Кулинарные лайфхаки наших мам и бабушек, которые оказались пустышкой

Если вас учила готовить мама или бабушка, наверняка вы переняли от нее множество кулинарных секретов и лайфхаков, которыми пользуетесь до сих пор. Вот только не все из них являются полезными. Мы рассказываем, какие хитрости, популярные в СССР, смело можно вычеркнуть из своей кулинарной копилки.



Свинина, замаринованная с луком.Раньше было принято мариновать мясо вечером и оставлять его на всю ночь. Считалось, что только через 10-12 часов оно сможет приобрести мягкость и сочность. На самом деле в таком длительном мариновании нет никакого смысла. Для того, чтобы свинина или говядина размягчилась, напиталась вкусом и ароматом специй хватит и 4-5 часов (курице нужно еще меньше). А рыбу вообще можно не мариновать – достаточно натереть ее травами и специями, завернуть в фольгу либо пергамент и отправить в духовку.Обратите внимание: Тщательно промывать мясо тоже не нужно. Микроорганизмы, которые находятся на его поверхности, можно убить только термообработкой. А вот когда вы моете свинину или курицу в раковине, вы только разносите бактерии по кухне. В результате они оседают на посуде, разделочных досках и прочих девайсах, стоящих около мойки.Обычно хозяйки гасят соду уксусом в ложке.Одним из главных признаков хорошей хозяйки в Советском Союзе было умение печь. Пирожки и булочки должны были быть нежными, воздушными и мягкими, как пух, поэтому женщины добавляли в тесто много соды. А чтобы избавиться от характерного привкуса и «поднять» тесто, гасили ее в ложке уксусом. Признайтесь: вы же до сих пор так делаете, да?Но если задуматься, в этом нет никакой кулинарной логики. Главный смысл соединения соды и уксуса – это газообразование, которое должно сделать выпечку пышной. Но если мы будем гасить соду уксусом в ложке, то углекислый газ улетучится еще до того, как попадет в тесто. В итоге привкус соды действительно исчезнет, но пирожки останутся плоскими.Нужен углекислый газ? Тогда смешайте небольшое количество соды с мукой, замешайте тесто, а затем добавьте уксус, лимонный сок или любую другую кислоту. Так вы добьетесь нужного результата. Если же вы готовите тесто на кефире, можете добавить соду прямо в него и подождать пять-десять минут, пока начнется реакция.После кипятка лук становится очень мягким.Многие не любят лук из-за его характерное горечи. Чтобы избавиться от нее, советские хозяйки обдавали нашинкованный овощ кипятком и уже потом добавляли в салаты. Однако у такого лайфхака есть существенный минус – лук становится «вареным» и теряет хруст, ради которого его и кладут и блюда.Оптимальное решение – замачивать лук в холодной воде. Десяти минут будет достаточно для того, чтобы овощ стал менее резким, но при этом остался хрустящим. А чтобы придать луку пикантности, сделайте маринад из щепотки соли, лимонной кислоты и сахара.Кастрюлю сначала охлаждали водой, а потом наливали молоко.Наши мамы и бабушки часто кипятили молоко, и чтобы оно не убегало, обильно смачивали кастрюлю водой непосредственно перед процедурой. Вот только на практике это мало помогает. Чтобы молоко оставалось на месте, важно использовать правильную посуду. Кастрюля должна иметь толстые стенки и тефлоновое покрытие.Еще один вариант – положить на дно кастрюли перевернутое блюдце или крышку для консервирования. Она возьмет на себя часть пузырьков, которые образуются при кипячении, поэтому молоко не убежит. Но все-таки не советуем далеко отходить от плиты – за молоком нужен глаз да глаз.Промыть макароны в сите под краном.Чтобы макароны не превратились в кашу и не лежали в тарелке одним сплошным комком, наши бабушки и мамы всегда промывали их после готовки. В Советском Союзе этот лайфхак имел смысл, потому что качество макарон оставляло желать лучшего. Но сейчас в магазине есть множество вариантов из твердых сортов пшеницы, которые не нуждаются в дополнительной промывке.А чтобы паста не слипалась, следует варить ее в объемной кастрюле в большом количество воды. Крахмалу, который выходит из макарон в процессе варки, нужно «место для маневров», поэтому если вы «запрете» его в маленькой посуде или одном литре воды, макароны точно соберутся в комок. И еще: если вы промоете макароны, то на них не сможет закрепиться соус – он будет просто стекать вниз, и вкусного блюда не получится.Курица размораживается на кухне.Популярный способ разморозки мяса – положить его в миску и оставить на столе. Однако этот вариант самый опасный из всех возможных. При комнатной температуре на поверхности мяса начинают активно размножатся бактерии, которые позже «разбегаются» по всей кухне. Гораздо безопаснее замотать миску пищевой пленкой и поставить на ночь в холодильник. Утром мясо уже будет готово к маринованию и дальнейшей термообработке.Для жарки нужно использовать рафинированное маслоСоветские хозяйки жарили котлеты, мясо, картофель и другие продукты на нерафинированном масле. Тогда у них не было других вариантов, поэтому никто даже не задумывался, что использование такого масла может быть опасным для здоровья. Дело в том, что оно быстро нагревается и начинает «гореть», выделяя вредные канцерогены.