Как надолго сохранить чистоту в квартире, если одна мысль об уборке навевает тоску

Есть две категории хозяек: первые любят уборку всей душой и с радостью порхают по квартире с тряпкой в руках от одного пыльного места к другому, а другие проходят все стадии отрицания и буквально заставляют себя навести порядок в квартире. Если вы относитесь ко второй категории, наша статья для вас. Рассказываем, как продлить состояние чистоты, чтобы долго не вспоминать об уборке.



Совет 1: Выясните, где чаще всего возникает беспорядок

Совет 2: Введите мини-уборку в привычку

Совет 3: Организуйте хранение

Совет 4: Устраивайте ревизию

Совет 5: Упрощайте уборку

Совет 6: Избегайте искушений

Совет 7: Мотивируйте себя

Много обуви на полу в прихожей.В каждой квартире существуют свои очаги беспорядка, где быстрее всего скапливается мусор и различные мелкие предметы, вроде чеков, ненужных визиток, проводов и прочего. Чтобы продлить эффект от уборки, необходимо вовремя «тушить» такие очаги, уделяя им приоритетное внимание.Самыми популярными горячими точками являются пол в прихожей, где вереницей выстраивается обувь всех членов семьи, письменный стол, заполненный бумагами, стикерами, ручками и прочей канцелярией, кровать или стул, на котором скапливается одежда. Также «проблемной» может быть раковина в ванной, которая служит пристанищем для косметики, зубных щеток, мыла и прочих вещиц.Беспорядок начинается в этих местах, а потом плавно расходится по всей комнате, создавая хаос. Если вы не хотите устраивать генеральную уборку в квартире каждые несколько дней, регулярно проходитесь по очагам беспорядка и приводите их в порядок. Обувь убирайте в обувницу, канцелярские принадлежности – в ящики стола, одежду – в шкаф, косметику – в тумбу под раковиной. Позаботьтесь о том, чтобы все вещи, которые априори не должны быть на виду, хранились в закрытых системах. Это обеспечит порядок.В мини-уборку может входить протирка зеркала в ванной.Утренние или вечерние короткие уборки являются залогом того, что выходные не придется тратить на долгое и утомительное наведение порядка. Можете не переживать, что они будут занимать много времени – 15-20 минут будет вполне достаточно для того, чтобы, во-первых, ритуал чистоты вошел в привычку, а во-вторых, получилось устранить все мелкие очаги беспорядка. Не нужно уделять наведению порядка больше времени, иначе появится соблазн отложить его из-за усталости или более интересных дел. Для удобства установите таймер – он даст понять, когда следует завершить уборку. За это время постарайтесь пройтись по всем «горячим точкам», которые мы упоминали в прошлом пункте.Храните косметику под раковиной, а не на нейПочему возникают очаги беспорядка? Потому что какая-то функциональная зона плохо спланирована. Например, одежда накапливается на креслах, стульях и кровати, потому что нет возможности просто и быстро убирать ее в шкаф или комод. А когда не хватает свободных полок и вешалок, гораздо проще бросить все поблизости и забыть об этом. То же самое касается других очагов – на раковине или бортике ванны стоит множество бутылочек и флаконов, потому что нет шкафчиков и ящиков, в которые можно их сложить.Обувь в коридоре выстраивается в шеренгу из-за отсутствия обувницы. Кухонную столешницу занимает мелкая бытовая техника, потому что в шкафчиках для нее не хватает места, и так далее. Выявите, к какой зоне относится каждый очаг беспорядка, и правильно организуйте там хранение, дополнив ее функциональными аксессуарами. Таким образом, вы сможете замедлить появление беспорядка.Полезно иногда перебирать вещи в квартиру.Как давно вы перебирали вещи и избавлялись от ненужного? Уверены, что с тех пор прошло очень много времени. Зачастую именно отсутствие регулярной ревизии приводит к тому, что беспорядок появляется снова и снова, даже если вы наводили порядок в квартире пару дней назад. Заведите привычку выбрасывать лишнее не только в процессе генеральной уборки, но и в повседневной жизни.Прежде чем положить какой-нибудь предмет на место, спросите у себя, насколько сильно он вам нужен. Приносит ли он пользу, выполняет ли какие-нибудь важные функции, дорог ли вашему сердцу. Если на все вопросы вы ответили нет, смело отправляйте вещь в мусорное ведро. Или же заведите специальную коробку с предметами, которые планируете продать, подарить, отвезти в благотворительную организацию. Только не затягивайте с этим, иначе содержимое коробки будет расти не по дням, а по часам.Сложите игрушки не на стеллаж, а в корзиныДаже самая быстрая уборка отнимает силы. А когда вы занимаетесь ею после тяжелого рабочего дня, вечером настроение, как и энергия, оказываются на нуле. Чтобы не доводить себя до состояния выжатого лимона, используйте любую возможность упростить процесс.Например, вместо того, чтобы расставлять детские игрушки на открытых полках, просто смахните их в коробку или плетеную корзину. А уютные детали на кухне (красивые емкости для сыпучих, разделочные доски на подставке, композиции из кружек) не переставляйте с места на место, а временно уберите со столешницы, чтобы было проще протирать пыль. Не усложняйте себе жизнь, по крайней мере, когда у вас совсем нет сил на уборку. Заняться уютом можно и на выходных.Если стиральная машина встроенная, бардака не будетБеспорядок возникает там, где очень легко захламить пространство. Например, если в ванной комнате стиральная машина не встроенная, а отдельностоящая, есть большой соблазн поставить банку с порошком или бутылку с кондиционером прямо на нее. Это ведь гораздо проще, чем убрать их в шкаф. Чтобы сократить появление таких ситуаций к минимуму, лишите себя возможности ставить предметы на технику. Способ мы уже подсказали выше – встройте бытовые устройства в мебель.По этому же принципу нужно убрать стул из спальни, на котором вечно копится одежда, и журнальный столик из гостиной, где вместо декора и вазы с цветами «живут» кружки и тарелки. Чем меньше искушений у вас будет, тем больше шансов поддерживать порядок минимальными усилиями.Порадуйте себя после уборки любимыми блюдами.В большинстве случаев уборка ассоциируется только с негативными эмоциями, воспринимается как скучная и энергозатратная необходимость. Именно поэтому привычку наводить порядок не получается закрепить – кто же захочет заниматься делом, которое, мало того, что не приносит удовольствия, так еще и никак не вознаграждается.По этой причине конец уборки нужно связать с чем-то приятным. Например, пообещайте себе, что как только закончите с бытовыми делами, посмотрите несколько серий любимого сериала в компании кофе. Или сходить в кафе и закажите десерт. Награда может быть любой, главное, чтобы она доставляла радость. Попробуйте мотивировать себя таким образом после каждой уборки, и уже через некоторое время заметите, что сами стремитесь наводить в квартире порядок.