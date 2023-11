Как выглядят самые роскошные средневековые рукописи

Искусство и вера: Великолепные «одежды» средневековых книг

В скриптории

Евангелия из Линдау

Задняя обложка евангелия из Линдау (Lindau Gospels). Австрия 8 век

Оклад переплета Евангелия из Линдау. Ок. 870 г. Золото и драгоценные камни. 34,9 х 26,7 см. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Фрагмент оклада переплета Евангелия из Линдау

Старинные оклады периода Раннего Средневековья

Евангелие лангобардской королевы Теоделинды. Начало 7 века

Imperial Book of Gospels (Reichsevangeliar), Aachen, Germany, 8 век

Codex Millenarius 777год

«Pax» Герцога Урсу 752 год, Музей христианства в Чивидале

Ирландский религ. манускрипт 750 г.

Ирландский религ.манускрипт 750 г. Вид сбоку

Codex Aureus of St. Emmeram, 870г.

Christ in Majesty and the Four Evangelists, 11 век, Германия, слоновая кость.

Gospel book. Южная Италия, 1000-1050 гг.

Серебряная-позолоченная обложка со слоновой костью, Сакраментарий из Фронтале, 1050

Ювелирное покрытие с серебряными позолоченными фигурами Христа и четырех евангелистов. Последняя треть одиннадцатого века

Ювелирная обложка с литой фигурой Христа на серебряном и золотом фоне с драгоценными камнями. Последняя треть одиннадцатого века. Для Джудит Фландрии

Старинные оклады периода Высокого или Классического Средневековья

12век, Париж, Лувр

Драгоценный покров, Бертольдский сакраментарий , ок. 1215 г.

Evangeliary by Hugo d'Oignies, 1228-1230гг.

St. Paul, Lavanttal, Carinthia. 1260г

Старинные оклады Древней Руси

Переплет «Евангелия Федора Кошки» (1392 год)

Оклад Христофорова Евангелия. 1448. Серебро, литье, чеканка, гравировка, скань, чернь

Евангелие напрестольное и детали. Рукописное на бумаге, в золотом окладе, украшенном чеканкой, эмалью по скани, чернью, драгоценными камнями и жемчугом . Мастерские Московского Кремля. 1571 год

Рукописные книги Средневековья (манускрипты) несли в себе не только духовное наполнение, но являлись также и предметами роскоши, свидетельствующими о высоком статусе их владельцев . На обложках многих средневековых рукописей можно увидеть настоящие художественные сокровища: изображения фантастических зверей, кроликов с мечами и оседланных улиток. Но есть и редкие экземпляры, украшенные бриллиантами, жемчугом, изумрудами и драгоценными металлами – и они великолепны.Средние Века проходили в Западной Европе под знаком безусловного доминирования церкви во всех сферах жизни. Книги были также преимущественно богослужебного содержания. Их роскошный переплёт украшали такие дорогие материалы, как слоновая кость, эмаль, редкие ткани, драгоценные металлы и камни.На создание даже одной книги уходило очень много времени. Для этой работы при монастырях были оборудованы специальные мастерские – скриптории. Поначалу всю кропотливую работу выполняли сами монахи, но впоследствии стали нанимать специальных мастеров – скрипторов (переписчиков).Для наиболее ценных рукописей создавали и роскошные переплеты. Много мастеров трудилось над ними - ювелиры, чеканщики , резчики, эмальеры.Оклад книги редко рассматривается, как произведение искусства, но до нас дошло не так много окладов средневековых книг, поэтому столь хорошо сохранившийся экземпляр – это нечто особенное. Рукопись, названная так в честь Аббатства Линдау, находящегося в Германии, содержит тексты четырех Евангелий - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Большое смысловое значение несет и оклад. При его создании предполагалось, что даже сам оклад должен вызывать у христиан трепет и благоговение. Эту святую книгу выставляли в алтаре, с ней совершали и Крестный ход, как с иконой.Создавалась она на протяжении очень длительного периода. Отдельные ее части были сделаны в разное время и в разных местах. Установлено, что задняя крышка оклада была изготовлена недалеко от Зальцбурга (Австрия) в период с 750 г. по 800 г. во времена епископа Virgilius.Основной ее декоративный мотив - крест, расширяющийся на концах. Обложка из позолоченного серебра украшена топазом и гранатами. В углах прикреплены 4 медальона 1594 года с изображениями евангелистов.Передняя обложка была выполнена почти сто лет спустя (приблизительно 870–880 гг.), сама рукопись – еще позже (880–890 гг.). Впоследствии внутренние поверхности книги были обшиты драгоценными шелками из Византия и Ближнего Востока.Интересно, что здесь в сцене распятия Христос совсем не выглядит страдающим от боли. Кажется, будто он просто стоит с распростертыми руками. Тем самым подчеркивается его божественная природа. Здесь он – триумфатор, а страдающий Христос появится позже Золотую поверхность переплета украшают полудрагоценные камни, собранные в отдельные группы. При этом камни слегка приподняты над поверхностью и закреплены на специальных лапках. Это сделано намеренно, с той целью, чтобы под них тоже мог проникать свет, усиливая тем самым блеск этих камней.Из немногих сохранившихся переплетов Раннего Средневековья самым древним считается переплет Евангелия королевы Лангобардского королевства Теоделинды, датируемый седьмым веком.Хранится этот уникальный переплет в Италии, в соборе города Монца в Ломбардии. Для его украшения наряду с листовым золотом и драгоценными камнями уже были использованы и перегородчатые византийские эмали.Кроме того, широкую популярность в качестве украшения переплетов получила и слоновая кость, из которой делали специальные резные накладки.Первоначально это уникальное произведение ювелирного лангобардского искусства представляло собой крышку переплета, заключенную в рамку из позолоченного серебра и украшенную шестнадцатью драгоценными камнями. В центре ее – резная накладка из слоновой кости со сценой распятия. Называется этот переплет "Pax", поскольку его использовали во время литургии - выносили к верующим для поцелуя.Одним из ранних примером окладного искусства на Руси является серебряный переплет «Евангелия Федора Кошки» 1392 года, очень богато украшенный. При этом использованы самые разные техники – позолота, гравировка, литье, скань, зернь…Главными фигурами на этом окладе являются Спас, Богоматерь и святитель Иоанн Златоуст. Над ними выгравировано изображение Спаса Эммануила, снизу - пророка Ильи, а также Федора Стратилата с мученицей Василисой. В углах - фигуры евангелистов : Иоанн с раскрытой книгой, Матфей с пергаментом, Лука с пером, и внизу справа - Марк, он пишет.На некоторые уникальные оклады можно полюбоваться в Оружейной палате и в Патриаршей ризнице.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: