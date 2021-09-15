Вещи, которые попусту прожигают дыру в семейном бюджете

Недавнее исследование показало, что почти 90 % людей совершают импульсивные покупки. Как правило, за спонтанными тратами стоят уловки маркетологов, которые создают благоприятные условия для шопинга, проводят удачные рекламные кампании и воздействуют на наши эмоции.

Все это приводит к тому, что в среднем на покупки у нас уходит больше, чем планировалось.

Мы проанализировали свои траты и обнаружила дыры, в которые утекает семейный бюджет.



Навороченные бытовые приборы

Подгузники

Капсулы для стирки

Овощи и фрукты 1-го класса

Топливо для автомобиля

Наполнитель для кошачьего туалета

Бизнес-ланчи

Контактные линзы

Бытовые приборы, бывшие в употреблении

Витамины и БАДы без назначения врача

Зарядные устройства «подешевле»

Импульсивные покупки в магазинах с фиксированными ценами

Одна из наших сотрудниц приобрела дорогой эпилятор на замену старой простой модели. Которая, кстати, служила верой и правдой 5 лет, но просто надоела. У нового эпилятора есть подсветка, разные насадки и «смарт-режим», но старенький девайс работал куда шустрее. У него не было массажных шариков, зато он хорошо захватывал волоски.Новый прибор оснащен всевозможными штучками «от боли», которые просто не работают. Скоростей у него меньше, с насадками волоски вырываются хуже, а без них эпилятором почти невозможно пользоваться.Когда перегорели контакты в зарядном кабеле, пришлось снова выкладывать деньги. Стандартные кабели того же бренда не подходили, из-за специфического разъема нужно было купить конкретную модель, которая была дороже других в каталоге.У старого эпилятора таких проблем не было, а стоил он в 10 раз дешевле.Конечно, многие производители совершенствуют товары, и мы платим больше, потому что качество продукции стало выше. Но порой, сами того не осознавая, люди переплачивают за функции, которые им не нужны, или «навороты», которые только усложняют жизнь.Новорожденному в день требуется от 8 до 10 подгузников. В первый год жизни суммарное количество необходимых памперсов, с учетом роста малыша, может достигать 2 200 штук. В пересчете на деньги получается кругленькая сумма. Но у обычных одноразовых подгузников есть альтернатива — тканевые многоразовые.Тенденция на тряпочные памперсы, которые можно стирать и использовать вновь, набирает обороты. Новоиспеченные родители отдают предпочтение многоразовым подгузникам за счет их экономичности, экологичности и гипоаллергенности.Маркетологи активно продвигают растворимые капсулы для стирки и рекомендуют использовать их вместо привычного порошка и жидкого геля. Компактность и удобная дозировка выступают главными аргументами в пользу нового средства.Но использование одной капсулы не всегда гарантирует результат, ведь она рассчитана на неполную загрузку машины при среднезагрязненных вещах. Если нужно постирать большое количество одежды, то одной капсулой не обойтись.Кроме того, капсулы нельзя использовать при ручной стирке, они предназначены только для машинного использования. В любом случае придется докупать обычный порошок или гель для стирки. К тому же капсулы имеют неприятное свойство застревать в стиральной машинке.Решил постирать с использованием капсул для стирки, так эта зеленая плюшка в самом начале забилась между резинкой и крышкой, не успев раствориться. © vasilyorlov / PikabuКапсула с порошком застряла и не отдает свои питательные элементы.Классификация овощей и фруктов определена стандартами ЕЭК ООН. Продукция экстра-класса и 1-го класса должна соответствовать ряду требований, среди которых цельность плодов, их чистота, отсутствие посторонних запахов и упаковка.Покупая овощи и фрукты 1-го класса, мы переплачиваем за то, что для нас отобрали «идеальные» плоды. Однако эксперты считают, что иногда можно обойтись и без мясистых помидоров и чистого картофеля.Фрукты и овощи с изъянами вполне могут быть пригодны для потребления. Особенно если их подвергают термической обработке. Какой смысл покупать дорогие отборные помидоры для супа или салата, если можно взять чуть примятые плоды и заплатить гораздо меньше?Мой дядя любит готовить свежие овощи на гриле, особенно болгарский перец и помидоры. Он считает, что брать хрустящие овощи на гриль — пустая трата денег. Свежие овощи можно поесть и вприкуску, а для гриля отлично подходят уцененные варианты.Содержание транспорта — это бездонная дыра в бюджете всех автомобилистов. Растут цены на обслуживание, запчасти и, кончено же, бензин. Дешевое топливо может усугубить ситуацию и вывести из строя авто, поэтому ответственные водители следят за качеством того, что заливают в бензобак. И тратят огромные суммы там, где можно сэкономить.Многие АЗС внедряют системы лояльности для клиентов. Для них это способ удержать нас как клиента, а для нас — возможность сэкономить за счет предоставленных бонусов и скидок.Мой муж ездит на самую дорогую сеть заправок в городе. У него есть карта постоянного клиента и бонусный счет, где скидка начисляется даже за купленный кофе. С учетом бонусов цена литра бензина получается такой же, как на других АЗС, но качество топлива тут всегда хорошее. К слову, муж перестал экономить еще до того, как узнал о бонусной системе. Раньше он всегда искал, где дешевле бензин, пока не влетел на ремонт машины. Мастер так и сказал ему: «Следите за качеством топлива, иначе постоянно будет что-то ломаться».Ветеринары предупреждают, что неразумная экономия на четвероногих любимцах может отразиться на их здоровье. Если вы все же решили сократить траты на питомце, то можно остановиться на наполнителе для туалета.В природе существует масса экологичных и экономичных в использовании альтернатив: от ненужной корреспонденции до песка. Цена за упаковку кошачьего наполнителя объемом в 2 литра начинается от ₽ 125. Песок можно взять во дворе, а газеты часто бесплатно раскидывают по почтовым ящикам.Эксперты советуют планировать свой ланч вдали от рабочего места. Однако ежедневное посещение столовых и кафе 5 раз в неделю может влететь в копеечку. По подсчетам аналитиков, средний чек в общепите в январе 2021 года составил ₽ 295. Если кушать в столовых и кафе 5 раз в неделю, то в месяц на обеды может уйти не менее ₽ 5 тыс.Бюджетная альтернатива прячется в ланчах «с собой». Можно отобедать в комнате отдыха или на улице, если позволяет погода, — получится как отвлечься от работы, так и сэкономить. Кроме того, еда в контейнерах — это не только выгодно, но и полезно. Вы наверняка знаете, из чего состоит ваше блюдо и как оно приготовлено.Отдавая предпочтение контактным линзам вместо очков, мы осознанно выбираем самый неэкономичный вариант из всех возможных. Однодневные линзы обходятся в ₽ 89 за штуку. Если менять их каждый день, то в месяц выйдет чуть больше ₽ 5 тыс.В качестве бюджетной альтернативы производители предлагают варианты, которые можно использовать на протяжении месяца. В таком случае нужно докупить обеззараживающий раствор и контейнер для хранения.А еще есть акции по привлечению клиентов, в ходе которых можно бесплатно получить сертификат на приобретение контактных линз. Если собрать несколько сертификатов от разных производителей, то запаса хватит на пару месяцев.Я долго покупала одноразовые или 7-дневные линзы, потому что боялась, что линзы, рассчитанные даже на 1 месяц использования, будут неудобные. Но как-то мне в оптике подобрали 3-месячные линзы, и я прозрела во всех смыслах. Разница в цене колоссальная, думаю переходить на полугодовые линзы, это еще выгоднее.Главной транжирой электроэнергии в нашем доме является старая техника, которую зачастую мы покупаем с рук в целях экономии. Старая техника относится к низкому классу по шкале энергоэффективности. Она использует больше электроэнергии и взвинчивает счета на оплату. Лучше переплатить за новую технику, которая соответствует международным стандартам.На примере ЕС мы видим, что новая техника высокого класса энергоэффективности экономит до € 285 в год на счетах за электроэнергию. Ко всему прочему это положительно сказывается на сохранении природных ресурсов и защите окружающей среды.Многие люди покупают БАДы, думая, что те помогут нормализовать сон, оставить выпадение волос или решить другие проблемы. Несмотря на то, что БАДы не являются лекарственными препаратами, к их выбору стоит подходить осознанно и после консультаций лечащего врача.Стали нещадно выпадать волосы. Насмотрелась бьюти-блогера и решила заказать «комплект здоровья» на одном популярном сайте. Блогер говорила, что у нее после трехмесячного курса проблема исчезла. Потратила на это добро около 4 тысяч рублей. Результата как не было, так и нет.Рано или поздно зарядные устройства, которые идут в комплекте со смартфоном, выходят из строя. Перед нами встает выбор: сэкономить и купить устройство не от производителя нашего девайса или выделить чуть больше средств на покупку оригинальной зарядки.Чтобы избежать проблем, лучше придерживаться второго варианта. Зарядный кабель от неизвестного производителя может не соответствовать техническим характеристикам телефона. Это может привести к износу аккумулятора и перегреву смартфона. Кроме того, зарядные устройства «подешевле» крайне быстро выходят из строя, и их приходится чаще обновлять.Купил зарядку за 50 грн (примерно ₽ 100): сразу сломался 1 порт USB, послужила полгода. Сегодня при попытке достать из сетевого фильтра вилка осталась внутри с двумя штырями.На фото выше — товары из магазина фиксированных цен, которые обошлись автору более чем в ₽ 5 тыс. Сумма не заоблачная, но половина безделушек просто собирает пыль, а вторая половина — товары явно плохого качества, которые все равно придется заменить чем-то подороже.Психологи утверждают, что за счет атмосферы дешевизны магазины с фиксированными низкими ценами вынуждают нас покупать больше. К тому же порой магазины идут на различные уловки. Например, продают товары в нестандартной упаковке, которые стоят дороже.При этом в подобные магазины можно смело идти за бумажными изделиями, товарами для уборки и моющими средствами. На прилавках часто представлены те же марки, что и в супермаркетах, но цена на них ниже.