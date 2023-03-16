С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

Французский художник украсил скучные стены города яркими сценами, полными жизни

Патрик рисует балконы и окна столь реалистично, что их непросто отличить от оригинала! Коммеси часто рисует фигуры известных и влиятельных лиц из истории города стоящими на балконах или выглядывающими в окна.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Французский художник украсил скучные стены города яркими сценами, полными жизни

И не забудьте:
Французский художник украсил скучные стены города яркими сценами, полными жизниПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх