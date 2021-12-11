15 секретных фактов о настоящих иллюминатах, которые действительно были в истории

Иллюминаты...
Оказывается, иллюминаты были вполне реальными. Нет, речь идет не о «секретной группе, которая правит миром». Существовала настоящая историческая группа, называемая баварскими иллюминатами, которая была основана в Германии в XVIII веке. Она просуществовала недолго, но породила многочисленные теории заговора. Итак, кем же были настоящие иллюминаты.
Bund der Perfektibilisten.
1. «Просветленные»
Баварские иллюминаты: «Просветленные».
Название «иллюминаты» с латыни переводится как «просветленные» . На самом деле это название ссылается на ряд групп и обществ в прошлом, как реальных, так и фиктивных.
2. 1 мая 1776 года
Баварские иллюминаты: основание общества 1 мая 1776 года.
В историческом плане это название обычно относится к баварским иллюминатам. Основанные 1 мая 1776 года, они были тайным обществом эпохи Просвещения. Цели баварских иллюминатов были на самом деле довольно благородными. Они хотели противостоять суевериям и государственному злоупотреблению властью.
3. Адам Вейсгаупт
Баварские иллюминаты: Адам Вейсгаупт.
Общество баварских иллюминатов было основано Адамом Вейсгауптом, профессором Университета Ингольштадта. Иезуитский университет отвергал все чрезмерно либеральные или протестантские идеи, поэтому Вейсгаупт решил основать подпольное общество, посвященное пропаганде идеалов Просвещения.
4. Масонство
Баварские иллюминаты и масонство.
Об этом мало кто сегодня знает, но Адам основал свое общество, основываясь на структуре масонства. Вполне может родиться закономерный вопрос: почему он сам не стал масоном, а основал собственное общество. Все просто - Вейсгаупт думал, что быть масоном слишком дорого.
5. Всего 10 лет...
Баварские иллюминаты просуществовали лишь 10 лет.
Общество просуществовало всего 10 лет. Но за это время баварскими иллюминатами стали около 2000 человек. В основном принимали христиан с покладистым характером. Вход в общество был закрыт для евреев, язычников, монахов, женщин и членов других тайных обществ. Кандидаты также были, как правило, богатыми, послушными, желающими учиться и в возрасте от 18 до 30 лет.
6. Орден совершенствующихся
Баварские иллюминаты: Bund der Perfektibilisten.
Первоначальное общество называлось Bund der Perfektibilisten (Орден совершенствующихся). Название позже было изменено, потому что оно звучало слишком странно.
7. Рост численности общества
Барон Адольф фон Книгге.
Самое высокое положение в обществе (естественно, кроме основателя Адама Вейсгаупта) занимал барон Адольф фон Книгге. Именно благодаря фон Книгге в орден получилось привлечь масонов и сильно увеличить численность иллюминатов.
8. Ритуал посвящения
Два Великих Магистра.
Такие высокопоставленные члены, как Адольф фон Книгге продвигались по степеням посвящения (как в масонстве) очень быстро. На каждой степени они получали все больше знаний. Поскольку Адольф фон Книгге слишком быстро «шел по карьерной лестнице», Вейсгаупт был вынужден признать, что он еще не придумал ритуал для высших степеней посвящения. В конце концов, оба мужчины решили сотрудничать, чтобы сделать иллюминатов более привлекательным обществом для будущих членов.
9. «Просвещенное масонство»
Университет Ингольштадта.
Спустя некоторое время идея Вейсгаупта о создании «просвещенного масонства» начали терпеть неудачу. Книгге считал, что одной из основных причин этого были антирелигиозные настроения Вейсгаупта. Хотя Книгге мог понять источник таких настроений (Вейсгаупт прожил большую часть жизни под удушающей хваткой католицизма в Баварии), подобное очень мешало на протестантских землях.
10. Вербовка масонов
Карл IV Теодор.
После некоторых взлетов и падений общества и неудачных попыток вербовки масонов численность иллюминатов начала резко расти после того, как трон Баварии занял Карл IV Теодор. Почему так случилось. Хотя первоначально курфюрст Карл IV Теодор либерализовал законы, он, в конце концов, отменил их. Это привело к негативной реакции среди образованных классов, которые после этого заинтересовались идеями иллюминатов.
11. Отказ богослова Иоганна Каспара Лафатера
Богослов Иоганн Каспар Лафатер.
Хотя орден иллюминатов был относительно успешным при вербовке высокопоставленных членов общества, были также заметные провалы. Швейцарский поэт и богослов Иоганн Каспар Лафатер отказал Книгге во вступлении в орден. Он не верил, что гуманитарные и рационалистические цели группы могут быть достигнуты секретными средствами.
12. Конфликт иллюминатов и розенкрейцеров
Символика розенкрейцеров.
В начале 1780-х годов, всего через несколько лет после их основания, иллюминаты вступили в конфликт с розенкрейцерами, которые по сути были разновидностью масонов. Хотя розенкрейцеры были протестантами, они выступали за монархию, а не за рационалистическую технократию, как иллюминаты. Технократия - это (гипотетическая) система управления, состоящая из ученых, инженеров или других экспертов в подобных областях.
13. Оппозиция монархии
Оппозиция монархии, правительству и церкви.
Несмотря на то, что иллюминатов было относительно немного, люди стали узнавать о них в связи с оппозицией иллюминатов к монархии. В сочетании с тем, что многие члены занимали высокие посты в обществе, это привело к напряженности и недоверию между иллюминатами, правительством и церковью.
14. Охота на иллюминатов
Запрет 1784 года.
Будучи встревоженным возможностью нестабильности в стране, герцог Баварский запретил все тайные общества в 1784 году. Началась охота на иллюминатов и Вейсгаупт был вынужден бежать из Баварии.
15. Французская революция
Французская революция и теория заговора.
На рубеже XIX века было опубликовано несколько книг и теорий, в которых утверждалось, что иллюминаты выжили и что именно они стоят за Французской революцией. Эта теория заговора, скорее всего, возникла, поскольку идеалы Французской революции были похожи на идеалы иллюминатов.
Иллюминаты, иллюминаты, иллюминаты...
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