Как быстро отбелить тюль в домашних условиях

знайте, как быстро и эффективно отбелить тюль в домашних условиях, используя простые и доступные средства.







Однако зачастую бывает так, что по разным причинам материал перестает быть белоснежным и приобретает желтоватый оттенок. В этом случае любая хозяйка наверняка захочет узнать, как отбелить тюль в домашних условиях. Это можно сделать разными способами, которые довольно доступны и просты. Результат вас приятно удивит – тюль вернет свое былое великолепие.Занавески, выполненные из тончайшей белоснежной ткани, могут пожелтеть по разным причинам. Это может произойти при следующих условиях:Тюль на окне в любом случае будет находиться под воздействием воздуха. В результате на ткани будет оседать пыль и мельчайшие частички грязи. Из-за этого материал может приобрести желтоватый или сероватый цвет.Тюль зачастую изготавливают из материалов с добавлением синтетики. Такие ткани подвержены воздействию солнечных лучей, из-за которых изменяют свой цвет, приобретая желтизну.Неправильная стирка тоже может повлиять на оттенок материала. Это может происходить в случае, если хозяйка пренебрегает предварительной очисткой тюля от пыли, или если стирка проводится при повышенной температуре, не подходящей для такой разновидности ткани.Если вы заметили, что ваши любимые занавески приобрели желтизну, то наверняка побольше захотите узнать об отбеливании в домашних условиях.Перед тем как приступить к этому процессу, Клео.ру советует обязательно провести предварительную подготовку, заключающуюся в следующем:После того, как вы сняли занавески, их нужно отряхнуть от пыли. Это удобно делать, вынеся их на балкон или на улицу.Замочите тюль в теплой воде, температура которой не превышает +35 градусов. При желании можно добавить моющие синтетические средства, но они обязательно должны быть без хлорки. Оставьте тюль в таком состоянии на несколько часов. По мере загрязнения жидкости меняйте ее на чистую воду. При этом ткань не нужно мять, пыль будет отходить самостоятельно.Прополощите занавески, но не выжимайте их, а оставьте в ванной, чтобы жидкость постепенно стекала сама по себе.После завершения этого процесса можно приступать к отбеливанию. В этом помогут различные народные средства. Среди популярных вариантов можно перечислить следующие:Поваренная соль: 60 г или 4 ст. ложки на 5 л воды. В этот раствор можно добавить моющее средство в случае, если предварительная стирка не осуществлялась. Если проводилась подготовка, то на замачивание будет достаточно полчаса. В противном случае понадобится около восьми часов. После этого нужно просто прополоскать занавески в чистой воде.Картофельный крахмал – прекрасное народное средство, которое не только отбелит тюль, но и создаст на нем тонкую пленку, которая не будет допускать проникновение пыли внутрь ткани. Занавески будут выглядеть свежими и белоснежными. Один стакан крахмала нужно развести в 3 л кипятка. Получившийся клейстер выливают в емкость, в которой будет производиться замачивание. При этом важно следить, чтобы жидкость была без комков. В нее погружают тюль и оставляют на полчаса. После этого ткань не нужно прополаскивать, ее просто оставляют для стекания жидкости, а потом вывешивают для просушивания.Смесь нашатыря (2 ст. ложки) и перекиси водорода (4 ст. ложки) разводят в 10 л воды. В жидкость погружают занавески и оставляют на полчаса. После тюль нужно прополоскать в чистой воде и развесить сушиться на открытом воздухе.Синька не только отбелит полотно, но и придаст ему приятный голубоватый оттенок, создающий дополнительный эффект чистоты. Вначале проведите предварительную стирку. После приготовьте раствор с синькой согласно инструкции на упаковке, замочите занавески на 5–7 минут. Дайте воде стечь, не прибегая к прополаскиванию. Альтернативный вариант – использовать вместо синьки марганцовку.Чтобы отбеливание получилось безопасным и максимально эффективным, мы рекомендуем учитывать такие моменты:Чтобы заранее узнать, какой будет результат, проведите предварительное тестирование на небольшом участке. Если оно вас удовлетворит, можете замочить тюль полностью.При приготовлении раствора обязательно соблюдайте пропорции. Если увеличить количество используемого средства, это может привести к неожиданному результату, который не всегда радует.Учитывайте особенности материала. Занавески изготавливают из тонкой ткани, поэтому важно обращаться с ней максимально деликатно. Осторожность с тюлем особенно важно соблюдать, когда он находится во влажном состоянии, чтобы избежать растяжения или разрыва.Чтобы сохранить яркий белый цвет занавесок после стирки и высыхания, их нужно развесить подальше от прямых солнечных лучей и влаги.Теперь вы знаете, как отбелить тюль в домашних условиях, и можете воспользоваться одним из предложенных способов. Надеемся, наши советы помогут достичь нужного результата, и ваш интерьер станет свежее, после того как занавески снова будут белоснежными.