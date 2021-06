Как печатались газеты в 18-м веке

Расположенная в Бостоне типография The Printing Office of Edes & Gill известна тем, что печатает газеты по старейшей в США технологии 18-го века. Двери типографии открыты для каждого желающего — сегодня она функционирует как музей. Давайте совершим путешествие во времени и посмотрим, как печатались газеты 250 лет назад.Всё печатное оборудование здесь оригинальное , произведённое в 18-м веке.За прошедшие годы , оно уже не раз ремонтировалось и реставрировалось.Применяемая здесь оригинальная технология 18-го века, это конечно не распространённая в современных типографиях офсетная печать , но для своего времени она была весьма передовой.В типографии демонстрируется процесс печати The Boston Gazette and Country Journal — самого популярного бостонского издания 1755 года.В то время город являлся столицей британской Массачусетской колонии . Интересно, что именно в Бостоне в 1773 году началась война за независимость США Заправляет всем в типографии Гари Грегори — историк и исследователь колониальной эпохи.Свои навыки старинного книгопечатания он получил , изучая труды мастеров 18-го столетия.Большинство своего рабочего времени сейчас он посвящает, проводя демонстрации печатания и лекции по искусству колониальной печати.Гари также является основателем общества «Уроки свободы», целью которого является проведение пешехходных экскурсий по историческим местам Бостона.Своё название типография получила от имён Денджамина Идеса и Джона Джилла — владельцев The Boston Gazette and Country Journal — издания, выпускавшегося с 1755 года.По словам одного из историков, эта газета была, пожалуй, самой влиятельной в тране и предопределила исход войны за независимость США.Гари Грегори в оригинальном костюме книгопечатника демонстрирует процес работы типографии 18-го века колониальной эпохи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)