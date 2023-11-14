8 мест из древних легенд, где можно побывать в наши дни в реальности

Когда дело доходит до древней мифологии, иногда бывает чрезвычайно трудно отделить правду от вымысла. Ведь в каждой легенде есть частица правды. Тем более, что для создания сказаний, люди всегда черпали вдохновение в событиях из жизни. Далее в обзоре места из самых популярных и сказочных мифов, которые существуют в реальности и где легенды на самом деле оживают...
1. Гора Олимп: Легендарный пантеон древнегреческих богов
Название горы Олимп знакомо любому, кто хоть что-нибудь слышал о мифах Древней Греции. Это место, где жили боги. Олимп весьма подробно описал Гомер в своей «Илиаде». Великолепный дворцовый комплекс на вершине горы. Ворота в дом богов были из чистого золота и охраняли их богини времён года. У каждого божества был свой дворец, самый величественный был, конечно же, у Зевса.
Мифический дворец греческих богов на вершине горы Олимп в Греции.
Олимп существует в реальности. Это самая высокая греческая гора, у неё несколько десятков пиков и множество ущелий. Местом, где располагался дворцовый комплекс, был пик Митикас. Вся местность является памятником истории и археологии. Интересно, что гора под названием Олимп в Греции не одна. Там принято так называть любую высокую гору. Также такие одноимённые вершины есть на Кипре и в Турции.
Настоящая гора Олимп.
2. Шервудский лес: Место обитания Робин Гуда и товарищей
Легенда о Робин Гуде известна, наверное, каждому. В большей степени благодаря усилиям голливудских продюсеров. Этот герой древнеанглийского фольклора был искусным стрелком из лука. Благородный разбойник отбирал деньги у богатых, чтобы раздавать их бедным. Легенда говорит, что Робин Гуд был рыцарем весьма высокого и благородного происхождения, который участвовал в крестовых походах. Вернувшись домой, он обнаружил, что его отца предательски убили, а имение отобрали. В результате ему пришлось стать разбойником.
Историки до сих пор точно не знают, существовал ли такой человек в реальности. Даже отыскали в документах 13 века несколько исторических личностей, которые вполне могут соответствовать этому персонажу. Как бы то ни было с личностью самого Робин Гуда, но место дислокации благородного разбойника и его друзей, Шервудский лес, существует в Англии на самом деле. Сегодня это популярнейшая туристическая достопримечательность Ноттингема.
Статуя Робин Гуда в настоящем Шервудском лесу.
3. Троя: Место величайшего сражения
Троянское царство было одним из самых могущественных в древнегреческой мифологии. Согласно легенде, у спартанского царя Менелая была невероятно красивая жена по имени Елена. Её даже называли не иначе как Елена Прекрасная. В эту женщину влюбился без памяти троянский принц Парис и похитил. Менелай собрал огромное войско и пошёл на Трою войной. Битва была одной из самых жестоких и кровавых в истории. Неприступный город удалось взять обманным путём, подослав в качестве мирной жертвы огромную статую коня, где спрятались воины.
Вид на горящую Трою, картина Иоганна Георга Траутмана 18 века.
Троя существует на самом деле. Сейчас это территория современного государства Турция. Вплоть до 19 века эту историю считали абсолютно вымышленной. Пока в 1871 году археологи не наткнулись на руины древнего города, который по всем параметрам совпадал с описанной в легенде Троей. Сегодня это популярная туристическая достопримечательность и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древний город, полностью соответствующий описаниям Гомера, датируется примерно 3500 годом до нашей эры.
4. Мифический город великого короля Артура - Камелот
Легенда о благородном короле Артуре и его рыцарях Круглого стола — это ещё один популярный миф древней Англии. Историки так до конца не подтвердили, но и не опровергли существование этого монарха в истории. Но, как говорят учёные, если Камелот и существовал, то это место существует в реальности, под именем замка Кэдбери в Сомерсете. Хотя, есть те, кто не согласен с этим утверждением и предлагает другие варианты Камелота в Корнуолле и Шропшире.
Мифический Камелот.
Замок Кэдбери в Сомерсете.
5. Остров циклопов
Главным героем войны с Троей был легендарный Одиссей. Именно он придумал идею с троянским конём. Прославился он не только этой историей. Путь в Итаку, на родину Одиссея, лежал через остров циклопов. Опасное место, где жили одноглазые великаны. Одиссей и его люди высадились на острове, где всё было огромных размеров. Моряки натыкаются на пещеру и огромных баранов, которые пасутся рядом с ней. Недолго думая, путешественники устраивают себе роскошную трапезу. Внезапно возвращается хозяин пещеры и пастух в одном лице — одноглазый гигант Полифем.
Великан успевает проглотить двух друзей Одиссея, прежде чем тот, при помощи хитрости, лишает его зрения. Полифем в бешенстве преследует незваных гостей и в бессильной ярости бросает в океан огромные валуны, пытаясь их убить.
Статуя, изображающая ослепление Полифема.
Сегодня эти скалы можно увидеть у побережья современной Сицилии. Их так и называют — острова циклопов. Это прекрасный курорт с потрясающим видом. Существовали ли могучие одноглазые гиганты — науке неизвестно.
Острова циклопов.
6. Легендарный город золота — Эльдорадо
Легенда об Эльдорадо была ответом на одержимость людей жёлтым металлом. Историки до сих пор спорят о том, а был ли он на самом деле? Испанцы в 16 веке называли так вождя некого племени, Муиски, который покрывал всё своё тело золотом, украшал драгоценными камнями, а потом погружался в воды озера Гуатавита.
Золотой вождь.
История передавалась из уст в уста и в конце концов превратилась из золотого вождя в целый город золота. Алчные испанцы перевернули весь континент в поисках легендарных сокровищ, уничтожили практически всё коренное население. Только золотой город Эльдорадо так и не нашли. Конечно, это совсем не значит, что в этом мифе нет ни капли правды.
Золотой город Эльдорадо.
Исторические тексты инков пишут о том, что у них существовал ритуал, согласно которому вождь бросал драгоценные камни и золото в озеро. Этот водоём существует и поныне. Восхитительное место. Только золота там пока никто не нашёл.
Плот Муиски 1500–1200 гг. до н.э. в Музее золота, Богота, Колумбия.
Лагуна Гуатавита.
7. Вход в мистический подземный мир — Мацуэ
Современная Япония - это буддийская страна, но так было не всегда. У этого народа есть множество древних традиций и учений, которые были задолго до буддийской религии. Одним из таких является миф о Ёми-но-куне. Повествует он о том, как два древних божества сотворили Вселенную. Звали их Изанаги и его жена, которая была ещё его сестрой – Изанами. Она умерла создавая огонь, а её супруг обезумел от горя и решил отправиться в царство мёртвых, чтобы вернуть любимую.
Картина XVIII века с изображением синтоистских божеств Изанаги и Изанами.
Изанаги нашёл Изанами, ему даже позволили её забрать. Было только одно условие — не смотреть на жену во время пути. Когда они были уже почти у цели, он всё же не выдержал и обернулся. Он увидел позади гниющий труп, а не жену. В тот же момент явилась целая армия демонов, которые стали преследовать Изанаги. Бежать ему удалось, вход в подземный мир был запечатан гигантским валуном, называемым Ёми-но-Кунэ, а любимая супруга-сестра осталась там навеки.
Камень существует и поныне. Он находится в районе Мацуэ. Там же расположена и могила Изанами храм в её честь. Правда, там валунов много и никто точно не знает, который из них блокирует вход в царство мёртвых.
Ёмоцу Хирасака — это склон, ведущий в Ёми, подземный мир Японии.
8. Дорога Гигантов в Ирландии
Это сказочное место, где расположены четыре десятка тысяч гигантских базальтовых колонн, находится в графстве Антрим в Северной Ирландии. Учёные считают, что они возникли в результате масштабного извержения вулкана в древности. Камни образуют некое подобие ступеней, которые ведут от подножия скал прямо к воде.
Дорога Гигантов в Северной Ирландии.
Местные легенды гласят, что эти базальтовые колонны — это остатки дамбы. Её возвёл некий великан по имени Фионн Мак Кумхейл, который жил в древности. Он пытался защититься от другого гиганта по имени Бенандоннер. По этой дамбе он сбежал в Ирландию. Жена великана, Садбх, спрятала его, замаскировав под младенца и уложив в колыбель. Бенандоннер увидел огромного великана-младенца и сильно испугался, подумав, каких же размеров должен быть его отец. После этого он бросился бежать обратно в Шотландию, разрушая дамбу на своём пути, чтобы страшный гигант его не догнал.
На Земле существует множество мест, которые являются родиной мифов и легенд. Они дают людям возможность хоть одним глазком заглянуть в прошлое и понять, чем жили их предки. Конечно, сегодня нигде не встретить волшебных созданий, не найти мифических сокровищ, но сами места не утратили своей магии. Большинство из них признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кто знает, возможно, когда-нибудь потомки будут читать наши современные истории и тоже вдохновляться ими...
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