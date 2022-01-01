Как сделать полезный мармелад в мультиварке без грамма вредной «химии»

Мармелад на скорую руку и без всякой химии.
Весна, авитаминоз – так и хочется тепла и витаминов. С теплом сложнее, а вот запастись витаминами очень даже можно. Более того, сделать их такими вкусными, что вся семья захочет подзарядиться. Достаточно всего лишь приготовить натуральный мармелад в мультиварке. Кто бы мог подумать, что это настолько просто?
Кто откажется от мармелада?
Мультиварка – крайне удачное приобретение с любой стороны. Готовить в ней просто. Более того, готовить в ней вкусно! А о некоторых возможностях владельцы даже не догадываются. К примеру, вы знали, что в мультиварке можно сделать мармелад? Да ещё и такой вкусный, что покупать это лакомство в магазине больше не захочется? Вот тот минимум ингредиентов, который понадобится:
1. 1,5 кило ягод (в этом обзоре предлагается чёрный виноград);
2. Полкило сахарного песка;
3. 300 мл воды;
4. 75 г желатина или пектина.
Виноград и вод в мультиварке.
В мультиварку положите виноград, залейте водой, помешайте немного и включайте устройство. Выбираем режим «крупы» (125 градусов) и время 15 минут.
Время выдавить сок через сито.
По прошествии времени выключайте мультиварку, а проваренные ягоды пропустите через сито, чтобы получить их густой тёмный сок.
Добавьте сахар и пектин.
В полученный сок добавьте сахар и желатин (пектин) и размешайте до однородной консистенции.
Дайте покипеть, не выключайте сразу.
Снова включаем мультиварку на тот же режим (125 градусов), отправляем туда готовую смесь для мармелада. Крышку не закрывайте. Доведите до кипения, постоянно помешивая. После кипения не выключайте не сразу, а дайте жидкости попузыриться 3 минуты.
Разливайте по формам.
Когда смесь для мармелада чуть остынет, разлейте её по формам и отправляйте в холодильник на полчаса.
Лакомство готово!
Охлаждённые кусочки посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Кто откажется от такого угощения?
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