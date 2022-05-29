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Учёные сравнили кофе и чай по девяти параметрам

На американском сайте о здоровье разметили инфографику с содержанием полезных веществ в двух чашках кофе и двух чашках чая, соответственно. Мы решили опубликовать эту полезную схему.

Давайте узнаем, какой напиток полезнее.

Учёные сравнили кофе и чай по девяти параметрам

Учёные сравнили кофе и чай по девяти параметрам

©http://www.factroom.ru/science/coffee-vs-tea

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