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Грандиозное видео из космоса: как наступает рассвет на Земле

Предлагаем посмотреть невероятное видео, на котором запечатлено наступление рассвета над Землёй. Этот ролик смонтирован из видео, которое снимали космонавты МКС. За две минуты можно увидеть всю нашу планету в предрассветные часы и солнце, поднимающееся над горизонтом.

Итак, усаживайтесь поудобнее и добро пожаловать на удивительную прогулку!

Грандиозное видео из космоса: как наступает рассвет на Земле



Интересный факт: МКС делает полный оборот по орбите вокруг Земли примерно за 92 минуты, так что экипаж станции наблюдает ежедневно 16 таких восходов.

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