Мужчина был шокирован, когда нашел таинственные коробки, которые его жена 40 лет прятала на чердаке

Крис и Билл Бреснан.
У Крис Бреснан был секрет от своего мужа. Секрет, который она хранила ни много ни мало - целых 40 лет. На чердаке Крис держала множество коробок, которые она тщательно прятала от мужа. И вот однажды женщина решила все же открыться своему супругу и попросила его принести одну из коробок.
Крис и Билл познакомились в 1974 году и моментально влюбились друг в друга. Они так сильно всегда были привязаны друг к другу, так старались сделать жизнь друг друга лучше, что за все это время даже ни разу не поссорились. Конечно, различные конфликты случались, но им всегда удавалось разрулить их с помощью диалога. "Мы целовали друг друга на ночь, и на следующее утро просыпались, забыв о всяких недоразумениях."
Крис и Билл познакомились в 1974 году.
"Однажды, когда мы ехали на поезде и пили кофе, я написал что-то на салфетке и это был кусок газеты... и вот с тех пор я регулярно писал Крис записки. Иногда на открытках, иногда на простых листах бумаги," - рассказывает Билл Бреснан. А его жена тем временем хранила каждую из этих записок. Она ставила на обратной стороне дату и складывала их в коробку. И за 40 лет накопилось 25 таких коробок!!! "Не все записки были любовными. Какие-то были очень смешными, другие просто забавными или милыми. Разные были записки," - вспоминает Крис.
Билл писал своей жене записки каждый день в течение 40 лет.
В коробках собралось около десяти тысяч записок и писем. Каждая записка подписана "Я безумно люблю тебя, дорогая" и рядом - знак бесконечности. "Эти записки - будто наш дневник любви. Я могу взять любую, вот, например за 1982 год, и там будет немного о том, в каком мы ресторане ужинали или на какой фильм сходили в кинотеатр." И подписана будет такая записка неизменным "люблю тебя дорогая" - и знак бесконечности.
Счастливая пара.
Когда Билл принес одну из коробок в зал и открыл ее, он так расчувствовался, что слезы встали в его глазах. Он и не подозревал, что все эти записки сохранились. "Мой самый большой страх, что я состарюсь и забуду однажды написать жене такую записку."
25 коробок с историей любви Билла и Крис.
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