Как бодрствовать всю ночь, если нельзя спать

Для работы ночью требуется немало сил и энергии

1. Не готовьтесь ко сну

Пижама располагает ко сну, а не к работе / Фото: bi.im-g.pl

2. Ешьте поменьше

Легкое чувство голода поможет взбодрить организм / Фото: fb.ru

3. Надевайте неудобную одежду и обувь

Лучше всего надевать ту одежду, в которой вы ходите на работу / Фото: i.sunhome.ru

4. Держитесь подальше от диванов и кроватей

Удобная кровать так и манит отбросить дела и погрузиться в сон / Фото: psyhologytoday.ru

5. Сделайте свет поярче

Чем холоднее свет, тем сложнее уснуть / Фото: i.pinimg.com

6. Отоспитесь заранее

Чтобы яркий свет не портил дневной сон, надевайте маску / Фото: breakingnews.ie

7. Пейте кофе или напитки с кофеином

Кофе и чай - лучшие источники бодрящего кофеина / Фото: i0.wp.com

8. Ешьте быстрые углеводы и острую пищу

Сладости обеспечат мощный всплеск энергии в организм / Фото: didyouknowdna.com

9. Примите холодный душ или умойтесь

Холодный душ взбодрит в считанные секунды / Фото: expert.agromat.ua

10. Пейте больше воды и жуйте жвачку

Пейте не менее 1,5-2 литров воды в сутки / Фото: u-f.ru

11. Займитесь спортом

Каждый час делайте зарядку или разминку на рабочем месте / Фото: hyser.com.ua

12. Сделайте разминку для ума

Устройте мозговой штурм, чтобы отвлечься от желания уснуть / Фото: sde.in.ua