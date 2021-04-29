С помощью одного ингредиента ваша тюль станет белоснежной

Тюль загрязняется довольно быстро, особенно если окно постоянно открыто, и вся грязь буквально «прилипает» к нему. Однако не спешите покупать специальные химические отбеливатели — попробуйте простой и доступный способ отбеливания.



В большом тазу или детской ванночке замочите тюль в тёплой воде. Сверху высыпьте 1 кг обычной поваренной соли.



Залейте сверху тёплой водой, чтобы она полностью покрыла тюль. Оставьте на 30 минут.



Результат отличный — соль собирает всю грязь и выводит из тюля в воду.



Осталось только постирать тюль, как обычно, в машинке.



Белоснежный, ажурный и красивый тюль вновь украшает оконный проём!





Подробнее о том, как отбелить тюль, смотрите в видео ниже:



