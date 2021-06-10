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Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

Мало кто знает, что свою первую роль в кино Леонардо ди Каприо сыграл в знаменитом телесериале «Санта-Барбара», а Мила Кунис — в «Спасателях Малибу».

Предлагаем вам чуть больше узнать об известных голливудских актёрах и увидеть их в своих первых экранных образах:

Шарлиз Терон


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

«Два дня в долине» (1996) – «Белоснежка и охотник-2″ (2016)

Леонардо Ди Каприо


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

«Санта-Барбара» (1984-1993) – «Выживший» (2015)

Анджелина Джоли


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«В поисках выхода» (1982) – «Лазурный берег» (2015)

Том Хэнкс


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Он знает, что вы одни» (1980) – «Голограмма для короля» (2016)

Скарлетт Йоханссон


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

«Норт» (1994) – «Первый мститель: Противостояние» (2016)

Жан-Клод Ван Дамм


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Монако навсегда» (1984) – «Человек-блин» (2015)

Брэд Питт


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Даллас» (1978-1991) – «Игра на понижение» (2015)

Джессика Альба


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Беверли-Хиллз, 90210″ (1990-2000) – «Дорогая Элеонора» (2015)

Линдси Лохан


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Ловушка для родителей» (1998) – «Каньоны» (2015)

Том Круз


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Бесконечная любовь» (1981) – «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)

Роберт Дауни-мл.


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Загон» (1970) – «Первый мститель: Противостояние» (2016)

Мэтт Деймон


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Мистическая пицца» (1988) – «Марсианин» (2015)

Мила Кунис


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Спасатели Малибу» (1989-2001) – «Восхождение Юпитер» (2015)

Арнольд Шварценеггер


Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас
«Геркулес в Нью-Йорке» (1969) – «Терминатор: Генезис» (2015)

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