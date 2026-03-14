Убираем плесень с комнатных растений

Плесень появляется и активно разрастается там, где для её есть подходящие условия — сырость, грязь, кислый грунт, плохая вентиляция воздуха и повышенная влажность. Плесень образуется на поверхности в виде порошкообразного налёта, чёрных точек, корки, серого или ржавого налёта, чёрного пуха пятнами.

Вывести её не составляет труда, однако, за этим необходимо пристально следить, ведь плесень растёт не только на поверхности земли, но и забирается в глубь грунта.

Избавиться от плесени можно, заменив верхний плесневелый слой на новый, свежий и чистый. Помимо этого, в горшок, очищенный от грунта с плесенью, можно положить немного перегноя + листовой земли, затем засыпать грунтом. На поверхность грунта можно положить керамзит, который впоследствии нужно будет периодически мыть от плесневого налёта. Однако лучший способ избавиться от плесени — полностью заменить всю землю и пересадить растение в чистый грунт. Также не забудьте тщательно помыть горшок.Для профилактики растения следует поливать 1-2 раза в месяц раствором марганца. Также однократно можно полить комнатные цветы раствором фундазола (2 гр на 1 л воды).