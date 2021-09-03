9 лабораторных ошибок, которые подарили нам предметы повседневного обихода

Необходимость – мать изобретений, однако так бывает далеко не всегда. Иногда полезные вещи, которыми большинство людей пользуется каждый день, изобретаются абсолютно случайно. Как раз о таких вещах сейчас и поговорим. Лабораторные исследователи далеко не всегда приводят к негативным последствиям. Самое время в этом убедиться.
1. Антипригарное покрытие
Получили совершенно случайно. |Фото: posudaguide.ru.
Политетрафторэтилен (тефлон) – это материал, который сегодня широко используется в быту и технике. Наиболее известный пример применения тефлона – это антипригарное покрытие на сковородках. Открыт материал был случайно в 1938 году 27-летним ученым-химиком Роем Планкеттом. Ученый случайно обратил внимание на то, что закачанный в баллоны под давлением газообразный тетрафторэтилен спонтанно полимеризовался. Уже в 1941 году компания Kinetic Chemicals запатентовала новое изобретение.
2. Стикеры
Очень полезная штука. |Фото: ieslarosaleda.com.
Один из самых полезных канцелярских аксессуаров, который появился благодаря ошибке. В 1968 году химик Спенсер Сильвер пытался создать новый вид супернадежного клея, а в итоге создал вещество с строго обратными качествами. Новый клей держал материалы совсем слабо, более того, быстро высыхал на воздухе. Применение изобретению нашли только в 1973 году, когда Артур Фрай, коллега Сильвера, стал использовать его клей для фиксации листиков с заметками. В 1980 году появились привычные всем стикеры.
3. Безопасное стекло
Отличное решение. |Фото: glass-nik.com.ua.
Люди использовали стекло с незапамятных времен. Главным недостатком этого материала является то, что оно достаточно легко бьется и становится опасным для окружающих. Безопасное стекло было открыто случайно, когда в 1903 году химик Эдуард Бенедикт случайно уронил стеклянный стакан, который был покрыт пленкой из нитрата целлюлозы. Химика удивил и заинтересовал тот факт, что стакан потрескался, но не разлетелся на острые куски стекла.
4. Микроволновая печь
Случайно так получилось. |Фото: yandex.by.
Сегодня микроволновая печь есть почти на каждой кухне, однако мало кто задумывается над тем, что этот бытовой прибор был создан абсолютно случайно. В 1945 году Перси Спенсер работал над новым радаром и проводил эксперименты с магнетроном. В ходе экспериментов физик заметил, что плитка шоколада в его кармане растаяла. Ученый сразу же догадался, что виной тому его прибор. После этого он попробовал приготовить с его помощью попкорн. Так появилась первая микроволновая печь.
5. Пластик
Самое ироничное открытие. |Фото: alev.biz.
По иронии судьбы пластик, который сегодня наносит огромный вред окружающей среде, поначалу позиционировался как вещь, которая позволит минимизировать расход природных ресурсов. Открыл его в 1869 году Джон Хаятт после того, как одна нью-йоркская фирна попросила найти замену слоновой кости для производства бильярдных шаров. При этом целлюлозу и камфару, из которых была получена первая пластмасса, ученый смешал случайно.
6. Суперклей
Отличное изобретение. |Фото: 1okey.ru.
Суперклей был создан абсолютно случайно в 1942 году американским химиком Гарри Кувером. На самом деле ученый занимался поиском новых прозрачных пластиков для создания оптических прицелов. В ходе экспериментов им было получено вещество цианоакрилат, которое поначалу Кувер счет абсолютно бесполезным. Только в 1951 году разработчики авиационных кабин обратили внимание на то, что цианоакрилат склеивает разные вещи со страшной силой. Так и появился широко известный «суперклей».
7. Нержавеющая стальhttp://funhere.ru/?p=18448
Оценили достижение не сразу. |Фото: ewrometall.ru.
Впервые нержавеющую сталь получил французский ученый Леон Жилле в 1904 году, когда занимался смешиванием разных стальных сплавов. Однако тогда, ученый необратил внимание на удивительные антикоррозийные свойства материала. Потенциал работы Жилле раскрыли только в 1912 году, благодаря усилиям металлурга Гарри Брирли.
8. Защитная упаковка
Делали обои. |Фото: brodude.ru.
Еще одна гениальная вещь, которая появилась на свет абсолютно случайно. Создателем «пупырышек» стали ученые Альфред Филдинг и Марк Шаванн, которые в 1957 году пытались создать из пластика новый вид текстурированных обоев, используя для этого термоусадочную машину. На выходе из аппарата получился лист пластика с множеством пузырьков. Новый «мягкий пластик» оценили по достоинству только в 1960 году. Случилось это когда компания IBM искала упаковочный материал для транспортировки компьютерных комплектующих.
9. Булавкаhttp://funhere.ru/?p=18448
Создатель был в долгах. ¦Фото: pexels.com.
Привычная нам булавка появилась только в 1849 году. Американский механик Уолтер Хант был по уши в долгах. Возясь с куском проволоки, инженера осенила потрясающая идея – сделать пружину с защелкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии