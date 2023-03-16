Французский художник украсил скучные стены города яркими сценами, полными жизни

Патрик рисует балконы и окна столь реалистично, что их непросто отличить от оригинала! Коммеси часто рисует фигуры известных и влиятельных лиц из истории города стоящими на балконах или выглядывающими в окна.































































































































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