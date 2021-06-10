Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

Мало кто знает, что свою первую роль в кино Леонардо ди Каприо сыграл в знаменитом телесериале «Санта-Барбара», а Мила Кунис — в «Спасателях Малибу».



Предлагаем вам чуть больше узнать об известных голливудских актёрах и увидеть их в своих первых экранных образах:



Шарлиз Терон

Леонардо Ди Каприо

Анджелина Джоли

Том Хэнкс

Скарлетт Йоханссон

Жан-Клод Ван Дамм

Брэд Питт

Джессика Альба

Линдси Лохан

Том Круз

Роберт Дауни-мл.

Мэтт Деймон

Мила Кунис

Арнольд Шварценеггер