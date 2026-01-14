Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда

Какой он, идеальный красавец мужчина, способный покорить сердце любой женщины? Наверняка у этого красавчика должны быть знаменитые черты известных голливудских сердцеедов, таких как Джордж Клуни и Райан Гослинг, с примесью Брэдли Купера и Брэда Питта. Одна компания предложила женщинам определить лучшие черты своих любимых знаменитых мужчин и на основе результатов составила два идеальных мужских лица. Для создания первого лица были позаимствованы черты самых популярных молодых звезд-мужчин, а второе лицо стало результатом объединения любимых лиц знаменитостей.
Первый идеальный мужчина
1. Юнец получился с помощью вьющихся и растрепанных волос молодого певца Гарри Стайлза в сочетании с пронзительными голубыми глазами Зака Эфрона и мужественной щетиной Роберта Паттинсона и носа Джейми Дорнана. 2. Гарри Стайлз 3. Зак Эфрон 4. Райан Гослинг 5. Джейми Дорнан 6. Роберт Паттинсон
Второй идеальный мужчина
7. А в более зрелом лице сочетаются седеющие волосы Джорджа Клуни, щетина Дэвида Бекхэма, бездонные голубые глаза Брэдли Купера, нос Брэда Питта и подбородок модели Дэвида Ганди. 8. Брэдли Купер 9. Брэд Питт 10. Джордж Клуни 11. Дэвид Ганди 12. Дэвид Бекхэм
