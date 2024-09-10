Архитектурная трилогия: серия загородных домов на греческом острове

Горный ландшафт греческого острова Кеа вдохновил на создание экспериментальной серии небольших самодостаточных загородных домов, гармонично интегрированных в крутой каменистый склон. Реализация архитектурной трилогии в полном разгаре, на данный момент возведены «Параллельный дом» и «Диагональный дом», которые уже готовы принимать счастливых жильцов, на очереди «Перпендикулярная резиденция». Адаптированные к сложным условиям и мастерски интегрированные в рельеф скалистого склона загородные жилища созданы по всем правилам устойчивой архитектуры, что позволит ее владельцам наслаждаться красотой природы без ущерба для привычного комфорта, да и экология не пострадает.
1. Архитектурные особенности The Parallel House («Параллельный дом»)
«Параллельный дом» – одна из трех экспериментальных загородных резиденций, построенных на склоне горы (Греция).
Архитектурная студия En Route Architecture взялась за экспериментальный проект строительства частных резиденций, максимально интегрированных в горный склон одного из островов архипелага Киклады, находящегося в южной части Эгейского моря. Именно топографические особенности рельефа острова Кеа натолкнули на идею строительства домов разной конфигурации, чтобы с наименьшим вмешательством интегрировать их в природную зону. Главная задача при разработке проектов состояла в том, чтобы построить самодостаточные дома небольшой площади, пригодных для жизни в любое время года с привычным для современных людей комфортом и максимальным обзором.
Лицевой фасад The Parallel House полностью остеклен (Греция). | Фото: decor.design.
Открытая терраса The Parallel House (Греция). | Фото: thisispaper.com.
Первым из архитектурной трилогии объектом стал The Parallel House («Параллельный дом»). Учитывая особенности участка, строение расположили параллельно склону, интегрировав часть резиденции в горную породу. При этом передняя часть фасада и частично крыша имеют масштабное остекление, чтобы из каждой жилой зоны открывался захватывающий вид на горный ландшафт и голубые воды Эгейского моря.
Душ и зона отдыха с видом на Эгейское море (The Parallel House, Греция). | Фото: decor.design.
Структурные особенности: Несмотря на то, что дома имеют разную форму и расположение на склоне, планировка каждого из них имеет общие черты. Поскольку часть резиденций располагаются в глубине склона и нет возможности сделать окна со всех сторон дома, было решено разместить вспомогательные зоны (ванные комнаты и кухню) вдоль задней стенки. Такая планировка расширила остальное пространство и дала возможность обустроить гостиную и спальни у панорамных окон, чтобы владельцы и гости любой из резиденций, могли беспрепятственно наслаждаться отрывающимися видами.
Кухня и ванные комнаты расположены в глубине дома (The Parallel House, Греция).
Стоит отметить, что и выбор строительного материала абсолютно идентичен в каждом из строений. Чтобы выделить архитектурные объекты на фоне природного окружение, и в то же время не создавать разительного контраста остановились на бетонных модулях, которые можно изготавливать на заводе и в готовом виде доставлять на место строительства. Плюс ко всему авторы проекта считают, что дом из бетона – это своеобразный аналог традиционного каменного жилища на современный лад. Такое переосмысление старинных методик строительства связно в первую очередь с внедрением активных и пассивных технологий энергоэффективности, ведь жилые объекты расположены далеко от цивилизации и подключение к центральным коммуникациям было недоступно. Специальный состав бетона, грамотное размещение самого дома, его высота, выбор направления окон и глухих стен помогают противостоять сильным ветрам и палящим лучам солнца, обеспечивая внутреннее пространство комфортной температурой без дополнительного использования соответствующего оборудования.
Просторная зона гостиной-столовой расположена у панорамного окна (The Parallel House, Греция).
Учитывая форму загородной резиденции The Parallel House, неудивительно, что основные жилые зоны располагаются в ряд, но проходящей является лишь гостиная, в которую можно попасть из любой зоны дома. Остальные комнаты полностью изолированы благодаря углублению строения в горную породу и обустройству коридора, который выполняет еще одну очень важную функцию – он является связующим звеном и главной воздушной артерией, обеспечивающей естественное проветривание каждой из комнат, что совсем немаловажно в условиях заглубления жилого объекта под землю.
Из каждой спальни есть выход на открытую террасу (The Parallel House, Греция).
Такое расположение дома обладает главным преимуществом – появляется возможность обустроить открытые зоны отдыха возле каждой из комнат. Так что отдых в загородной резиденции обеспечит не только фантастическим видами из окна, но и даст возможность наслаждаться свежим воздухом на личных террасах и общей летней площадке. Расположение общей зоны отдыха дает возможность устраивать романтические ужины и даже организовывать семейные обеды без риска получить солнечный удар.
План-чертеж расположения трех загородных резиденций The Parallel House, The Diagonal House и разработанный En Route Architecture. | Фото: arquitecturaviva.com.
2. The Diagonal House («Диагональный дом»)
«Диагональный дом» расположен на том же склоне, что и «Параллельный дом» (о-в Кеа, Греция). | Фото: decor.design.
В структуре загородной резиденции чередуются жилые пространства и внутренние дворы (The Diagonal House, Греция). | Фото: thisispaper.com.
Вторая резиденция из серии загородных домов, разработанной архитектурной студией En Route Architecture, называется The Diagonal House («Диагональный дом»). Такое название отражает не его форму, а положение дома относительно рельефа склона. В этом проекте также предусмотрено заглубление части строения, один из углов строения интегрирован в склон горы. Благодаря чередованию закрытых и открытых пространств удалось обеспечить максимальный обзор на открытое море и скалистые склоны горы каменистого острова со скромной растительностью.
Планировка The Diagonal House (Греция). | Фото: arquitecturaviva.com.
Несмотря на то, что дом имеет квадратную форму, распределение зон происходило по аналогии с «Параллельным домом» – кухня и ванная комната находятся у задней стенки, уходящего вглубь склона. Остальные комнаты находятся в наземной части, что позволило организовать максимальное освещение и восхитительный обзор.
Из окон The Diagonal House отрывается прекрасный вид на живописный ландшафт и Эгейское море (о-в Кеа, Греция).
Поскольку обе резиденции были построены с учетом климатических условий и удаленности от крупных населенных пунктов, в них предусмотрены автономные системы жизнеобеспечения. Для того чтобы владельцы загородных домов не были лишены привычных удобств, установили солнечные панели (их спрятали на склоне), углубленный коридор, соединяющий все жилые пространства и вспомогательные зоны спланирован так, чтобы через него могли проникать потоки воздуха при малейшем дуновении ветра. Благодаря этому появилась возможность устраивать перекрестную вентиляцию, поддерживающую прохладу и обеспечивающую постоянную смену воздуха без задействования кондиционеров или вентиляторов. Чтобы обеспечить жилища питьевой и технической водой, крыши оснащены системой сбора дождевой воды и транспортировки ее в подземные резервуары, из которых она поступает в очистную мини-станцию, а затем используется по предназначению. Сточные воды также проходят максимальную очистку, чтобы использовать для смыва туалетов, полива растений на прилегающей территории и безопасной для окружающей среды утилизации.
Схематическое расположение резиденций, интегрированных в скалистый ландшафт греческого острова Кеа. | Фото: arquitecturaviva.com.
3. Концепт The Perpendicular House («Перпендикулярный дом»)
Так будет выглядеть третья резиденция из серии самодостаточных загородных домов небольшого размера (концепт The Perpendicular House).
Концептом The Perpendicular House предусмотрены закрытые и открытые зоны.
На данный момент только приступили к реализации третьего проекта, получившего название The Perpendicular House («Перпендикулярный дом»). Как и в предыдущих случаях, в его названии кроется расположение архитектурного объекта относительно рельефа и никак не связаны с конфигурацией самой конструкции. Согласно разработанного проекта, эта резиденция отличается лишь формой, остальные же принципы строительства полностью совпадают: небольшой размер (в пределах 90 кв. метров), частичная интеграция в структуру склона, максимальное остекление и комфорт, внедрение активных и пассивных технологий для отопления, охлаждения и производства энергии, а также использование автоматических жалюзи, позволяющих управлять освещением и вентиляцией.
Из каждой жилой зоны или открытой террасы открывается захватывающий вид (концепт The Perpendicular House). | Фото: decor.design.
