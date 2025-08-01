Санта-Круз-дель-Ислоте: как живётся на самом густонаселенном острове на планете

Кажется, что самыми густонаселёнными местами будут крупные мегаполисы, где населения так много, что они похожи на огромные муравейники. Однако иногда рекордсменами подобного вида будут относительно небольшие населённые пункты, где люди буквально на головах друг у друга живут. Вот и самый густонаселённый остров в мире Санта-Круз-дель-Ислоте размером всего с два футбольных поля, вот только живёт там больше тысячи человек.
Маленький остров с большим количеством людей. /Фото: sorokanews.ru
На острове Санта-Круз-дель-Ислоте, при его сравнительно небольших габаритах, проживает более 1 200 жителей. Самое поразительное, что живут они аж в 97 домах - как на столь маленьком пространстве умудрились разместить сотню домов кажется настоящей загадкой. Что касается принадлежности, то он официально относится к Колумбии, находясь от его материковой части на расстоянии примерно в 20 километров. Добраться до Санта-Круз-дель-Ислоте получится исключительно водным путём, так как никакого аэропорта на таком острове попросту не разместишь. Там и машин нет, за ненадобностью.
Трудно поверить, что там живут больше тысячи людей. /Фото: lifeglobe.ne
Как рассказывают местные жители, заселение острова началось примерно 150 лет назад, когда несколько рыбаков попросту остановились там на ночлег, и оказались приятно поражены фактическим отсутствием москитов, что является настоящей редкостью для этих мест. Поэтому рыбаки справедливо рассудили, что этот клочок земли станет отличным место для проживания - тогда-то на острове и появились первые дома. А вот названия он долго не имел, пока волнами к берегу не прибило цементный крест.
Тот самый крест, давший имя острову. /Фото: cnn.com
При минимальной площади, на острове не только дома построили, но даже собственную школа, в которой на сегодняшний день учится примерно 170 учеников, причём некоторые из них не местные, а приплывают из соседних островов. Более того, здание школы, имея три этажа, является самым высоким сооружением на Санта-Круз-дель-Ислоте. Наличие школы не удивительно ещё и потому, что остров можно заслуженно назвать одним из наиболее молодых, ведь подавляющее большинство его жителей – как раз молодежь.
При такой плотности населения дома в основном одноэтажные. /Фото: expeditions.com
Однако жизнь там не самая комфортная: например, на Санта-Круз-дель-Ислоте нет никаких источников пресной воды, поэтому трижды в неделю воду она доставляется морским путём из материковой Колумбии. Соответственно, канализации здесь также нет. Другая серьёзная проблема состоит в утилизации мусора: если часть вывозится на соседний остров Тинтипан, то в большей мере отходы выбрасывают прямо в океан. Да и электричество доступно только пять часов в сутки: с 17 до 22 часов, поэтому жители давно привыкли запасаться бензином и генераторами.
Жизнь на острове не самая простая. /Фото: lifeglobe.ne
Но есть и любопытные достоинства жизни на Санта-Круз-дель-Ислоте. Например, так как местные жители все друг друга знают, то никогда не запирают двери своих домов, соответственно, и преступности здесь практически нет, равно как и полиции. Правда, больниц и кладбищ тоже нет - лечат и хоронят на материке или соседних островах. С работой у местных тоже по-разному: одни кормятся за счёт туристов, предлагают рыбалку, дайвинг либо прокат лодок, а другие зарабатывают на жизнь ловлей рыбы, которую потом продают в рестораны Колумбии. А часть жителей Санта-Круз-дель-Ислоте ищет работу на соседних островах либо на материке.
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