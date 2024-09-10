Архитектурная трилогия: серия загородных домов на греческом острове

1. Архитектурные особенности The Parallel House («Параллельный дом»)

«Параллельный дом» – одна из трех экспериментальных загородных резиденций, построенных на склоне горы (Греция).

Лицевой фасад The Parallel House полностью остеклен (Греция). | Фото: decor.design.

Открытая терраса The Parallel House (Греция). | Фото: thisispaper.com.

Душ и зона отдыха с видом на Эгейское море (The Parallel House, Греция). | Фото: decor.design.

Кухня и ванные комнаты расположены в глубине дома (The Parallel House, Греция).

Просторная зона гостиной-столовой расположена у панорамного окна (The Parallel House, Греция).

Из каждой спальни есть выход на открытую террасу (The Parallel House, Греция).

План-чертеж расположения трех загородных резиденций The Parallel House, The Diagonal House и разработанный En Route Architecture. | Фото: arquitecturaviva.com.

2. The Diagonal House («Диагональный дом»)

«Диагональный дом» расположен на том же склоне, что и «Параллельный дом» (о-в Кеа, Греция). | Фото: decor.design.

В структуре загородной резиденции чередуются жилые пространства и внутренние дворы (The Diagonal House, Греция). | Фото: thisispaper.com.

Планировка The Diagonal House (Греция). | Фото: arquitecturaviva.com.

Из окон The Diagonal House отрывается прекрасный вид на живописный ландшафт и Эгейское море (о-в Кеа, Греция).

Схематическое расположение резиденций, интегрированных в скалистый ландшафт греческого острова Кеа. | Фото: arquitecturaviva.com.

3. Концепт The Perpendicular House («Перпендикулярный дом»)

Так будет выглядеть третья резиденция из серии самодостаточных загородных домов небольшого размера (концепт The Perpendicular House).

Концептом The Perpendicular House предусмотрены закрытые и открытые зоны.

Из каждой жилой зоны или открытой террасы открывается захватывающий вид (концепт The Perpendicular House) . | Фото: decor.design.