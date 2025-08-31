10 экзотических фруктов, о которых вы даже не подозревали

В странах бывшего СССР привычные для взора и рациона современного обывателя некоторые фрукты считались символом экзотики. Слуху были привычны лишь лимоны, апельсины, мандарины и яблоки, в то время как бананы, ананасы или, к примеру, манго, были в диковинку. Никто толком и не знал, как они выглядят и какие на вкус.
Сегодня некогда диковинные фрукты круглый год можно найти в каждом супермаркете в любом виде: от свежего до консервированного и сушеного. Эти фрукты уже давно перестали считаться экзотическими, и ими уже никого не удивишь. Но представленная на прилавках экзотика — лишь малая часть того фруктового изобилия, которое дает природа. На планете культивируется множество других экзотических фруктов, о существовании которых многие из нас даже и не слышали. Сегодня мы расскажем о 10 из них.
Аки
Ямайский национальный фрукт требует особого подхода. В незрелых плодах содержится яд гипоглицин, который жители Западной Африки приноровились использовать для ловли рыбы. Мякоть поспевшего плода съедобна. Она имеет кремовую текстуру и обладает ореховым вкусом. Наибольшее распространение фрукт получил на Ямайке, где его готовят на завтрак и делают из фрукта гарниры.
Пепино
Вечнозеленый кустарник семейства Пасленовые родом из Южной Америки дает небольшие сладкие плоды. По цвету и аромату фрукт схож с дыней, тыквой и огурцом. Всего в мире известно около 25 сортов пепино. Большинство из них распространено на территории Японии, Южной Америки и Новой Зеландии.
Африканский огурец
Фрукт с шипами содержит желеобразную мякоть с бледно-зелеными семенами. По вкусу она напоминает нечто среднее между огурцом и цуккини. Фрукт едят как в сладком, так и соленом виде, добавляя его в молочные коктейли, фруктовые напитки, а также в соленые салаты. Африканский огурец широко культивируется в Калифорнии, Центральной Америке, Новой Зеландии, Израиле.
Мангостан
В странах Юго-Восточной Азии фрукт так же популярен, как у нас, к примеру, яблоки. Толстую бордово-фиолетовую кожу не едят, а белая мякоть плода съедобна даже в свежем виде. Из нее также делают свежевыжатый сок.
Лангсат
Подобно винограду, фрукт растет гроздями. Спелый плод обладает ароматной сочной мякотью. В пищу ее употребляют как в свежем, там и в консервированном виде. Попробовать фрукт можно в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, во Вьетнаме, в Таиланде, Южной Индии и на Гавайских островах.
Черимойя
Вкус этого экзотического фрукта напоминает сочетание ананаса, манго, клубники, банана и маракуйи. Впервые культивировать его начали в предгорьях Анд. Оттуда он распространился по Новому Свету и за его пределы в такие страны, как Австралия, Индия, Испания, Израиль, Португалия, Италия, Египет и многие другие. Фрукт употребляют либо в свежем виде, либо добавляют его в прохладительные напитки, мороженое и готовят с ним фруктовые салаты.
Агуадж
Чтобы добраться до мякоти, фрукт необходимо очистить от кожуры, состоящей из красных чешуек. Фрукт является кладезем витамина А и С, а некоторые утверждают, что в нем содержится большое количество гормонов, позволяющих прекрасной половине человечества обзавестись пышными объемами в нужных местах. Его употребляют в свежем виде и делают на его основе вино. Произрастает агуадж в амазонских джунглях.
Джекфрут
Плоды джекфрута могут весить до 34 кг. Толстая кожура и семена зрелого плода истончают весьма неприятный запах, в то время как мякоть пахнет приятно и чем-то напоминает ананас и банан. Фрукт широко распространен в Юго-Восточной Азии, Индии и Бангладеше. Чего с ним только ни делают местные кулинары: его жарят, варят, тушат, добавляют в десерты и просто едят в свежем виде.
Купуасу
Фрукт обладает ни с чем не сравнимым вкусом и сильным ароматом. Пятую часть от объема плода занимают семена, в которых содержится до 50 % белого масла, близкого по своим свойствам к маслу какао. Они имеют более высокую температуру плавления, благодаря чему изготовленный из них шоколад не тает во рту. Помимо него из купуасу делают джемы, соки, ликеры, йогурты и едят в свежем виде. Фрукт наиболее широко культивируется в Южной Америке.
Саподилла
Фрукт по виду напоминает киви, а по структуре — хурму. Спелые плоды обладают сладким вкусом. Их едят в свежем виде, тушат, используют как начинку для пирогов и делают на фрукте вино. Наибольшее распространение фрукт получил в Индии, Индонезии, Малайзии, во Вьетнаме, на Шри-Ланке, Филиппинах и в тропической Америке.
