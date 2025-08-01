Санта-Круз-дель-Ислоте: как живётся на самом густонаселенном острове на планете

Маленький остров с большим количеством людей. /Фото: sorokanews.ru

Трудно поверить, что там живут больше тысячи людей. /Фото: lifeglobe.ne

Тот самый крест, давший имя острову. /Фото: cnn.com

При такой плотности населения дома в основном одноэтажные. /Фото: expeditions.com

Жизнь на острове не самая простая. /Фото: lifeglobe.ne