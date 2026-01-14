С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда

Какой он, идеальный красавец мужчина, способный покорить сердце любой женщины? Наверняка у этого красавчика должны быть знаменитые черты известных голливудских сердцеедов, таких как Джордж Клуни и Райан Гослинг, с примесью Брэдли Купера и Брэда Питта. Одна компания предложила женщинам определить лучшие черты своих любимых знаменитых мужчин и на основе результатов составила два идеальных мужских лица. Для создания первого лица были позаимствованы черты самых популярных молодых звезд-мужчин, а второе лицо стало результатом объединения любимых лиц знаменитостей. Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда

Первый идеальный мужчина


1. Юнец получился с помощью вьющихся и растрепанных волос молодого певца Гарри Стайлза в сочетании с пронзительными голубыми глазами Зака Эфрона и мужественной щетиной Роберта Паттинсона и носа Джейми Дорнана. Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 2. Гарри Стайлз Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 3. Зак Эфрон Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 4. Райан Гослинг Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 5. Джейми Дорнан Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 6. Роберт Паттинсон

Второй идеальный мужчина


Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 7. А в более зрелом лице сочетаются седеющие волосы Джорджа Клуни, щетина Дэвида Бекхэма, бездонные голубые глаза Брэдли Купера, нос Брэда Питта и подбородок модели Дэвида Ганди. Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 8. Брэдли Купер Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 9. Брэд Питт Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 10. Джордж Клуни Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 11. Дэвид Ганди Лицо идеального мужчины, составленное из частей лиц знаменитых красавцев Голливуда 12. Дэвид Бекхэм

источник

