Как печатались газеты в 18-м веке
Расположенная в Бостоне типография The Printing Office of Edes & Gill известна тем, что печатает газеты по старейшей в США технологии 18-го века. Двери типографии открыты для каждого желающего — сегодня она функционирует как музей. Давайте совершим путешествие во времени и посмотрим, как печатались газеты 250 лет назад.
Всё печатное оборудование здесь оригинальное, произведённое в 18-м веке.
За прошедшие годы, оно уже не раз ремонтировалось и реставрировалось.
Применяемая здесь оригинальная технология 18-го века, это конечно не распространённая в современных типографиях офсетная печать, но для своего времени она была весьма передовой.
В типографии демонстрируется процесс печати The Boston Gazette and Country Journal — самого популярного бостонского издания 1755 года.
В то время город являлся столицей британской Массачусетской колонии.
Интересно, что именно в Бостоне в 1773 году началась война за независимость США.
Заправляет всем в типографии Гари Грегори — историк и исследователь колониальной эпохи.
Свои навыки старинного книгопечатания он получил, изучая труды мастеров 18-го столетия.
Большинство своего рабочего времени сейчас он посвящает, проводя демонстрации печатания и лекции по искусству колониальной печати.
Гари также является основателем общества «Уроки свободы», целью которого является проведение пешехходных экскурсий по историческим местам Бостона.
Своё название типография получила от имён Денджамина Идеса и Джона Джилла — владельцев The Boston Gazette and Country Journal — издания, выпускавшегося с 1755 года.
По словам одного из историков, эта газета была, пожалуй, самой влиятельной в тране и предопределила исход войны за независимость США.
Гари Грегори в оригинальном костюме книгопечатника демонстрирует процес работы типографии 18-го века колониальной эпохи.
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