лишь спустя некоторое время, когда мои глаза немного привыкли к свету, очертания комнаты стали постепенно проступать из темноты, странные животные, статуи и золото — блеск золота повсюду». Говард КартерЦеремониальная кровать в форме небесной коровы, запасы продовольствия и другие предметы в комнате, которую Картер окрестил «прихожей» гробницы. Декабрь 1922 г.Так была обнаружена одна из самых сенсационных находок в истории египтологии — гробница юного фараона Тутанхамона, правившего Египтом примерно с 1332 по 1323 года до н.э. Несмотря на двукратное вторжение древних мародёров, гробница предстала перед глазами Картера практически совершенно нетронутой. Исследователи увидели несметное количество бесценных предметов искусства, в том числе саркофаг с мумией самого Тутанхамона.Говарду Картеру понадобилось целых восемь лет, чтобы каждый предмет из разнообразного и многочисленного инвентаря был тщательно задокументирован и занесён в каталог, прежде чем гробница была полностью очищена.Чёрно-белые фотографии, сохранившие для потомков грандиозный момент обнаружения гробницы, были выпущены в цвете к Нью-йоркской выставке «Открытие Тутанхамона» (The Discovery of King Tut), принявшей первых посетителей в ноябре этого года.Воссозданные с необычайной точностью помещения гробницы и находившиеся в них предметы предоставляют посетителям выставки бесценную возможность почувствовать себя на месте Говарда Картера и увидеть то, что увидели первооткрыватели в 1922 году.Позолоченная кровать в форме льва, сундук для хранения одежды и другие предметы в «прихожей». Статуи охраняют замурованный вход в усыпальницу фараона. Декабрь 1922 г. Модели лодок в комнате, которую Картер окрестил «сокровищницей» гробницы. Около 1923 г.Позолоченная кровать в форме льва и инкрустированный сундук для хранения одежды среди других предметов в «прихожей». Декабрь 1922 г.Под кроватью в форме льва в «прихожей» несколько коробок и ящиков, а также кресло из древесины эбенового дерева и слоновой кости, сделанное для Тутанхамона-ребёнка. Декабрь 1922 г.Позолоченный бюст богини неба Мехурт, изображаемой в виде коровы, а также сундуки в «сокровищнице» гробницы. Около 1923 г.Сундуки в «сокровищнице» гробницы. Около 1923 г.Украшенные замысловатой резьбой алебастровые вазы в «прихожей». Декабрь 1922 г.В созданной в гробнице фараона Сети II импровизированной лаборатории реставраторы Артур Мейс и Альфред Лукас вытирают пыль со статуи часового из «прихожей». Январь 1924 г.Говард Картер, Артур Каллендер и рабочий египтянин готовят статую часового к транспортировке. 29 ноября 1923 г.Реставраторы Артур Мейс и Альфред Лукас изучают золотую колесницу из гробницы Тутанхамона за стенами «лаборатории» в гробнице фараона Сети II. Декабрь 1923 г.На погребальных носилках в «сокровищнице» гробницы ковчег с внутренностями фараона и статуя бога Анубиса – проводника умерших в загробном мире. Около 1923 г.Говард Картер, Артур Каллендер и рабочие египтяне убирают перегородку, отделяющую «прихожую» от погребальной камеры. 2 декабря 1923 г.Внутри массивного святилища в погребальной камере огромный льняной покров с золотыми розетками, напоминающий ночное небо, закрывает вложенные друг в друга меньшие по размеру ковчеги. Декабрь 1923 г.Говард Картер, Артур Мейс и рабочий египтянин осторожно сворачивают льняной покров. 30 декабря 1923 г.Говард Картер, Артур Каллендер и рабочие египтяне аккуратно демонтируют один из золотых саркофагов внутри погребальной камеры. Декабрь 1923 г.Картер рассматривает саркофаг Тутанхамона. Октябрь 1925 г.Картер и рабочий египтянин изучают нижний саркофаг из чистого золота с мумией юного фараона. Октябрь 1925 г.Меценат и организатор раскопок лорд Карнарвон за чтением книги на веранде дома Картера в Долине царей. Около 1923 г.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)