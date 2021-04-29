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  • Murad Saparov
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С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной

Тюль загрязняется довольно быстро, особенно если окно постоянно открыто, и вся грязь буквально «прилипает» к нему. Однако не спешите покупать специальные химические отбеливатели — попробуйте простой и доступный способ отбеливания.
С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
В большом тазу или детской ванночке замочите тюль в тёплой воде. Сверху высыпьте 1 кг обычной поваренной соли.
С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
Залейте сверху тёплой водой, чтобы она полностью покрыла тюль. Оставьте на 30 минут.
С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
Результат отличный — соль собирает всю грязь и выводит из тюля в воду.
С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
Осталось только постирать тюль, как обычно, в машинке.
С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
Белоснежный, ажурный и красивый тюль вновь украшает оконный проём!

С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной
Подробнее о том, как отбелить тюль, смотрите в видео ниже:


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Тюльстирка
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