Патрик рисует балконы и окна столь реалистично, что их непросто отличить от оригинала! Коммеси часто рисует фигуры известных и влиятельных лиц из истории города стоящими на балконах или выглядывающими в окна.
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Французский художник украсил скучные стены города яркими сценами, полными жизни
Патрик рисует балконы и окна столь реалистично, что их непросто отличить от оригинала! Коммеси часто рисует фигуры известных и влиятельных лиц из истории города стоящими на балконах или выглядывающими в окна.
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