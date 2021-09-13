Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ

Увлекательные приключения, пиратские легенды и охота на золото — все это можно найти не только в книгах, но и в реальной жизни. Интерес к кладоискательству все еще не угас, и многие люди по-прежнему надеются, что именно им повезет раскрыть загадки пропавших сокровищ. Так почему бы не попытать судьбу и не добавить обычному путешествию авантюрной романтики?



Знакомство со старинными легендами всяко интереснее, чем отдых на пляже или прогулки по традиционным достопримечательностям.









1. Остров Кокос, Коста-Рика

2. Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США

3. Остров Оук, Канада

4. Залив Уош, Великобритания

5. Маэ, Сейшельские острова