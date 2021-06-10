Голливудские актёры в начале карьеры и сейчас

Мало кто знает, что свою первую роль в кино Леонардо ди Каприо сыграл в знаменитом телесериале «Санта-Барбара», а Мила Кунис — в «Спасателях Малибу».
Предлагаем вам чуть больше узнать об известных голливудских актёрах и увидеть их в своих первых экранных образах:
Шарлиз Терон
«Два дня в долине» (1996) – «Белоснежка и охотник-2″ (2016)
Леонардо Ди Каприо
«Санта-Барбара» (1984-1993) – «Выживший» (2015)
Анджелина Джоли
«В поисках выхода» (1982) – «Лазурный берег» (2015)
Том Хэнкс
«Он знает, что вы одни» (1980) – «Голограмма для короля» (2016)
Скарлетт Йоханссон
«Норт» (1994) – «Первый мститель: Противостояние» (2016)
Жан-Клод Ван Дамм
«Монако навсегда» (1984) – «Человек-блин» (2015)
Брэд Питт
«Даллас» (1978-1991) – «Игра на понижение» (2015)
Джессика Альба
«Беверли-Хиллз, 90210″ (1990-2000) – «Дорогая Элеонора» (2015)
Линдси Лохан
«Ловушка для родителей» (1998) – «Каньоны» (2015)
Том Круз
«Бесконечная любовь» (1981) – «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)
Роберт Дауни-мл.
«Загон» (1970) – «Первый мститель: Противостояние» (2016)
Мэтт Деймон
«Мистическая пицца» (1988) – «Марсианин» (2015)
Мила Кунис
«Спасатели Малибу» (1989-2001) – «Восхождение Юпитер» (2015)
Арнольд Шварценеггер
«Геркулес в Нью-Йорке» (1969) – «Терминатор: Генезис» (2015)
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